https://sarabic.ae/20250531/إعلام-غربي-أوروبا-تدعم-الصراع-في-أوكرانيا-لتبرير-عسكرتها-1101152323.html
إعلام غربي: أوروبا تدعم الصراع في أوكرانيا لتبرير عسكرتها
إعلام غربي: أوروبا تدعم الصراع في أوكرانيا لتبرير عسكرتها
سبوتنيك عربي
أفادت وسيلة إعلامية إيطالية، بأن أوروبا تعمل عمدًا على تصعيد الصراع الأوكراني، وتستعد لتزويد كييف بأسلحة جديدة لـ"تبرير استراتيجيتها العسكرية الشاملة". 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T04:32+0000
2025-05-31T04:32+0000
2025-05-31T04:32+0000
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وقالت صحيفة "إل فاتو كوتيديانو": "بمجرد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وعلى الأرجح على حساب كييف، سوف تكون أوروبا قادرة دائماً على مواجهة حرب جديدة مع عدوها، روسيا، لتبرير استراتيجيتها العسكرية الشاملة".وأوضحت: "أدى ذلك إلى تغيير في الاستراتيجية الأوروبية لتجنب العواقب السلبية، التي كانت ستظهر فشل كل الخطابات التي استمرت لمدة 3 سنوات".ووفقا للصحيفة الإيطالية، فإن إبقاء أوروبا في "حالة حرب" دائمة على ذيل أوكرانيا، سوف يسمح لأولئك الذين يحكمونها بالتمسك بالسلطة بقوة.وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الاثنين الماضي، أن ألمانيا، بعد بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، رفعت جميع القيود المفروضة على نطاق الأسلحة المنقولة إلى أوكرانيا. وبحسب قوله، "تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية الآن شن هجمات في عمق الأراضي الروسية، وهي بحاجة إلى هذه الأسلحة".وكما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن تصريحات ميرتس، بشأن الأسلحة بعيدة المدى، تعيق محاولات الدخول في مسار عملية السلام في أوكرانيا، وتستفز استمرار الأعمال العدائية.أوكرانيا تتخلف عن سداد 665 مليون دولار من ديونها السياديةوزير الخارجية الألماني: الصراع الأوكراني سينتهي على الأرجح بالمفاوضات
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام غربي: أوروبا تدعم الصراع في أوكرانيا لتبرير عسكرتها
أفادت وسيلة إعلامية إيطالية، بأن أوروبا تعمل عمدًا على تصعيد الصراع الأوكراني، وتستعد لتزويد كييف بأسلحة جديدة لـ"تبرير استراتيجيتها العسكرية الشاملة".
وقالت صحيفة "إل فاتو كوتيديانو": "بمجرد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وعلى الأرجح على حساب كييف، سوف تكون أوروبا قادرة دائماً على مواجهة حرب جديدة مع عدوها، روسيا، لتبرير استراتيجيتها العسكرية الشاملة".
وبحسب الصحيفة، فإن أوروبا ليس لديها فرصة لاتخاذ نفس موقف واشنطن بسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ينوي "الانسحاب من الصراع".
وأوضحت: "أدى ذلك إلى تغيير في الاستراتيجية الأوروبية لتجنب العواقب السلبية، التي كانت ستظهر فشل كل الخطابات التي استمرت لمدة 3 سنوات".
ووفقا للصحيفة الإيطالية، فإن إبقاء أوروبا في "حالة حرب" دائمة على ذيل أوكرانيا، سوف يسمح لأولئك الذين يحكمونها بالتمسك بالسلطة بقوة.
وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الاثنين الماضي، أن ألمانيا، بعد بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، رفعت جميع القيود المفروضة على نطاق الأسلحة المنقولة إلى أوكرانيا. وبحسب قوله، "تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية الآن شن هجمات في عمق الأراضي الروسية، وهي بحاجة إلى هذه الأسلحة".
وكما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن تصريحات ميرتس، بشأن الأسلحة بعيدة المدى، تعيق محاولات الدخول في مسار عملية السلام في أوكرانيا، وتستفز استمرار الأعمال العدائية.