شويغو: الحوار القائم على الثقة بين رئيسي روسيا والإمارات يعزز الشراكة
14:19 GMT 28.05.2025 (تم التحديث: 14:31 GMT 28.05.2025)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور لقطات من الاجتماع الذي عقد بين الوفد الروسي برئاسة سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، والوفد الإماراتي برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن علي الشامسي.
© Sputnik . Grigory Sysoev/
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صرّح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، أن الحوار القائم على الثقة بين قادة روسيا والإمارات العربية المتحدة يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقال شويغو خلال اجتماع في موسكو مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات، علي الشامسي، على هامش الاجتماع الدولي الثالث عشر للممثلين الرفيعي المستوى المسؤولين عن قضايا الأمن: "تعزز الحوار المنتظم والذي يتسم بالثقة بين قادة بلدينا يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة".
🟠 لقطات من الاجتماع الذي عقد بين الوفد الروسي برئاسة سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، والوفد الإماراتي برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن علي الشامسي. pic.twitter.com/q3Jh3v4N2e— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 28, 2025
وأضاف: "يتيح الحوار بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى مراعاة المصالح المشتركة في تطوير السياسة الخارجية".
وأشار إلى أن الاتصالات على مستوى مجلس الأمن تسهم بشكل خاص في تطوير الشراكة، داعيا الشامسي إلى زيارة موسكو في وقت مناسب لعقد الجولة التالية من المشاورات الشاملة.
18 مايو, 10:41 GMT
وأوضح شويغو أن موسكو ستستضيف أول قمة روسية عربية في منتصف أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.
وقال: "نستعد لعقد أول قمة روسية عربية في موسكو في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025. ونحن على ثقة بأن الاجتماع المقبل سيكون حدثًا مهمًا في السياسة العالمية، سيُظهر بوضوح المستوى المُحقق للتعاون الروسي العربي ويمنحه زخمًا جديدًا".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان محادثات في موسكو، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وكان آخر اتصال هاتفي بين رئيسي الدولتين في 24 مارس/آذار من هذا العام.