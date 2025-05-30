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الخارجية الروسية: لافروف وفيدان يبحثان هاتفيا الاستعدادات للمفاوضات بشأن أوكرانيا في إسطنبول
الخارجية الروسية: لافروف وفيدان يبحثان هاتفيا الاستعدادات للمفاوضات بشأن أوكرانيا في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، بحث هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان، الاستعدادات للمفاوضات بشأن أوكرانيا... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T12:38+0000
2025-05-30T12:54+0000
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وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الوزيرين ناقشا الجوانب التنظيمية للتحضيرات للجولة المقبلة من المحادثات الثنائية المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، المقررة في 2 يونيو/حزيران".ووفقا للخارجية الروسية، فإنه "لا علاقة بين زيارة ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا إلى إسطنبول بالمحادثات الروسية الأوكرانية".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الوفد الروسي يتوجه إلى إسطنبول، ويستعد لجولة جديدة من المفاوضات مع وفد كييف، في 2 يونيو/ حزيران المقبل.وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تتوقع مناقشة مسودتي المذكرتين الروسية والأوكرانية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول، وقال: "نأمل أن تناقش مسودتا المذكرتين الروسية والأوكرانية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات، التي سيكون الوفد الروسي جاهزًا لها صباح الاثنين (المقبل) في إسطنبول". وأكد أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل مسودة المذكرة الروسية بشأن التسوية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250530/إعلام-يكشف-تفاصيل-مذكرة-كييف-بشأن-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1101134607.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم

الخارجية الروسية: لافروف وفيدان يبحثان هاتفيا الاستعدادات للمفاوضات بشأن أوكرانيا في إسطنبول

12:38 GMT 30.05.2025 (تم التحديث: 12:54 GMT 30.05.2025)
© Sputnikلافروف وفيدان يعقدان مؤتمرا صحفيا في موسكو
لافروف وفيدان يعقدان مؤتمرا صحفيا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© Sputnik
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، بحث هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان، الاستعدادات للمفاوضات بشأن أوكرانيا ، مطلع الأسبوع المقبل في إسطنبول.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الوزيرين ناقشا الجوانب التنظيمية للتحضيرات للجولة المقبلة من المحادثات الثنائية المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، المقررة في 2 يونيو/حزيران".

وأكدت الخارجية الروسية أنه "لا يوجد أي حديث عن قيام تركيا أو أي دولة أخرى بدور الوسيط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".

ووفقا للخارجية الروسية، فإنه "لا علاقة بين زيارة ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا إلى إسطنبول بالمحادثات الروسية الأوكرانية".
الوفد الروسي خلال المفاوضات الروسية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
إعلام يكشف تفاصيل مذكرة كييف بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا
12:38 GMT
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الوفد الروسي يتوجه إلى إسطنبول، ويستعد لجولة جديدة من المفاوضات مع وفد كييف، في 2 يونيو/ حزيران المقبل.
وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "أردت أيضا أن أبلغكم اليوم، أن وفدنا، الوفد الروسي للمفاوضات، يغادر إلى إسطنبول"، وأضاف: "وفد المفاوضين الروس، سيذهب إلى إسطنبول، وسيكون جاهزًا ابتداء من صباح يوم الاثنين (المقبل)، لمواصلة المفاوضات في الجولة الثانية من هذه المفاوضات".
وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تتوقع مناقشة مسودتي المذكرتين الروسية والأوكرانية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول، وقال: "نأمل أن تناقش مسودتا المذكرتين الروسية والأوكرانية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات، التي سيكون الوفد الروسي جاهزًا لها صباح الاثنين (المقبل) في إسطنبول". وأكد أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل مسودة المذكرة الروسية بشأن التسوية الأوكرانية.
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