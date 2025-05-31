https://sarabic.ae/20250531/إيران-تصف-تقرير-وكالة-الطاقة-الذرية-بـالمسيس-وتحذر-من-إساءة-استخدامه-1101170637.html

إيران تصف تقرير وكالة الطاقة الذرية بـ"المسيس" وتحذر من إساءة استخدامه

إيران تصف تقرير وكالة الطاقة الذرية بـ"المسيس" وتحذر من إساءة استخدامه

سبوتنيك عربي

نفت إيران، اليوم السبت، صحة ما ورد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن وجود مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة لديها. 31.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-31T16:41+0000

2025-05-31T16:41+0000

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وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، أن "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تخصيب اليورانيوم في إيران يستند إلى "وثائق مزورة" قدمتها إسرائيل".وأعربت إيران عن اعتراضها على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصفته بأنه "غير متوازن"، ويفتقر إلى تقييم شامل ودقيق للعوامل المؤثرة على الوضع الحالي، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.كما اعتبرت أن التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية "مُسيّس"، واعترضت على محتواه. وتابعت: "تأسف إيران لنشر هذا التقرير، الذي أُعدّ لأغراض سياسية بحتة من خلال الضغط على الوكالة، وتُعرب عن احتجاجها على محتواه. هذا التقرير يتجاوز المهام الموكلة إلى المدير العام للوكالة [رافائيل غروسي] وينتهك المعايير المهنية التي تحكم أنشطة المنظمات الدولية، وخاصة مبدأ الحياد". وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري وزّع على الدول الأعضاء، إن "إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة، في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة".وجاء في التقرير "الشامل"، الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني أن "هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءا من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها".

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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الاتفاق النووي الإيراني