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ترامب: الصين انتهكت الاتفاق التجاري مع واشنطن بالكامل
ترامب: الصين انتهكت الاتفاق التجاري مع واشنطن بالكامل
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الصين "انتهكت بشكل كامل" اتفاقية الرسوم الجمركية الموقعة مع واشنطن. 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T15:15+0000
2025-05-30T15:15+0000
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وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "عقدتُ صفقة سريعة مع الصين لإنقاذهم مما ظننتُ أنه سيكون وضعا سيئا للغاية، ولم أكن أرغب في رؤية ذلك يحدث، وبفضل هذه الصفقة، استقرت الأمور بسرعة، وعادت الصين إلى العمل كالمعتاد. كان الجميع سعداء! هذا هو الخبر السار!!!".وتابع: "أما الخبر السيئ فهو أن الصين، وهو أمر ربما لا يستغربه البعض، انتهكت اتفاقها معنا بشكل كامل. هذا كل ما في الأمر"، دون أن يقدم ترامب المزيد من التفاصيل.جاء منشور ترامب على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به، بعد ساعات من تصريح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، بأن محادثات التجارة مع الصين "متعثرة بعض الشيء". اتفق أكبر اقتصادين في العالم خلال الشهر الجاري على خفض مؤقت للرسوم الجمركية الباهظة التي فرضاها على بعضهما بعضا، في فترة توقف تستمر 90 يوما، بعد محادثات بين كبار المسؤولين في جنيف.وعند سؤاله عن منشور ترامب على وسائل إعلام أمريكية، انتقد الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون غرير، بكين لاستمرارها في "التباطؤ وخنق وارداتها من المعادن الأساسية"، وفق قوله. وأضاف أن العجز التجاري لأمريكا مع الصين "لا يزال هائلا"، وأن واشنطن لا تشهد تحولات كبيرة في سلوك بكين. ويوم أمس الخميس، أشار وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، "قد يتدخلان في الوضع".
https://sarabic.ae/20250512/أمريكا-والصين-تتفقان-على-خفض-الرسوم-الجمركية-لمدة-90-يوما-1100423990.html
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دونالد ترامب, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب: الصين انتهكت الاتفاق التجاري مع واشنطن بالكامل

15:15 GMT 30.05.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الصين "انتهكت بشكل كامل" اتفاقية الرسوم الجمركية الموقعة مع واشنطن.
وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "عقدتُ صفقة سريعة مع الصين لإنقاذهم مما ظننتُ أنه سيكون وضعا سيئا للغاية، ولم أكن أرغب في رؤية ذلك يحدث، وبفضل هذه الصفقة، استقرت الأمور بسرعة، وعادت الصين إلى العمل كالمعتاد. كان الجميع سعداء! هذا هو الخبر السار!!!".
وتابع: "أما الخبر السيئ فهو أن الصين، وهو أمر ربما لا يستغربه البعض، انتهكت اتفاقها معنا بشكل كامل. هذا كل ما في الأمر"، دون أن يقدم ترامب المزيد من التفاصيل.
جاء منشور ترامب على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به، بعد ساعات من تصريح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، بأن محادثات التجارة مع الصين "متعثرة بعض الشيء".
اتفق أكبر اقتصادين في العالم خلال الشهر الجاري على خفض مؤقت للرسوم الجمركية الباهظة التي فرضاها على بعضهما بعضا، في فترة توقف تستمر 90 يوما، بعد محادثات بين كبار المسؤولين في جنيف.
حاويات في ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
أمريكا والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما
12 مايو, 07:56 GMT
وعند سؤاله عن منشور ترامب على وسائل إعلام أمريكية، انتقد الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون غرير، بكين لاستمرارها في "التباطؤ وخنق وارداتها من المعادن الأساسية"، وفق قوله.
وأضاف أن العجز التجاري لأمريكا مع الصين "لا يزال هائلا"، وأن واشنطن لا تشهد تحولات كبيرة في سلوك بكين.
ويوم أمس الخميس، أشار وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، "قد يتدخلان في الوضع".
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