مشهد مثير.. برازيلي ينقل سيارته إلى الصيانة بأسلوب غير متوقع.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
09:03 GMT
55 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا ستضرب كل الأهداف العسكرية الموجودة في ألمانيا إذا ضربت بصواريخ "تاوروس"
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
10:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
16:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:23 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:36 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
نتانياهو: إسرائيل وافقت على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250530/مشهد-مثير-برازيلي-ينقل-سيارته-إلى-الصيانة-بأسلوب-غير-متوقع-فيديو-1101135651.html
مشهد مثير.. برازيلي ينقل سيارته إلى الصيانة بأسلوب غير متوقع.. فيديو
مشهد مثير.. برازيلي ينقل سيارته إلى الصيانة بأسلوب غير متوقع.. فيديو
سبوتنيك عربي
تناقلت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل برازيلي "ابتكر" طريقة طريفة وخطرة لنقل سيارته المعطلة إلى مركز الصيانة، بسبب عدم توفر شاحنة سحب لنقل السيارة. 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T13:03+0000
2025-05-30T13:03+0000
وسائط متعددة
برازيلي
قيادة السيارة
شاحنة
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1e/1101135015_7:0:793:442_1920x0_80_0_0_98fce97fcc142e0feb66077d25cd360d.jpg
ويُظهر مقطع الفيديو، الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يتكىء الرجل على مقدمة إحدى السيارات التي تسير في أحد الشوارع الرئيسية في البرازيل، ويدفع بقدميه سيارته المعطلة نحو الأمام.وفيما أثار المقطع المصور دهشة المتابعين، حذّر كثيرون من تبعات تقليد هذه الطريقة التي "ابتكرها" الرجل البرازيلي، لما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة.
https://sarabic.ae/20250512/مشهد-ساحر-البرازيل-تحتفل-بـيوم-الأم-بعرض-جوي-مذهل-1100440775.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1e/1101135015_127:0:716:442_1920x0_80_0_0_3ec0185380b1a1579ed295cd4e2f7675.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
برازيلي, قيادة السيارة, شاحنة, نادي الفيديو
برازيلي, قيادة السيارة, شاحنة, نادي الفيديو

مشهد مثير.. برازيلي ينقل سيارته إلى الصيانة بأسلوب غير متوقع.. فيديو

13:03 GMT 30.05.2025
© Photo / Social mediaبرازيلي ينقل سيارته المتوقفة للصيانة بأسلوب غير متوقع
برازيلي ينقل سيارته المتوقفة للصيانة بأسلوب غير متوقع - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© Photo / Social media
تابعنا عبر
تناقلت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل برازيلي "ابتكر" طريقة طريفة وخطرة لنقل سيارته المعطلة إلى مركز الصيانة، بسبب عدم توفر شاحنة سحب لنقل السيارة.
ويُظهر مقطع الفيديو، الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يتكىء الرجل على مقدمة إحدى السيارات التي تسير في أحد الشوارع الرئيسية في البرازيل، ويدفع بقدميه سيارته المعطلة نحو الأمام.
عرض مذهل للطائرات المسيرة في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل احتفالا بيوم الأم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
مجتمع
مشهد ساحر... البرازيل تحتفل بـ"يوم الأم" بعرض جوي مذهل
12 مايو, 13:15 GMT
وفيما أثار المقطع المصور دهشة المتابعين، حذّر كثيرون من تبعات تقليد هذه الطريقة التي "ابتكرها" الرجل البرازيلي، لما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала