أطرف الصور لهذا الأسبوع

كلب يشرب المياه خلال مهرجان "الصداقة مع الحيوانات الأليفة" في حديقة "خودينسكوي بول" في موسكو، روسيا.
كلب يشرب المياه خلال مهرجان "الصداقة مع الحيوانات الأليفة" في حديقة "خودينسكوي بول" في موسكو، روسيا.
البابا ليون الرابع عشر يلتقط دمية صغيرة تمثل البابا بعد مقابلته العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
البابا ليون الرابع عشر يلتقط دمية صغيرة تمثل البابا بعد مقابلته العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
نسور تحلق فوق جثة حيوان متحللة في جامو، الهند.
نسور تحلق فوق جثة حيوان متحللة في جامو، الهند.
الممثل بينو فورمان، والممثلة هايكه ماكاتش تحمل قرد على كتفها، على السجادة الحمراء خلال العرض الأول لفيلم "أكيكو القرد الطائر" في مسرح فيلم فريدريشهاين، في برلين، ألمانيا.
الممثل بينو فورمان، والممثلة هايكه ماكاتش تحمل قرد على كتفها، على السجادة الحمراء خلال العرض الأول لفيلم "أكيكو القرد الطائر" في مسرح فيلم فريدريشهاين، في برلين، ألمانيا.
مشاركون في مسابقة تدحرج الجبن السنوية، يرتدون زي "دمى اختبار التصادم" في غلوسترشاير، إنجلترا.
مشاركون في مسابقة تدحرج الجبن السنوية، يرتدون زي "دمى اختبار التصادم" في غلوسترشاير، إنجلترا.
شرطة مكافحة الشغب تواجه مشجعي نادي تشيلسي قبل المباراة مع ريال بيتيس في فروتسواف، بولندا.
شرطة مكافحة الشغب تواجه مشجعي نادي تشيلسي قبل المباراة مع ريال بيتيس في فروتسواف، بولندا.
صورة للكلبة الفرنسية شارلوت مع صاحبتها بعد فوزها بجائزة "بريدغيرتون"، خلال معرض غرينتش للكلاب، جنوب شرق لندن.
صورة للكلبة الفرنسية شارلوت مع صاحبتها بعد فوزها بجائزة "بريدغيرتون"، خلال معرض غرينتش للكلاب، جنوب شرق لندن.
لقطة طريفة لمشجع أثناء حضوره بطولة رولان غاروس غراند سلام في باريس، فرنسا.
لقطة طريفة لمشجع أثناء حضوره بطولة رولان غاروس غراند سلام في باريس، فرنسا.
صورة للاعب كاميرون مونستر خلال إحدى المباريات في ملعب "صن كورب" في بريسبان، أستراليا.
صورة للاعب كاميرون مونستر خلال إحدى المباريات في ملعب "صن كورب" في بريسبان، أستراليا.
لقطة طريفة لكلب مع أحد زوار مهرجان "الصداقة مع الحيوانات الأليفة" في حديقة "خودينسكوي بول" في موسكو، روسيا.
لقطة طريفة لكلب مع أحد زوار مهرجان "الصداقة مع الحيوانات الأليفة" في حديقة "خودينسكوي بول" في موسكو، روسيا.