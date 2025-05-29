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تفاعل عربي واسع على مشهد طرد السفير الإسرائيلي من جامعة في السنغال... فيديو
تفاعل عربي واسع على مشهد طرد السفير الإسرائيلي من جامعة في السنغال... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار طرد السفير الإسرائيلي لدى السنغال، يوفال واكس، من جامعة الشيخ أنتا ديوب في العاصمة دكار، موجة تضامن واسعة، داخليا وعربيا، مع الطلاب السنغاليين الذين... 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T15:00+0000
2025-05-29T15:00+0000
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أفريقيا
العالم
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ورفع الطلاب، أمس الأربعاء، شعارات مؤيدة لغزة، وسرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أشاد نشطاء بموقف الطلاب، واعتبروه "شجاعا وإنسانيا"، في ظل صمت رسمي تجاه سياسات إسرائيل.وتداول مغردون على منصة "إكس" مشاهد من الواقعة، وكتب أحدهم: "جاء لمؤتمر عن العلاقات الدولية، ففر هاربا وسط هتافات (قاتل) و(فلسطين حرة).. إنه يوم رمزي شجاع". بينما تساءل آخر: "من استدعاه؟ فوجوده لم يكن مصادفة".وحذّر نشطاء من محاولات "التسلل الإسرائيلي" إلى أفريقيا عبر مسارات دبلوماسية وأكاديمية، داعين إلى قطع العلاقات مع تل أبيب، ورفض "اختراق الوعي الطلابي" عبر مشاريع تطبيع واتفاقيات أبراهام.ويشغل يوفال واكس منصب السفير غير المقيم لإسرائيل في 5 دول أفريقية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على تل أبيب لوقف عدوانها على قطاع غزة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في مقتل نحو 54 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 120 ألفا آخرين، إضافة إلى تدمير القطاع بشكل شبه كامل وتعطيل الخدمات الأساسية اللازمة للحياة مثل المياه والكهرباء والاتصالات والخدمات الطبية.
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قطاع غزة
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غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أفريقيا, العالم
غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أفريقيا, العالم

تفاعل عربي واسع على مشهد طرد السفير الإسرائيلي من جامعة في السنغال... فيديو

15:00 GMT 29.05.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyعاصمة السنغال، دكار
عاصمة السنغال، دكار - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
تابعنا عبر
أثار طرد السفير الإسرائيلي لدى السنغال، يوفال واكس، من جامعة الشيخ أنتا ديوب في العاصمة دكار، موجة تضامن واسعة، داخليا وعربيا، مع الطلاب السنغاليين الذين احتجوا على مشاركته غير المرحب بها في ندوة أكاديمية حول العلاقات الدولية.
ورفع الطلاب، أمس الأربعاء، شعارات مؤيدة لغزة، وسرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أشاد نشطاء بموقف الطلاب، واعتبروه "شجاعا وإنسانيا"، في ظل صمت رسمي تجاه سياسات إسرائيل.
وتداول مغردون على منصة "إكس" مشاهد من الواقعة، وكتب أحدهم: "جاء لمؤتمر عن العلاقات الدولية، ففر هاربا وسط هتافات (قاتل) و(فلسطين حرة).. إنه يوم رمزي شجاع". بينما تساءل آخر: "من استدعاه؟ فوجوده لم يكن مصادفة".
وحذّر نشطاء من محاولات "التسلل الإسرائيلي" إلى أفريقيا عبر مسارات دبلوماسية وأكاديمية، داعين إلى قطع العلاقات مع تل أبيب، ورفض "اختراق الوعي الطلابي" عبر مشاريع تطبيع واتفاقيات أبراهام.
ويشغل يوفال واكس منصب السفير غير المقيم لإسرائيل في 5 دول أفريقية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على تل أبيب لوقف عدوانها على قطاع غزة.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في مقتل نحو 54 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 120 ألفا آخرين، إضافة إلى تدمير القطاع بشكل شبه كامل وتعطيل الخدمات الأساسية اللازمة للحياة مثل المياه والكهرباء والاتصالات والخدمات الطبية.
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