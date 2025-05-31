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https://sarabic.ae/20250531/إيران-تصف-تقرير-وكالة-الطاقة-الذرية-بـالمسيس-وتحذر-من-إساءة-استخدامه-1101170637.html
إيران تصف تقرير وكالة الطاقة الذرية بـ"المسيس" وتحذر من إساءة استخدامه
إيران تصف تقرير وكالة الطاقة الذرية بـ"المسيس" وتحذر من إساءة استخدامه
سبوتنيك عربي
نفت إيران، اليوم السبت، صحة ما ورد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن وجود مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة لديها. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T16:41+0000
2025-05-31T16:41+0000
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الاتفاق النووي الإيراني
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وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، أن "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تخصيب اليورانيوم في إيران يستند إلى "وثائق مزورة" قدمتها إسرائيل".وأعربت إيران عن اعتراضها على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصفته بأنه "غير متوازن"، ويفتقر إلى تقييم شامل ودقيق للعوامل المؤثرة على الوضع الحالي، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.كما اعتبرت أن التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية "مُسيّس"، واعترضت على محتواه. وتابعت: "تأسف إيران لنشر هذا التقرير، الذي أُعدّ لأغراض سياسية بحتة من خلال الضغط على الوكالة، وتُعرب عن احتجاجها على محتواه. هذا التقرير يتجاوز المهام الموكلة إلى المدير العام للوكالة [رافائيل غروسي] وينتهك المعايير المهنية التي تحكم أنشطة المنظمات الدولية، وخاصة مبدأ الحياد". وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري وزّع على الدول الأعضاء، إن "إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة، في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة".وجاء في التقرير "الشامل"، الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني أن "هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءا من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها".
https://sarabic.ae/20250531/نتنياهو-بعد-تقرير-الوكالة-الذرية-على-المجتمع-الدولي-التحرك-فورا-لوقف-إيران-1101163766.html
https://sarabic.ae/20250530/إيران-تطالب-النمسا-بتوضيح-حول-تقرير-استخباراتي-بشأن-برنامجها-النووي-1101139854.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الاتفاق النووي الإيراني

إيران تصف تقرير وكالة الطاقة الذرية بـ"المسيس" وتحذر من إساءة استخدامه

16:41 GMT 31.05.2025
© AP Photo / Lisa Leutnerالوكالة الدولية للطاقة الذرية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Lisa Leutner
تابعنا عبر
نفت إيران، اليوم السبت، صحة ما ورد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن وجود مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة لديها.
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، أن "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تخصيب اليورانيوم في إيران يستند إلى "وثائق مزورة" قدمتها إسرائيل".
وأعربت إيران عن اعتراضها على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصفته بأنه "غير متوازن"، ويفتقر إلى تقييم شامل ودقيق للعوامل المؤثرة على الوضع الحالي، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
نتنياهو بعد تقرير "الوكالة الذرية": على المجتمع الدولي التحرك فورا لوقف إيران
12:49 GMT
وأضافت طهران أن "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يميز بين الالتزامات بموجب معاهدة منع الانتشار والالتزامات الطوعية في الاتفاق النووي السابق".
كما اعتبرت أن التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية "مُسيّس"، واعترضت على محتواه.
وتابعت: "تأسف إيران لنشر هذا التقرير، الذي أُعدّ لأغراض سياسية بحتة من خلال الضغط على الوكالة، وتُعرب عن احتجاجها على محتواه. هذا التقرير يتجاوز المهام الموكلة إلى المدير العام للوكالة [رافائيل غروسي] وينتهك المعايير المهنية التي تحكم أنشطة المنظمات الدولية، وخاصة مبدأ الحياد".
وواصلت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الوضع العسكري الإيراني "لا يترك مجالا للأسلحة النووية"، وحذرت من أن إيران ستتخذ إجراءات ضد الدول التي قد تسعى إلى إساءة استخدام تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة.
النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
إيران تطالب النمسا بتوضيح حول تقرير استخباراتي بشأن برنامجها النووي
أمس, 14:44 GMT
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري وزّع على الدول الأعضاء، إن "إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة، في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة".
وجاء في التقرير "الشامل"، الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني أن "هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءا من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها".
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