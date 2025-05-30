https://sarabic.ae/20250530/إعلام-يكشف-تفاصيل-مذكرة-كييف-بشأن-تسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1101134607.html

إعلام يكشف تفاصيل مذكرة كييف بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا

إعلام يكشف تفاصيل مذكرة كييف بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكرت تقارير أمريكية، نقلًا عن عضو في وفد كييف بمفاوضات إسطنبول، لم تُسمّه، أن مذكرة التفاهم المقدمة من كييف لحل النزاع الأوكراني، تنص على وقف إطلاق النار برًا... 30.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-30T12:38+0000

2025-05-30T12:38+0000

2025-05-30T12:38+0000

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وقالت التقارير الأمريكية: "المذكرة تضمنت أحكاما لوقف إطلاق النار في البر والبحر والجو".وستُعقد جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، يوم الاثنين 2 يونيو/ حزيران المقبل، في مدينة إسطنبول التركية، وستقدم موسكو مذكرة تفاهم بشأن معاهدة سلام مستقبلية، تشمل جميع الجوانب اللازمة لحل الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن الوفد الروسي مستعد لتقديم مذكرة تفاهم إلى الجانب الأوكراني بشأن التسوية خلال الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول، في 2 يونيو المقبل.وسيكون تشكيل الوفد الروسي هو نفسه كما في الجولة السابقة: المساعد الرئاسي فلاديمير ميدينسكي، ونائب وزير الخارجية ميخائيل جالوزين، ورئيس المديرية العامة للاستخبارات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.عُقد أول اجتماع بين موسكو وكييف منذ ثلاث سنوات في إسطنبول في 16 مايو/أيار. واتفق الطرفان على إجراء تبادل واسع النطاق للأسرى، ألف مقابل ألف وتقديم رؤية لإمكانيات هدنة مستقبلية. وطلبت أوكرانيا عقد اجتماع بين رئيسي الدولتين خلال المفاوضات، وقد أحاطت روسيا علمًا بذلك.لقد تمت عملية تبادل الأسرى بالفعل.الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تتعامل كييف بجدية مع محادثات إسطنبولإعلام: مكتب زيلينسكي يعلن استعداد كييف حضور الاجتماع المقبل مع روسيا في إسطنبول

https://sarabic.ae/20250530/الكرملين-الوفد-الروسي-يتوجه-إلى-إسطنبول-ويستعد-لجولة-جديدة-من-المفاوضات-مع-كييف--1101127144.html

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