https://sarabic.ae/20250529/فيديو-العسل-المغشوش-يثير-الجدل-في-مصر-والجهات-الرسمية-ترد-1101112596.html
فيديو "العسل المغشوش" يثير الجدل في مصر والجهات الرسمية ترد
فيديو "العسل المغشوش" يثير الجدل في مصر والجهات الرسمية ترد
سبوتنيك عربي
أثار مقطع مصور متداول على مواقع التواصل جدلا واسعا في مصر، بعد أن زعم صانع محتواه أن جميع أنواع عسل النحل في السوق المصرية مغشوشة. 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T20:33+0000
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ونفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، صحة ما وُرد في الفيديو، موضحا أن "المقطع الذي أُجري فيه تحليل لعسل في معامل قيل إنها تابعة لوزارة الصحة المصرية، يفتقر إلى الأسس العلمية والمنهجية المعتمدة، إذ تم نقل العسل من عبواته الأصلية إلى أخرى مجهولة، ودون مراعاة شروط الحفظ".وأضاف المجلس في بيانه أن "الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية أشارت إلى أن العينات لم تُسحب بطريقة رسمية أو رقابية، وأن نتائجها لا تُعتد بها علميا، وأضافت أن تحديد الغش في العسل يتطلب تحاليل متقدمة لا يمكن تنفيذها خارج المختبرات المتخصصة"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.كما أوضح البيان أن "ما وُرد حول نسبة السكروز في العسل غير دقيق، إذ تسمح المواصفة القياسية بنسبة تتراوح بين 5% و15% حسب نوع النبات المنتج للرحيق".وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن "مصانع العسل المحلية والمستوردة تخضع لرقابة صارمة من هيئة سلامة الغذاء المصرية، وتُفحص دوريا لضمان جودتها وسلامتها للمستهلك".
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
فيديو "العسل المغشوش" يثير الجدل في مصر والجهات الرسمية ترد
حصري
أثار مقطع مصور متداول على مواقع التواصل جدلا واسعا في مصر، بعد أن زعم صانع محتواه أن جميع أنواع عسل النحل في السوق المصرية مغشوشة.
ونفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، صحة ما وُرد في الفيديو، موضحا أن "المقطع الذي أُجري فيه تحليل لعسل في معامل قيل إنها تابعة لوزارة الصحة المصرية، يفتقر إلى الأسس العلمية والمنهجية المعتمدة، إذ تم نقل العسل من عبواته الأصلية إلى أخرى مجهولة، ودون مراعاة شروط الحفظ".
وأضاف المجلس في بيانه أن "الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية أشارت إلى أن العينات لم تُسحب بطريقة رسمية أو رقابية، وأن نتائجها لا تُعتد بها علميا، وأضافت أن تحديد الغش في العسل يتطلب تحاليل متقدمة لا يمكن تنفيذها خارج المختبرات المتخصصة"، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية.
كما أوضح البيان أن "ما وُرد حول نسبة السكروز في العسل غير دقيق، إذ تسمح المواصفة القياسية بنسبة تتراوح بين 5% و15% حسب نوع النبات المنتج للرحيق".
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن "مصانع العسل المحلية والمستوردة تخضع لرقابة صارمة من هيئة سلامة الغذاء المصرية، وتُفحص دوريا لضمان جودتها وسلامتها للمستهلك".