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https://sarabic.ae/20250529/دولة-عربية-تصدر-توجيها-بشأن-عمل-ستارلينك-على-أراضيها-1101104072.html
دولة عربية تصدر توجيها بشأن عمل "ستارلينك" على أراضيها
دولة عربية تصدر توجيها بشأن عمل "ستارلينك" على أراضيها
سبوتنيك عربي
وجهت دولة عربية بدراسة سبل تسهيل عمل شركة "سبيس إكس – ستارلينك" الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الشبكات والاتصالات على أراضيها، والإسراع في اتخاذ الإجراءات... 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T15:53+0000
2025-05-29T15:53+0000
العراق
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وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، أنه استقبل وفدا من الشركة، إذ ناقش الجانبان مجالات التعاون وخدمات الشركة ومناطق تغطيتها.وأكد السوداني أن "العراق يشهد نموا عمرانيا وخدميا متسارعا، ويوفر فرصا استثمارية واعدة"، مشددا على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا في مختلف المجالات، ضمن الاتفاقية الإطارية ومذكرات التفاهم الثنائية.كما رحب السوداني بشركات التكنولوجيا الكبرى، وخاصة الأمريكية، للعمل في العراق والتعاون مع القطاع الخاص ضمن خطة التحول الرقمي.بدوره، أبدى وفد "ستارلينك" استعداد الشركة للعمل في العراق وتقديم خدماتها، مؤكدا أن تكنولوجيا "ستارلينك" ستدعم التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وأمريكا.وذكرت تقارير، اليوم الخميس، أن شركة "ستارلينك"، المملوكة للملياردير، إيلون ماسك، ستدخل السوق العراقية، بهدف توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لـ 47 مليون نسمة كجزء من توسعها في الشرق الأوسط. وانضم ماسك إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في زيارته المهمة إلى الشرق الأوسط في منتصف شهر مايو/ أيار الجاري، والتي تم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات مع "ستارلينك"، وصرح ماسك في وقت لاحق أن المملكة العربية السعودية وافقت على استخدام نظام "ستارلينك" للأقمار الصناعية التابع للشركة، في قطاعي الطيران والنقل البحري.
https://sarabic.ae/20250309/ماسك-إيقاف-خدمة-ستارلينك-سيدمر-جبهة-أوكرانيا-بالكامل-1098519346.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, شركة "سبيس إكس", العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, شركة "سبيس إكس", العالم العربي, الأخبار

دولة عربية تصدر توجيها بشأن عمل "ستارلينك" على أراضيها

15:53 GMT 29.05.2025
© AP Photo / John Raouxعودة مثبتا صاروخ "سبيس إكس فالكون" الثقيل (يسار ووسط الصورة) إلى "كيب كانافيرال" للهبوط بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع في كيب كانافيرال ، فلوريدا، 1 نوفمبر 2022
عودة مثبتا صاروخ سبيس إكس فالكون الثقيل (يسار ووسط الصورة) إلى كيب كانافيرال للهبوط بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع في كيب كانافيرال ، فلوريدا، 1 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / John Raoux
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وجهت دولة عربية بدراسة سبل تسهيل عمل شركة "سبيس إكس – ستارلينك" الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الشبكات والاتصالات على أراضيها، والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، أنه استقبل وفدا من الشركة، إذ ناقش الجانبان مجالات التعاون وخدمات الشركة ومناطق تغطيتها.
وأكد السوداني أن "العراق يشهد نموا عمرانيا وخدميا متسارعا، ويوفر فرصا استثمارية واعدة"، مشددا على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا في مختلف المجالات، ضمن الاتفاقية الإطارية ومذكرات التفاهم الثنائية.
كما رحب السوداني بشركات التكنولوجيا الكبرى، وخاصة الأمريكية، للعمل في العراق والتعاون مع القطاع الخاص ضمن خطة التحول الرقمي.
بدوره، أبدى وفد "ستارلينك" استعداد الشركة للعمل في العراق وتقديم خدماتها، مؤكدا أن تكنولوجيا "ستارلينك" ستدعم التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وأمريكا.
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
ماسك: إيقاف خدمة "ستارلينك" سيدمر جبهة أوكرانيا بالكامل
9 مارس, 07:44 GMT
وذكرت تقارير، اليوم الخميس، أن شركة "ستارلينك"، المملوكة للملياردير، إيلون ماسك، ستدخل السوق العراقية، بهدف توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لـ 47 مليون نسمة كجزء من توسعها في الشرق الأوسط.
وانضم ماسك إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في زيارته المهمة إلى الشرق الأوسط في منتصف شهر مايو/ أيار الجاري، والتي تم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات مع "ستارلينك"، وصرح ماسك في وقت لاحق أن المملكة العربية السعودية وافقت على استخدام نظام "ستارلينك" للأقمار الصناعية التابع للشركة، في قطاعي الطيران والنقل البحري.
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