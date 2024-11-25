https://sarabic.ae/20241125/ابتكار-صيني-يحول-أي-مقاتلة-إلى-طائرة-شبحية-1095174564.html
ابتكار صيني يحول أي مقاتلة إلى طائرة شبحية
ابتكار صيني يحول أي مقاتلة إلى طائرة شبحية
سبوتنيك عربي
تمتلك الصين ثالث أضخم قوة جوية في العالم، تضم 3 آلاف و304 طائرات حربية، بينها 371 طائرة هجومية، بعضها مزود بتقنيات شبحية. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T15:43+0000
2024-11-25T15:43+0000
2024-11-25T15:43+0000
رصد عسكري
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ولأن القدرات الشبحية تقتصر على أنواع محددة من الطائرات الحربية الصينية، فإن بكين طورت تقنيات جديدة لزيادة مستويات التخفي لدى عدد أكبر من طائراتها، وهو ما كشف عنه تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الاثنين.ولفت التقرير إلى أن الخبراء العسكريين الصينيين تمكنوا من تطوير طلاء جديد بخصائص تسهم في خفض البصمة الرادارية للطائرات الحربية غير الشبحية والمعدات الدفاعية الأخرى أمام الرادارات التقليدية، كما يسهم في زيادة مستويات التخفي أمام الرادارات المخصصة لرصد الطائرات الشبحية.وبحسب التقرير، فإن المادة المصنوع منها الطلاء تم تطويرها بمعهد الدفاع الوطني للتكنولوجيا، وتعتمد نظرية عملها على تحويل الموجات الكهرومغناطيسية التي تطلقها الرادارات إلى طاقة حرارية بدلا من انعكاسها على جسم الطائرة وعودتها إلى الرادار الذي أطلقها.وتعتمد فكرة عمل الرادار على إطلاق موجات راديو أو موجات كهرومغناطيسية نحو الهدف الجوي لتنعكس على جسم الهدف وتعود مرة أخرى لمحطة الرادار الذي يتمكن من تحديد بعد وارتفاع الطائرة المستهدفة ونوعها.ووفقا للتفاصيل المعروفة عن الطلاء الصيني الجديد، فإنه مصمم لامتصاص الموجات التي يتراوح طولها الموجي بين 0.6 و2.3 قدم، وهي الموجات التي تستخدمها غالبية الرادارات المصممة لرصد الأهداف الجوية الشبحية.ولفتت الصحيفة إلى أن المعلومات المتاحة عن الطلاء الصيني الجديدة خفيفة الوزن ومرنة ويمكن إنتاجها بكميات كبيرة تكفي لاستخدامها في أعداد كبيرة من الطائرات الحربية والمعدات الدفاعية الأخرى، التي يتطلب عملها زيادة مستويات التخفي.كما أشارت إلى أن تلك المادة ليست مرتفعة التكلفة ما يعني أنه يمكن استخدامها على نطاق واسع يمنح العتاد العسكري الصيني ميزة كبيرة في حروب المستقبل.
https://sarabic.ae/20240725/7-آلاف-طائرة-حربية-روسيا-والصين-تمتلكان-قوة-جوية-هائلة-1091130305.html
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https://sarabic.ae/20221229/سو---57-الروسية-طائرة-من-الجيل-الخامس-بقدرات-شبحية-لا-يمكن-اعتراضها-1071715551.html
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رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
ابتكار صيني يحول أي مقاتلة إلى طائرة شبحية
تمتلك الصين ثالث أضخم قوة جوية في العالم، تضم 3 آلاف و304 طائرات حربية، بينها 371 طائرة هجومية، بعضها مزود بتقنيات شبحية.
ولأن القدرات الشبحية تقتصر على أنواع محددة من الطائرات الحربية الصينية، فإن بكين طورت تقنيات جديدة لزيادة مستويات التخفي لدى عدد أكبر من طائراتها، وهو ما كشف عنه تقرير نشرته
صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الاثنين.
ولفت التقرير إلى أن الخبراء العسكريين الصينيين تمكنوا من تطوير طلاء جديد بخصائص تسهم في خفض البصمة الرادارية للطائرات الحربية غير الشبحية والمعدات الدفاعية الأخرى أمام الرادارات التقليدية، كما يسهم في زيادة مستويات التخفي أمام الرادارات المخصصة لرصد الطائرات الشبحية
.
وبحسب التقرير، فإن المادة المصنوع منها الطلاء تم تطويرها بمعهد الدفاع الوطني للتكنولوجيا، وتعتمد نظرية عملها على تحويل الموجات الكهرومغناطيسية التي تطلقها الرادارات إلى طاقة حرارية بدلا من انعكاسها على جسم الطائرة وعودتها إلى الرادار الذي أطلقها.
وتعتمد فكرة عمل الرادار على إطلاق موجات راديو أو موجات كهرومغناطيسية نحو الهدف الجوي لتنعكس على جسم الهدف وتعود مرة أخرى لمحطة الرادار الذي يتمكن من تحديد بعد وارتفاع الطائرة المستهدفة ونوعها.
ووفقا للتفاصيل المعروفة عن الطلاء الصيني الجديد، فإنه مصمم لامتصاص الموجات التي يتراوح طولها الموجي بين 0.6 و2.3 قدم، وهي الموجات التي تستخدمها غالبية الرادارات المصممة لرصد الأهداف الجوية
الشبحية.
29 ديسمبر 2022, 07:37 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن المعلومات المتاحة عن الطلاء الصيني الجديدة خفيفة الوزن ومرنة ويمكن إنتاجها بكميات كبيرة تكفي لاستخدامها في أعداد كبيرة من الطائرات الحربية والمعدات الدفاعية الأخرى، التي يتطلب عملها زيادة مستويات التخفي.
كما أشارت إلى أن تلك المادة ليست مرتفعة التكلفة ما يعني أنه يمكن استخدامها على نطاق واسع يمنح العتاد العسكري
الصيني ميزة كبيرة في حروب المستقبل.