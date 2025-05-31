https://sarabic.ae/20250531/الاتحاد-الأوروبي-يكشف-عن-رؤية-جديدة--تهدف-لاحتواء-الصين-اقتصاديا-1101164811.html
الاتحاد الأوروبي يكشف عن رؤية جديدة تهدف لاحتواء الصين اقتصاديا
الاتحاد الأوروبي يكشف عن رؤية جديدة تهدف لاحتواء الصين اقتصاديا
سبوتنيك عربي
اقترحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن تستخدم الدول التحالفات الاقتصادية لاحتواء الصين عسكريًا ومواجهة... 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T13:36+0000
2025-05-31T13:36+0000
2025-05-31T13:36+0000
الصين
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082135376_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e1a85f51244f4d87210764aff8a55ce7.jpg
أدلت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية بهذا التصريح خلال كلمتها في سنغافورة في منتدى حوار شانغريلا الأمني، الذي بُثّ على قناة المنتدى على "يوتيوب".وأشارت الممثلة الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي إن الناتج المحلي الإجمالي للصين تجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.وأضافت: "من الناحية الاقتصادية، لديها الآن ضعف القدرة التصنيعية للولايات المتحدة. ومن الناحية التكنولوجية، تهيمن الصين على كل شيء من السيارات الكهربائية إلى الجيل الرابع من المفاعلات النووية".وتابعت: "وبالطبع، من الناحية العسكرية، تمتلك الصين أكبر أسطول بحري وقدرة على بناء السفن تتفوق على أي شخص آخر في العالم، لذلك أعتقد أننا في الواقع بحاجة إلى العمل مع شركاء متشابهين في التفكير في الابتكار والتنسيق التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأدوات للعمل معًا في مثل هذه التحالفات لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد لصالح الجميع الذين يحترمون حقًا القواعد التي لدينا للتجارة".وأكدت أنه في هذا الصدد لا يمكن لأي دولة "أن تتحرك بمفردها".الصين تختبر تقنية عسكرية جديدة على متن حاملة الطائرات "فوجيان"
https://sarabic.ae/20250528/الصين-تطلق-مسبارا-فضائيا-لجمع-عينات-من-الكويكبات-وإعادتها-إلى-الأرض-1101078138.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082135376_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_51efccf9120cdee936f7aca1a879e04c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
الاتحاد الأوروبي يكشف عن رؤية جديدة تهدف لاحتواء الصين اقتصاديا
اقترحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن تستخدم الدول التحالفات الاقتصادية لاحتواء الصين عسكريًا ومواجهة نفوذها الاقتصادي.
أدلت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية بهذا التصريح خلال كلمتها في سنغافورة في منتدى حوار شانغريلا الأمني، الذي بُثّ على قناة المنتدى على "يوتيوب".
وقال كالاس ردًا على سؤال أحد المشاركين في المنتدى حول النفوذ الاقتصادي العالمي المتنامي للصين: "أريد أن أقول إننا غالبا ما نفكر في التحالفات باعتبارها تحالفات أمنية فحسب، ولكن أعتقد أننا وصلنا الآن إلى نقطة حيث يمكن للتحالفات الاقتصادية أن تمارس الردع العسكري".
وأشارت الممثلة الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي إن الناتج المحلي الإجمالي للصين تجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
وأضافت: "من الناحية الاقتصادية، لديها الآن ضعف القدرة التصنيعية للولايات المتحدة. ومن الناحية التكنولوجية، تهيمن الصين على كل شيء من السيارات الكهربائية إلى الجيل الرابع من المفاعلات النووية".
وتابعت: "وبالطبع، من الناحية العسكرية، تمتلك الصين أكبر أسطول بحري وقدرة على بناء السفن تتفوق على أي شخص آخر في العالم، لذلك أعتقد أننا في الواقع بحاجة إلى العمل مع شركاء متشابهين في التفكير في الابتكار والتنسيق التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأدوات للعمل معًا في مثل هذه التحالفات لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد لصالح الجميع الذين يحترمون حقًا القواعد التي لدينا للتجارة".
وأكدت أنه في هذا الصدد لا يمكن لأي دولة "أن تتحرك بمفردها".