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https://sarabic.ae/20250528/طيور-تتسلل-إلى-طائرة-أمريكية-مسببة-فوضى-عارمة-فيديو-1101076710.html
طيور تتسلل إلى طائرة أمريكية مسببة فوضى عارمة... فيديو
طيور تتسلل إلى طائرة أمريكية مسببة فوضى عارمة... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت رحلة تابعة لشركة "دلتا للطيران" الأمريكية تأخيراً لمدة ساعة كاملة أمس بسبب حادثة غير اعتيادية، حيث تمكن طائران من الدخول إلى مقصورة الطائرة أثناء إعدادها... 28.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-28T20:37+0000
2025-05-28T20:37+0000
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ونقلت وسائل أمريكية عن شهود عيان من الركاب أن الطائرين تسببا في حالة من الفوضى داخل المقصورة، حيث حاول بعض المسافرين الإمساك بهما وسط صراخ وارتباك، وقد تصرف طاقم الطائرة بسرعة لإعادة السيطرة على الموقف، حيث أمر القائد بإعادة الطائرة إلى بوابة المغادرة.وعقب عودة الطائرة إلى المدرج، تدخل فريق الأمتعة الأرضي التابع للشركة، حيث تمكن من إخراج الطائرين من المقصورة بأمان دون إلحاق أي أذى بهما أو بالمعدات. وخضعت الطائرة لفحص فني شامل قبل استئناف رحلتها.وصلت الرحلة المتأخرة إلى مطار ماديسون الدولي بعد نحو ستين دقيقة من الموعد المقرر، فيما قدمت إدارة شركة دلتا اعتذاراً رسمياً للركاب عن التأخير غير المتوقع، مؤكدة أن سلامة الركاب والطاقم كانت أولوية قصوى في التعامل مع الحادث.
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, الأخبار
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, الأخبار

طيور تتسلل إلى طائرة أمريكية مسببة فوضى عارمة... فيديو

20:37 GMT 28.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaطائرة
طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
تابعنا عبر
شهدت رحلة تابعة لشركة "دلتا للطيران" الأمريكية تأخيراً لمدة ساعة كاملة أمس بسبب حادثة غير اعتيادية، حيث تمكن طائران من الدخول إلى مقصورة الطائرة أثناء إعدادها للإقلاع من مينيابوليس متجهة إلى ماديسون بولاية ويسكونسن.
ونقلت وسائل أمريكية عن شهود عيان من الركاب أن الطائرين تسببا في حالة من الفوضى داخل المقصورة، حيث حاول بعض المسافرين الإمساك بهما وسط صراخ وارتباك، وقد تصرف طاقم الطائرة بسرعة لإعادة السيطرة على الموقف، حيث أمر القائد بإعادة الطائرة إلى بوابة المغادرة.
وعقب عودة الطائرة إلى المدرج، تدخل فريق الأمتعة الأرضي التابع للشركة، حيث تمكن من إخراج الطائرين من المقصورة بأمان دون إلحاق أي أذى بهما أو بالمعدات. وخضعت الطائرة لفحص فني شامل قبل استئناف رحلتها.
وصلت الرحلة المتأخرة إلى مطار ماديسون الدولي بعد نحو ستين دقيقة من الموعد المقرر، فيما قدمت إدارة شركة دلتا اعتذاراً رسمياً للركاب عن التأخير غير المتوقع، مؤكدة أن سلامة الركاب والطاقم كانت أولوية قصوى في التعامل مع الحادث.
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