أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
اقتصاد روسيا.. نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
هدنة تلوح في الأفق لوقف النار في غزة
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:29 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: للعلاقات اليمنية الروسية تاريخ عريق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
09:03 GMT
55 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا ستضرب كل الأهداف العسكرية الموجودة في ألمانيا إذا ضربت بصواريخ "تاوروس"
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 29.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

08:49 GMT 29.05.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

كلب يشرب المياه خلال مهرجان "الصداقة مع الحيوانات الأليفة" في حديقة "خودينسكوي بول" في موسكو، روسيا.

كلب يشرب المياه خلال مهرجان &quot;الصداقة مع الحيوانات الأليفة&quot; في حديقة &quot;خودينسكوي بول&quot; في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Kallinikov
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كلب يشرب المياه خلال مهرجان "الصداقة مع الحيوانات الأليفة" في حديقة "خودينسكوي بول" في موسكو، روسيا.

© AP Photo / Gregorio Borgia

البابا ليون الرابع عشر يلتقط دمية صغيرة تمثل البابا بعد مقابلته العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

البابا ليون الرابع عشر يلتقط دمية صغيرة تمثل البابا بعد مقابلته العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Gregorio Borgia

البابا ليون الرابع عشر يلتقط دمية صغيرة تمثل البابا بعد مقابلته العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

© AP Photo / Channi Anand

نسور تحلق فوق جثة حيوان متحللة في جامو، الهند.

نسور تحلق فوق جثة حيوان متحللة في جامو، الهند. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Channi Anand

نسور تحلق فوق جثة حيوان متحللة في جامو، الهند.

© Getty Images / Matthias Nareyek

الممثل بينو فورمان، والممثلة هايكه ماكاتش تحمل قرد على كتفها، على السجادة الحمراء خلال العرض الأول لفيلم "أكيكو القرد الطائر" في مسرح فيلم فريدريشهاين، في برلين، ألمانيا.

الممثل بينو فورمان، والممثلة هايكه ماكاتش تحمل قرد على كتفها، على السجادة الحمراء خلال العرض الأول لفيلم &quot;أكيكو القرد الطائر&quot; في مسرح فيلم فريدريشهاين، في برلين، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / Matthias Nareyek

الممثل بينو فورمان، والممثلة هايكه ماكاتش تحمل قرد على كتفها، على السجادة الحمراء خلال العرض الأول لفيلم "أكيكو القرد الطائر" في مسرح فيلم فريدريشهاين، في برلين، ألمانيا.

© AP Photo / Anthony Upton

مشاركون في مسابقة تدحرج الجبن السنوية، يرتدون زي "دمى اختبار التصادم" في غلوسترشاير، إنجلترا.

مشاركون في مسابقة تدحرج الجبن السنوية، يرتدون زي &quot;دمى اختبار التصادم&quot; في غلوسترشاير، إنجلترا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Anthony Upton

مشاركون في مسابقة تدحرج الجبن السنوية، يرتدون زي "دمى اختبار التصادم" في غلوسترشاير، إنجلترا.

© AP Photo / Czarek Sokolowski

شرطة مكافحة الشغب تواجه مشجعي نادي تشيلسي قبل المباراة مع ريال بيتيس في فروتسواف، بولندا.

شرطة مكافحة الشغب تواجه مشجعي نادي تشيلسي قبل المباراة مع ريال بيتيس في فروتسواف، بولندا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Czarek Sokolowski

شرطة مكافحة الشغب تواجه مشجعي نادي تشيلسي قبل المباراة مع ريال بيتيس في فروتسواف، بولندا.

© Getty Images / PA Images/James Manning

صورة للكلبة الفرنسية شارلوت مع صاحبتها بعد فوزها بجائزة "بريدغيرتون"، خلال معرض غرينتش للكلاب، جنوب شرق لندن.

صورة للكلبة الفرنسية شارلوت مع صاحبتها بعد فوزها بجائزة &quot;بريدغيرتون&quot;، خلال معرض غرينتش للكلاب، جنوب شرق لندن. - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / PA Images/James Manning

صورة للكلبة الفرنسية شارلوت مع صاحبتها بعد فوزها بجائزة "بريدغيرتون"، خلال معرض غرينتش للكلاب، جنوب شرق لندن.

© Getty Images / NurPhoto/Robert Szaniszlo

لقطة طريفة لمشجع أثناء حضوره بطولة رولان غاروس غراند سلام في باريس، فرنسا.

لقطة طريفة لمشجع أثناء حضوره بطولة رولان غاروس غراند سلام في باريس، فرنسا. - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / NurPhoto/Robert Szaniszlo

لقطة طريفة لمشجع أثناء حضوره بطولة رولان غاروس غراند سلام في باريس، فرنسا.

© Getty Images / Chris Hyde

صورة للاعب كاميرون مونستر خلال إحدى المباريات في ملعب "صن كورب" في بريسبان، أستراليا.

صورة للاعب كاميرون مونستر خلال إحدى المباريات في ملعب &quot;صن كورب&quot; في بريسبان، أستراليا. - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / Chris Hyde

صورة للاعب كاميرون مونستر خلال إحدى المباريات في ملعب "صن كورب" في بريسبان، أستراليا.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة طريفة لكلب مع أحد زوار مهرجان "الصداقة مع الحيوانات الأليفة" في حديقة "خودينسكوي بول" في موسكو، روسيا.

لقطة طريفة لكلب مع أحد زوار مهرجان &quot;الصداقة مع الحيوانات الأليفة&quot; في حديقة &quot;خودينسكوي بول&quot; في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Kallinikov
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لقطة طريفة لكلب مع أحد زوار مهرجان "الصداقة مع الحيوانات الأليفة" في حديقة "خودينسكوي بول" في موسكو، روسيا.

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