https://sarabic.ae/20250529/ضرب-بقبضته-على-الطاولة-مندوب-فلسطين-يبكي-أمام-العالم-فيديو-1101090108.html
"ضرب بقبضته على الطاولة"... مندوب فلسطين يبكي أمام العالم... فيديو
"ضرب بقبضته على الطاولة"... مندوب فلسطين يبكي أمام العالم... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، لحظات مؤثرة عندما دخل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في نوبة بكاء. 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T09:51+0000
2025-05-29T09:51+0000
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وقال منصور، أثناء إلقائه كلمة فلسطين في الجلسة المخصصة لبحث الأوضاع في قطاع غزة، "صور الأمهات وهن يحضن أجساد أطفالهن الساكنة.. يمسحن على رؤسهم.. يتحدثن إليهم .. ويعتذرن لهم.. هذه صور لا تحتمل.. لدي أطفال وأعلم ماذا يعني الأحفاد لعائلاتهم وأن نرى هذا الوضع يفرض على الفلسطينيين دون أن يكون لدينا قلوب تتحرك لفعل شيء .. هذا يفوق قدرة البشر على التحمل"، مشيرا إلى أن أكثر من 14 مليون فلسطيني في العالم يعانون".وأضاف: "النار والجوع يلتهمان أطفال فلسطين.. لا نريد أن يعيش اطفالنا هذه المأساة وهذه الوحشية من قبل من يقولون إنهم يحاربون الهمجية".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في مقتل نحو 54 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 120 ألفا آخرين، إضافة إلى تدمير القطاع بشكل شبه كامل وتعطيل الخدمات الأساسية اللازمة للحياة مثل المياه والكهرباء والاتصالات والخدمات الطبية.
https://sarabic.ae/20250529/تفاصيل-مقترح-ويتكوف-لوقف-الحرب-في-قطاع-غزة-1101084440.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"ضرب بقبضته على الطاولة"... مندوب فلسطين يبكي أمام العالم... فيديو
09:51 GMT 29.05.2025 (تم التحديث: 10:03 GMT 29.05.2025)
شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، لحظات مؤثرة عندما دخل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في نوبة بكاء.
وقال منصور، أثناء إلقائه كلمة فلسطين في الجلسة المخصصة لبحث الأوضاع في قطاع غزة، "صور الأمهات وهن يحضن أجساد أطفالهن الساكنة.. يمسحن على رؤسهم.. يتحدثن إليهم .. ويعتذرن لهم.. هذه صور لا تحتمل.. لدي أطفال وأعلم ماذا يعني الأحفاد لعائلاتهم وأن نرى هذا الوضع يفرض على الفلسطينيين دون أن يكون لدينا قلوب تتحرك لفعل شيء .. هذا يفوق قدرة البشر على التحمل"، مشيرا إلى أن أكثر من 14 مليون فلسطيني في العالم يعانون".
وأضاف: "النار والجوع يلتهمان أطفال فلسطين.. لا نريد أن يعيش اطفالنا هذه المأساة وهذه الوحشية من قبل من يقولون إنهم يحاربون الهمجية".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة،
الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في مقتل نحو 54 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 120 ألفا آخرين، إضافة إلى تدمير القطاع بشكل شبه كامل
وتعطيل الخدمات الأساسية اللازمة للحياة مثل المياه والكهرباء والاتصالات والخدمات الطبية.