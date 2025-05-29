دولة عربية تصدر توجيها بشأن عمل "ستارلينك" على أراضيها
© AP Photo / John Raouxعودة مثبتا صاروخ "سبيس إكس فالكون" الثقيل (يسار ووسط الصورة) إلى "كيب كانافيرال" للهبوط بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع في كيب كانافيرال ، فلوريدا، 1 نوفمبر 2022
© AP Photo / John Raoux
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وجهت دولة عربية بدراسة سبل تسهيل عمل شركة "سبيس إكس – ستارلينك" الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الشبكات والاتصالات على أراضيها، والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، أنه استقبل وفدا من الشركة، إذ ناقش الجانبان مجالات التعاون وخدمات الشركة ومناطق تغطيتها.
وأكد السوداني أن "العراق يشهد نموا عمرانيا وخدميا متسارعا، ويوفر فرصا استثمارية واعدة"، مشددا على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا في مختلف المجالات، ضمن الاتفاقية الإطارية ومذكرات التفاهم الثنائية.
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ،يستقبل وفداً من شركة سبيس أكس (ستارلينك) الأمريكية المتخصصة بتكنولوجيا الشبكات والمعلومات والاتصالات، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في مجال الاتصالات والخدمات التي تقدّمها الشركة، ومناطق تغطيتها.— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) May 28, 2025
وأكد سيادته، خلال اللقاء، أن… pic.twitter.com/Uye6Tso1TR
كما رحب السوداني بشركات التكنولوجيا الكبرى، وخاصة الأمريكية، للعمل في العراق والتعاون مع القطاع الخاص ضمن خطة التحول الرقمي.
بدوره، أبدى وفد "ستارلينك" استعداد الشركة للعمل في العراق وتقديم خدماتها، مؤكدا أن تكنولوجيا "ستارلينك" ستدعم التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وأمريكا.
9 مارس, 07:44 GMT
وذكرت تقارير، اليوم الخميس، أن شركة "ستارلينك"، المملوكة للملياردير، إيلون ماسك، ستدخل السوق العراقية، بهدف توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لـ 47 مليون نسمة كجزء من توسعها في الشرق الأوسط.
وانضم ماسك إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في زيارته المهمة إلى الشرق الأوسط في منتصف شهر مايو/ أيار الجاري، والتي تم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات مع "ستارلينك"، وصرح ماسك في وقت لاحق أن المملكة العربية السعودية وافقت على استخدام نظام "ستارلينك" للأقمار الصناعية التابع للشركة، في قطاعي الطيران والنقل البحري.