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إعلام يكشف تفاصيل مذكرة كييف بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا
إعلام يكشف تفاصيل مذكرة كييف بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير أمريكية، نقلًا عن عضو في وفد كييف بمفاوضات إسطنبول، لم تُسمّه، أن مذكرة التفاهم المقدمة من كييف لحل النزاع الأوكراني، تنص على وقف إطلاق النار برًا... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T12:38+0000
2025-05-30T12:38+0000
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وقالت التقارير الأمريكية: "المذكرة تضمنت أحكاما لوقف إطلاق النار في البر والبحر والجو".وستُعقد جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، يوم الاثنين 2 يونيو/ حزيران المقبل، في مدينة إسطنبول التركية، وستقدم موسكو مذكرة تفاهم بشأن معاهدة سلام مستقبلية، تشمل جميع الجوانب اللازمة لحل الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن الوفد الروسي مستعد لتقديم مذكرة تفاهم إلى الجانب الأوكراني بشأن التسوية خلال الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول، في 2 يونيو المقبل.وسيكون تشكيل الوفد الروسي هو نفسه كما في الجولة السابقة: المساعد الرئاسي فلاديمير ميدينسكي، ونائب وزير الخارجية ميخائيل جالوزين، ورئيس المديرية العامة للاستخبارات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.عُقد أول اجتماع بين موسكو وكييف منذ ثلاث سنوات في إسطنبول في 16 مايو/أيار. واتفق الطرفان على إجراء تبادل واسع النطاق للأسرى، ألف مقابل ألف وتقديم رؤية لإمكانيات هدنة مستقبلية. وطلبت أوكرانيا عقد اجتماع بين رئيسي الدولتين خلال المفاوضات، وقد أحاطت روسيا علمًا بذلك.لقد تمت عملية تبادل الأسرى بالفعل.الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تتعامل كييف بجدية مع محادثات إسطنبولإعلام: مكتب زيلينسكي يعلن استعداد كييف حضور الاجتماع المقبل مع روسيا في إسطنبول
https://sarabic.ae/20250530/الكرملين-الوفد-الروسي-يتوجه-إلى-إسطنبول-ويستعد-لجولة-جديدة-من-المفاوضات-مع-كييف--1101127144.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام يكشف تفاصيل مذكرة كييف بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا

12:38 GMT 30.05.2025
© Sputnikالوفد الروسي خلال المفاوضات الروسية الأوكرانية
الوفد الروسي خلال المفاوضات الروسية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
ذكرت تقارير أمريكية، نقلًا عن عضو في وفد كييف بمفاوضات إسطنبول، لم تُسمّه، أن مذكرة التفاهم المقدمة من كييف لحل النزاع الأوكراني، تنص على وقف إطلاق النار برًا وبحرًا وجوًا.
وقالت التقارير الأمريكية: "المذكرة تضمنت أحكاما لوقف إطلاق النار في البر والبحر والجو".

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن "شركاء دوليين سيُجرون عملية المراقبة".

وستُعقد جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، يوم الاثنين 2 يونيو/ حزيران المقبل، في مدينة إسطنبول التركية، وستقدم موسكو مذكرة تفاهم بشأن معاهدة سلام مستقبلية، تشمل جميع الجوانب اللازمة لحل الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الوفد الروسي يتوجه إلى إسطنبول، ويستعد لجولة جديدة من المفاوضات مع وفد كييف، في 2 يونيو المقبل.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن الوفد الروسي مستعد لتقديم مذكرة تفاهم إلى الجانب الأوكراني بشأن التسوية خلال الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول، في 2 يونيو المقبل.
رئيس الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا في تركيا فلاديمير ميدينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
الكرملين: الوفد الروسي يتوجه إلى إسطنبول ويستعد لجولة جديدة من المفاوضات مع كييف
10:09 GMT
وسيكون تشكيل الوفد الروسي هو نفسه كما في الجولة السابقة: المساعد الرئاسي فلاديمير ميدينسكي، ونائب وزير الخارجية ميخائيل جالوزين، ورئيس المديرية العامة للاستخبارات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
عُقد أول اجتماع بين موسكو وكييف منذ ثلاث سنوات في إسطنبول في 16 مايو/أيار. واتفق الطرفان على إجراء تبادل واسع النطاق للأسرى، ألف مقابل ألف وتقديم رؤية لإمكانيات هدنة مستقبلية. وطلبت أوكرانيا عقد اجتماع بين رئيسي الدولتين خلال المفاوضات، وقد أحاطت روسيا علمًا بذلك.
لقد تمت عملية تبادل الأسرى بالفعل.
الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تتعامل كييف بجدية مع محادثات إسطنبول
إعلام: مكتب زيلينسكي يعلن استعداد كييف حضور الاجتماع المقبل مع روسيا في إسطنبول
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