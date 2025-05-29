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https://sarabic.ae/20250529/ثوان-قبل-الكارثة-مشاهد-درامية-لهروب-ركاب-طائرة-قبل-تدميرها-فيديو--1101104319.html
ثوان قبل الكارثة... مشاهد درامية لهروب ركاب طائرة قبل تدميرها... فيديو
ثوان قبل الكارثة... مشاهد درامية لهروب ركاب طائرة قبل تدميرها... فيديو
سبوتنيك عربي
وثق مقطع فيديو لحظات درامية لإخلاء طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليمنية على مدرج مطار صنعاء، وذلك قبل دقائق فقط من استهدافها بغارة جوية شنّتها الطائرات... 29.05.2025, سبوتنيك عربي
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طائرة ركاب
أخبار اليمن الأن
سقوط طائرة
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ولحسن الحظ، وخلال لحظة كادت تتحول إلى مجزرة جماعية، تمكنت الفرق من إخلاء الطائرة وإنقاذ الركاب بأعجوبة.وكانت هبطت أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليمينة في مطار صنعاء الدولي، قبل أيام، قادمة من العاصمة الأردنية عمان ، وعلى متنها 136 راكبا، وذلك بعد صيانة مدرجات المطار الذي تعرض لقصف إسرائيلي عنيف أدى لخروجه عن الخدمة.
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طائرة ركاب, أخبار اليمن الأن, سقوط طائرة, نادي الفيديو
طائرة ركاب, أخبار اليمن الأن, سقوط طائرة, نادي الفيديو

ثوان قبل الكارثة... مشاهد درامية لهروب ركاب طائرة قبل تدميرها... فيديو

15:57 GMT 29.05.2025 (تم التحديث: 15:59 GMT 29.05.2025)
© Photo / Social mediaشاهد درامية لهروب ركاب طائرة قبل تدميرها
شاهد درامية لهروب ركاب طائرة قبل تدميرها - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
© Photo / Social media
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وثق مقطع فيديو لحظات درامية لإخلاء طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليمنية على مدرج مطار صنعاء، وذلك قبل دقائق فقط من استهدافها بغارة جوية شنّتها الطائرات الإسرائيلية يوم أمس الأربعاء.
ولحسن الحظ، وخلال لحظة كادت تتحول إلى مجزرة جماعية، تمكنت الفرق من إخلاء الطائرة وإنقاذ الركاب بأعجوبة.
وكانت هبطت أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليمينة في مطار صنعاء الدولي، قبل أيام، قادمة من العاصمة الأردنية عمان ، وعلى متنها 136 راكبا، وذلك بعد صيانة مدرجات المطار الذي تعرض لقصف إسرائيلي عنيف أدى لخروجه عن الخدمة.
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