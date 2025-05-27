https://sarabic.ae/20250527/الصين-تختبر-تقنية-عسكرية-جديدة-على-متن-حاملة-الطائرات-فوجيان-1101013443.html
الصين تختبر تقنية عسكرية جديدة على متن حاملة الطائرات "فوجيان"
الصين تختبر تقنية عسكرية جديدة على متن حاملة الطائرات "فوجيان"
سبوتنيك عربي
تواصل حاملة الطائرات الصينية "فوجيان" تجاربها البحرية المكثفة، تمهيدا لدخولها الخدمة قريبا، لتصبح ثالثة وحدة بحرية من هذا النوع تنضم للأسطول الحربي الصيني. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T11:35+0000
2025-05-27T11:35+0000
2025-05-27T11:35+0000
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وأشارت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية إلى أن "فوجيان" ستكون أول حاملة طائرات صينية مزودة بتقنية المنجنيق الكهرومغناطيسي، الذي تعتمد عليه الطائرات الحربية التي تعمل على سطحها.وتشير التقارير إلى أن "فوجيان" أجرت حتى الآن 8 تجارب بحرية، تشمل اختبارات معقدة لإطلاق الطائرات المقاتلة وطائرات الإنذار المبكر باستخدام المنجنيق.وبهذه التقنية العسكرية الجديدة ستكون "فوجيان" هي الوحدة البحرية الأكثر تطورا في أسطول حاملات الطائرات الصينية الذي يضم حاملتي الطائرات "لياونينغ" و"شاندونغ".وتتطلب تقنية "المنجنيق الكهرومغناطيسي" لتجارب مكثفة قبل استخدامها في عمليات عسكرية حقيقية، لأنها تتطلب حسابات دقيقة حتى تتمكن من إطلاق الطائرات بأوزانها المختلفة وحمولات متباينة.ويسعى الجيش الصيني من تزويد "فوجيان" بهذه التقنية إلى زيادة قدرتها على تنفيذ طلعات جوية بأعداد كبيرة توفر لها القدرة على تحقيق الهيمنة الجوية على ساحة العمليات التي تقع ضمن نطاق عملها.وأوضحت الصحيفة أنه رغم حاجة "فوجيان" لفترة اختبارات طويلة بسبب أنواع وأعداد الطائرات الحربية المفترض أن تحملها، إلا أنه من المتوقع دخولها الخدمة قريبا.ولفتت إلى أن "فوجيان" مصممة للسماح بإطلاق الطائرات الحربية بكامل حمولتها من الوقود، ما يعزز قدرتها على تنفيذ المهام القتالية، إضافة إلى إمكانية إطلاق طائرات إنذار مبكرة مجنحة، وهو ما يعني أنها ستمتلك قدرة أكبر على الرصد والتنسيق العملياتي خلال القتال.وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الصين تمتلك أضخم أسطول حربي في العالم يضم 754 وحدة بحرية بينها 3 حاملات طائرات.
https://sarabic.ae/20220925/لياونينغ-ما-هي-قدرات-أول-حاملة-طائرات-صينية-1068221192.html
https://sarabic.ae/20241125/ابتكار-صيني-يحول-أي-مقاتلة-إلى-طائرة-شبحية-1095174564.html
https://sarabic.ae/20240401/فوجيان-الأكثر-رعبا-أسطول-حاملات-الطائرات-الصيني-يثير-ذعر-الأمريكيين-1087591746.html
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رصد عسكري, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
الصين تختبر تقنية عسكرية جديدة على متن حاملة الطائرات "فوجيان"
تواصل حاملة الطائرات الصينية "فوجيان" تجاربها البحرية المكثفة، تمهيدا لدخولها الخدمة قريبا، لتصبح ثالثة وحدة بحرية من هذا النوع تنضم للأسطول الحربي الصيني.
وأشارت صحيفة
"غلوبال تايمز" الصينية إلى أن "فوجيان" ستكون أول حاملة طائرات صينية مزودة بتقنية المنجنيق الكهرومغناطيسي، الذي تعتمد عليه الطائرات الحربية التي تعمل على سطحها.
25 سبتمبر 2022, 16:11 GMT
وتشير التقارير إلى أن "فوجيان" أجرت حتى الآن 8 تجارب بحرية، تشمل اختبارات معقدة لإطلاق الطائرات المقاتلة وطائرات الإنذار المبكر باستخدام المنجنيق.
وبهذه التقنية العسكرية الجديدة ستكون "فوجيان" هي الوحدة البحرية الأكثر تطورا في أسطول حاملات الطائرات الصينية الذي يضم حاملتي الطائرات "لياونينغ
" و"شاندونغ".
25 نوفمبر 2024, 15:43 GMT
وتتطلب تقنية "المنجنيق الكهرومغناطيسي" لتجارب مكثفة قبل استخدامها في عمليات عسكرية حقيقية، لأنها تتطلب حسابات دقيقة حتى تتمكن من إطلاق الطائرات بأوزانها المختلفة وحمولات متباينة.
ويسعى الجيش الصيني من تزويد "فوجيان" بهذه التقنية إلى زيادة قدرتها على تنفيذ طلعات جوية بأعداد كبيرة توفر لها القدرة على تحقيق الهيمنة الجوية
على ساحة العمليات التي تقع ضمن نطاق عملها.
وأوضحت الصحيفة أنه رغم حاجة "فوجيان" لفترة اختبارات طويلة بسبب أنواع وأعداد الطائرات الحربية المفترض أن تحملها، إلا أنه من المتوقع دخولها الخدمة قريبا.
ولفتت إلى أن "فوجيان" مصممة للسماح بإطلاق الطائرات الحربية بكامل حمولتها من الوقود، ما يعزز قدرتها على تنفيذ المهام القتالية، إضافة إلى إمكانية إطلاق طائرات إنذار مبكرة مجنحة، وهو ما يعني أنها ستمتلك قدرة أكبر على الرصد والتنسيق العملياتي خلال القتال.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الصين تمتلك أضخم أسطول
حربي في العالم يضم 754 وحدة بحرية بينها 3 حاملات طائرات.