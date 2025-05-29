https://sarabic.ae/20250529/تفاعل-عربي-واسع-على-مشهد-طرد-السفير-الإسرائيلي-من-جامعة-في-السنغال-فيديو-1101102841.html

تفاعل عربي واسع على مشهد طرد السفير الإسرائيلي من جامعة في السنغال... فيديو

تفاعل عربي واسع على مشهد طرد السفير الإسرائيلي من جامعة في السنغال... فيديو

سبوتنيك عربي

أثار طرد السفير الإسرائيلي لدى السنغال، يوفال واكس، من جامعة الشيخ أنتا ديوب في العاصمة دكار، موجة تضامن واسعة، داخليا وعربيا، مع الطلاب السنغاليين الذين... 29.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-29T15:00+0000

2025-05-29T15:00+0000

2025-05-29T15:00+0000

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

أفريقيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101102585_0:56:1067:656_1920x0_80_0_0_04a31ec95482f647c93af54f77e04f1f.jpg

ورفع الطلاب، أمس الأربعاء، شعارات مؤيدة لغزة، وسرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أشاد نشطاء بموقف الطلاب، واعتبروه "شجاعا وإنسانيا"، في ظل صمت رسمي تجاه سياسات إسرائيل.وتداول مغردون على منصة "إكس" مشاهد من الواقعة، وكتب أحدهم: "جاء لمؤتمر عن العلاقات الدولية، ففر هاربا وسط هتافات (قاتل) و(فلسطين حرة).. إنه يوم رمزي شجاع". بينما تساءل آخر: "من استدعاه؟ فوجوده لم يكن مصادفة".وحذّر نشطاء من محاولات "التسلل الإسرائيلي" إلى أفريقيا عبر مسارات دبلوماسية وأكاديمية، داعين إلى قطع العلاقات مع تل أبيب، ورفض "اختراق الوعي الطلابي" عبر مشاريع تطبيع واتفاقيات أبراهام.ويشغل يوفال واكس منصب السفير غير المقيم لإسرائيل في 5 دول أفريقية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على تل أبيب لوقف عدوانها على قطاع غزة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في مقتل نحو 54 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 120 ألفا آخرين، إضافة إلى تدمير القطاع بشكل شبه كامل وتعطيل الخدمات الأساسية اللازمة للحياة مثل المياه والكهرباء والاتصالات والخدمات الطبية.

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أفريقيا, العالم