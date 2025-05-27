الصين تختبر تقنية عسكرية جديدة على متن حاملة الطائرات "فوجيان"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
09:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي وتحديات إعادة الاعمار
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اعتراف بعض الدول بفلسطين ليس كافيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي وتحديات إعادة الاعمار
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: روسيا نجحت في بناء الفضاء الأمني الأوراسي الكبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هدنة تلوح في الأفق لوقف النار في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اقتصاد روسيا.. نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250527/الصين-تختبر-تقنية-عسكرية-جديدة-على-متن-حاملة-الطائرات-فوجيان-1101013443.html
الصين تختبر تقنية عسكرية جديدة على متن حاملة الطائرات "فوجيان"
الصين تختبر تقنية عسكرية جديدة على متن حاملة الطائرات "فوجيان"
سبوتنيك عربي
تواصل حاملة الطائرات الصينية "فوجيان" تجاربها البحرية المكثفة، تمهيدا لدخولها الخدمة قريبا، لتصبح ثالثة وحدة بحرية من هذا النوع تنضم للأسطول الحربي الصيني. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T11:35+0000
2025-05-27T11:35+0000
رصد عسكري
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101013649_0:221:2121:1414_1920x0_80_0_0_563a96fbcc16d5e83202b41c33ab66e1.jpg
وأشارت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية إلى أن "فوجيان" ستكون أول حاملة طائرات صينية مزودة بتقنية المنجنيق الكهرومغناطيسي، الذي تعتمد عليه الطائرات الحربية التي تعمل على سطحها.وتشير التقارير إلى أن "فوجيان" أجرت حتى الآن 8 تجارب بحرية، تشمل اختبارات معقدة لإطلاق الطائرات المقاتلة وطائرات الإنذار المبكر باستخدام المنجنيق.وبهذه التقنية العسكرية الجديدة ستكون "فوجيان" هي الوحدة البحرية الأكثر تطورا في أسطول حاملات الطائرات الصينية الذي يضم حاملتي الطائرات "لياونينغ" و"شاندونغ".وتتطلب تقنية "المنجنيق الكهرومغناطيسي" لتجارب مكثفة قبل استخدامها في عمليات عسكرية حقيقية، لأنها تتطلب حسابات دقيقة حتى تتمكن من إطلاق الطائرات بأوزانها المختلفة وحمولات متباينة.ويسعى الجيش الصيني من تزويد "فوجيان" بهذه التقنية إلى زيادة قدرتها على تنفيذ طلعات جوية بأعداد كبيرة توفر لها القدرة على تحقيق الهيمنة الجوية على ساحة العمليات التي تقع ضمن نطاق عملها.وأوضحت الصحيفة أنه رغم حاجة "فوجيان" لفترة اختبارات طويلة بسبب أنواع وأعداد الطائرات الحربية المفترض أن تحملها، إلا أنه من المتوقع دخولها الخدمة قريبا.ولفتت إلى أن "فوجيان" مصممة للسماح بإطلاق الطائرات الحربية بكامل حمولتها من الوقود، ما يعزز قدرتها على تنفيذ المهام القتالية، إضافة إلى إمكانية إطلاق طائرات إنذار مبكرة مجنحة، وهو ما يعني أنها ستمتلك قدرة أكبر على الرصد والتنسيق العملياتي خلال القتال.وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الصين تمتلك أضخم أسطول حربي في العالم يضم 754 وحدة بحرية بينها 3 حاملات طائرات.
https://sarabic.ae/20220925/لياونينغ-ما-هي-قدرات-أول-حاملة-طائرات-صينية-1068221192.html
https://sarabic.ae/20241125/ابتكار-صيني-يحول-أي-مقاتلة-إلى-طائرة-شبحية-1095174564.html
https://sarabic.ae/20240401/فوجيان-الأكثر-رعبا-أسطول-حاملات-الطائرات-الصيني-يثير-ذعر-الأمريكيين-1087591746.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101013649_236:0:2121:1414_1920x0_80_0_0_cb48ca397f1211b69fe50620b5425a72.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تختبر تقنية عسكرية جديدة على متن حاملة الطائرات "فوجيان"

11:35 GMT 27.05.2025
© Getty Images / Anton Petrusحاملة طائرات صينية
حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
© Getty Images / Anton Petrus
تابعنا عبر
تواصل حاملة الطائرات الصينية "فوجيان" تجاربها البحرية المكثفة، تمهيدا لدخولها الخدمة قريبا، لتصبح ثالثة وحدة بحرية من هذا النوع تنضم للأسطول الحربي الصيني.
وأشارت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية إلى أن "فوجيان" ستكون أول حاملة طائرات صينية مزودة بتقنية المنجنيق الكهرومغناطيسي، الذي تعتمد عليه الطائرات الحربية التي تعمل على سطحها.
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
"لياونينغ"... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
25 سبتمبر 2022, 16:11 GMT
وتشير التقارير إلى أن "فوجيان" أجرت حتى الآن 8 تجارب بحرية، تشمل اختبارات معقدة لإطلاق الطائرات المقاتلة وطائرات الإنذار المبكر باستخدام المنجنيق.
وبهذه التقنية العسكرية الجديدة ستكون "فوجيان" هي الوحدة البحرية الأكثر تطورا في أسطول حاملات الطائرات الصينية الذي يضم حاملتي الطائرات "لياونينغ" و"شاندونغ".
مقاتلة حربية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
ابتكار صيني يحول أي مقاتلة إلى طائرة شبحية
25 نوفمبر 2024, 15:43 GMT
وتتطلب تقنية "المنجنيق الكهرومغناطيسي" لتجارب مكثفة قبل استخدامها في عمليات عسكرية حقيقية، لأنها تتطلب حسابات دقيقة حتى تتمكن من إطلاق الطائرات بأوزانها المختلفة وحمولات متباينة.
ويسعى الجيش الصيني من تزويد "فوجيان" بهذه التقنية إلى زيادة قدرتها على تنفيذ طلعات جوية بأعداد كبيرة توفر لها القدرة على تحقيق الهيمنة الجوية على ساحة العمليات التي تقع ضمن نطاق عملها.
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية طراز لياونينغ - الأسطول الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
"فوجيان" الأكثر رعبا.. أسطول حاملات الطائرات الصيني يثير ذعر الأمريكيين
1 أبريل 2024, 15:22 GMT
وأوضحت الصحيفة أنه رغم حاجة "فوجيان" لفترة اختبارات طويلة بسبب أنواع وأعداد الطائرات الحربية المفترض أن تحملها، إلا أنه من المتوقع دخولها الخدمة قريبا.
ولفتت إلى أن "فوجيان" مصممة للسماح بإطلاق الطائرات الحربية بكامل حمولتها من الوقود، ما يعزز قدرتها على تنفيذ المهام القتالية، إضافة إلى إمكانية إطلاق طائرات إنذار مبكرة مجنحة، وهو ما يعني أنها ستمتلك قدرة أكبر على الرصد والتنسيق العملياتي خلال القتال.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الصين تمتلك أضخم أسطول حربي في العالم يضم 754 وحدة بحرية بينها 3 حاملات طائرات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала