أطرف الصور لهذا الأسبوع

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الممثل بينو فورمان، والممثلة هايكه ماكاتش تحمل قرد على كتفها، على السجادة الحمراء خلال العرض الأول لفيلم "أكيكو القرد الطائر" في مسرح فيلم فريدريشهاين، في برلين، ألمانيا.