https://sarabic.ae/20250530/مشهد-مثير-برازيلي-ينقل-سيارته-إلى-الصيانة-بأسلوب-غير-متوقع-فيديو-1101135651.html
مشهد مثير.. برازيلي ينقل سيارته إلى الصيانة بأسلوب غير متوقع.. فيديو
مشهد مثير.. برازيلي ينقل سيارته إلى الصيانة بأسلوب غير متوقع.. فيديو
سبوتنيك عربي
تناقلت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل برازيلي "ابتكر" طريقة طريفة وخطرة لنقل سيارته المعطلة إلى مركز الصيانة، بسبب عدم توفر شاحنة سحب لنقل السيارة. 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T13:03+0000
2025-05-30T13:03+0000
2025-05-30T13:03+0000
وسائط متعددة
برازيلي
قيادة السيارة
شاحنة
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1e/1101135015_7:0:793:442_1920x0_80_0_0_98fce97fcc142e0feb66077d25cd360d.jpg
ويُظهر مقطع الفيديو، الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يتكىء الرجل على مقدمة إحدى السيارات التي تسير في أحد الشوارع الرئيسية في البرازيل، ويدفع بقدميه سيارته المعطلة نحو الأمام.وفيما أثار المقطع المصور دهشة المتابعين، حذّر كثيرون من تبعات تقليد هذه الطريقة التي "ابتكرها" الرجل البرازيلي، لما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة.
https://sarabic.ae/20250512/مشهد-ساحر-البرازيل-تحتفل-بـيوم-الأم-بعرض-جوي-مذهل-1100440775.html
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برازيلي, قيادة السيارة, شاحنة, نادي الفيديو
برازيلي, قيادة السيارة, شاحنة, نادي الفيديو
مشهد مثير.. برازيلي ينقل سيارته إلى الصيانة بأسلوب غير متوقع.. فيديو
تناقلت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل برازيلي "ابتكر" طريقة طريفة وخطرة لنقل سيارته المعطلة إلى مركز الصيانة، بسبب عدم توفر شاحنة سحب لنقل السيارة.
ويُظهر مقطع الفيديو، الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يتكىء الرجل على مقدمة إحدى السيارات التي تسير في أحد الشوارع الرئيسية في البرازيل، ويدفع بقدميه سيارته المعطلة نحو الأمام.
وفيما أثار المقطع المصور دهشة المتابعين، حذّر كثيرون من تبعات تقليد هذه الطريقة التي "ابتكرها" الرجل البرازيلي، لما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة.