https://sarabic.ae/20250528/شويغو-الحوار-القائم-على-الثقة-بين-رئيسي-روسيا-والإمارات-يعزز-الشراكة-1101063879.html

شويغو: الحوار القائم على الثقة بين رئيسي روسيا والإمارات يعزز الشراكة

شويغو: الحوار القائم على الثقة بين رئيسي روسيا والإمارات يعزز الشراكة

سبوتنيك عربي

صرّح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، أن الحوار القائم على الثقة بين قادة روسيا والإمارات العربية المتحدة يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. 28.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-28T14:19+0000

2025-05-28T14:19+0000

2025-05-28T14:31+0000

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وقال شويغو خلال اجتماع في موسكو مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات، علي الشامسي، على هامش الاجتماع الدولي الثالث عشر للممثلين الرفيعي المستوى المسؤولين عن قضايا الأمن: "تعزز الحوار المنتظم والذي يتسم بالثقة بين قادة بلدينا يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة".وأشار إلى أن الاتصالات على مستوى مجلس الأمن تسهم بشكل خاص في تطوير الشراكة، داعيا الشامسي إلى زيارة موسكو في وقت مناسب لعقد الجولة التالية من المشاورات الشاملة.وأوضح شويغو أن موسكو ستستضيف أول قمة روسية عربية في منتصف أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان محادثات في موسكو، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وكان آخر اتصال هاتفي بين رئيسي الدولتين في 24 مارس/آذار من هذا العام.

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