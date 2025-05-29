https://sarabic.ae/20250529/انفجار-كويكب-فوق-دولة-عربية-بقوة-تعادل-178-طنا-من-المتفجرات-1101101776.html
انفجار كويكب فوق دولة عربية بقوة تعادل 178 طنا من المتفجرات
انفجار كويكب فوق دولة عربية بقوة تعادل 178 طنا من المتفجرات
سبوتنيك عربي
وثقت دولة عربية ظاهرة فلكية نادرة، شهدتها في ليلة 7 مايو/ أيار 2023، والتي تمثلت في عبور كرة نارية ضخمة عبر السماء. 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T14:11+0000
2025-05-29T14:11+0000
2025-05-29T14:11+0000
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وتم رصد الكرة النارية الضخمة من ولاية المسيلة الجزائرية، وصولا إلى جنوب إسبانيا، مصحوبة بانفجار قوي وتوهج يفوق لمعان القمر، وفقا لتقرير علمي حديث من مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الأرضية في الجزائر.وأوضح المركز في التقرير أن الجرم السماوي، وهو كويكب صغير، انفجر على ارتفاع 35 كيلومترا فوق منطقة الحاكمية بولاية البويرة الجزائرية، قُدّر قطره بين 50 سنتيمتر ومتر، وكتلته بين 4 و14 طنا، بطاقة تعادل انفجار 178 طنا من مادة المتفجرات "TNT"، وفقا لما نشرته صحيفة "الشروق" الجزائرية، اليوم الخميس.وتم رصد موجة الصدمة الناتجة عن الانفجار بواسطة 14 محطة زلزالية، محدثة اهتزازات تعادل زلزالا محليا بقوة 2.1 درجة بمقياس "ريختر"، كما سُجلت الأمواج تحت الصوتية الناتجة عن الحادث في مناطق بعيدة وصلت إلى جنوب شرق ألمانيا.وأكد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الأرضية في الجزائر، أن "هذا البحث يعد الأول من نوعه في الجزائر، ويشكّل خطوة علمية مهمة في دراسة دخول الأجسام الفضائية إلى الغلاف الجوي، ما يعزز فرص تطوير البحث الفلكي والجيولوجي في البلاد".
https://sarabic.ae/20250314/ظاهرة-فلكية-نادرة-تشهدها-روسيا-الشهر-الجاري-1098649157.html
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الجزائر, منوعات, الأخبار, الفضاء
الجزائر, منوعات, الأخبار, الفضاء
انفجار كويكب فوق دولة عربية بقوة تعادل 178 طنا من المتفجرات
وثقت دولة عربية ظاهرة فلكية نادرة، شهدتها في ليلة 7 مايو/ أيار 2023، والتي تمثلت في عبور كرة نارية ضخمة عبر السماء.
وتم رصد الكرة النارية الضخمة من ولاية المسيلة الجزائرية، وصولا إلى جنوب إسبانيا، مصحوبة بانفجار قوي وتوهج يفوق لمعان القمر، وفقا لتقرير علمي حديث من مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الأرضية في الجزائر.
وأوضح المركز في التقرير أن الجرم السماوي، وهو كويكب صغير، انفجر على ارتفاع 35 كيلومترا فوق منطقة الحاكمية بولاية البويرة الجزائرية، قُدّر قطره بين 50 سنتيمتر ومتر، وكتلته بين 4 و14 طنا، بطاقة تعادل انفجار 178 طنا من مادة المتفجرات "TNT"، وفقا لما نشرته صحيفة
"الشروق" الجزائرية، اليوم الخميس.
وتم رصد موجة الصدمة الناتجة عن الانفجار بواسطة 14 محطة زلزالية، محدثة اهتزازات تعادل زلزالا محليا بقوة 2.1 درجة بمقياس "ريختر"، كما سُجلت الأمواج تحت الصوتية الناتجة عن الحادث في مناطق بعيدة وصلت إلى جنوب شرق ألمانيا.
وأكد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الأرضية في الجزائر، أن "هذا البحث يعد الأول من نوعه في الجزائر، ويشكّل خطوة علمية مهمة في دراسة دخول الأجسام الفضائية إلى الغلاف الجوي، ما يعزز فرص تطوير البحث الفلكي والجيولوجي في البلاد".