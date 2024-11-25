https://sarabic.ae/20241125/ابتكار-صيني-يحول-أي-مقاتلة-إلى-طائرة-شبحية-1095174564.html

ابتكار صيني يحول أي مقاتلة إلى طائرة شبحية

ابتكار صيني يحول أي مقاتلة إلى طائرة شبحية

سبوتنيك عربي

تمتلك الصين ثالث أضخم قوة جوية في العالم، تضم 3 آلاف و304 طائرات حربية، بينها 371 طائرة هجومية، بعضها مزود بتقنيات شبحية. 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T15:43+0000

2024-11-25T15:43+0000

2024-11-25T15:43+0000

رصد عسكري

الصين

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095174404_0:28:2121:1221_1920x0_80_0_0_e8c68c84db9ee3e3dec067217b96a2ed.jpg

ولأن القدرات الشبحية تقتصر على أنواع محددة من الطائرات الحربية الصينية، فإن بكين طورت تقنيات جديدة لزيادة مستويات التخفي لدى عدد أكبر من طائراتها، وهو ما كشف عنه تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الاثنين.ولفت التقرير إلى أن الخبراء العسكريين الصينيين تمكنوا من تطوير طلاء جديد بخصائص تسهم في خفض البصمة الرادارية للطائرات الحربية غير الشبحية والمعدات الدفاعية الأخرى أمام الرادارات التقليدية، كما يسهم في زيادة مستويات التخفي أمام الرادارات المخصصة لرصد الطائرات الشبحية.وبحسب التقرير، فإن المادة المصنوع منها الطلاء تم تطويرها بمعهد الدفاع الوطني للتكنولوجيا، وتعتمد نظرية عملها على تحويل الموجات الكهرومغناطيسية التي تطلقها الرادارات إلى طاقة حرارية بدلا من انعكاسها على جسم الطائرة وعودتها إلى الرادار الذي أطلقها.وتعتمد فكرة عمل الرادار على إطلاق موجات راديو أو موجات كهرومغناطيسية نحو الهدف الجوي لتنعكس على جسم الهدف وتعود مرة أخرى لمحطة الرادار الذي يتمكن من تحديد بعد وارتفاع الطائرة المستهدفة ونوعها.ووفقا للتفاصيل المعروفة عن الطلاء الصيني الجديد، فإنه مصمم لامتصاص الموجات التي يتراوح طولها الموجي بين 0.6 و2.3 قدم، وهي الموجات التي تستخدمها غالبية الرادارات المصممة لرصد الأهداف الجوية الشبحية.ولفتت الصحيفة إلى أن المعلومات المتاحة عن الطلاء الصيني الجديدة خفيفة الوزن ومرنة ويمكن إنتاجها بكميات كبيرة تكفي لاستخدامها في أعداد كبيرة من الطائرات الحربية والمعدات الدفاعية الأخرى، التي يتطلب عملها زيادة مستويات التخفي.كما أشارت إلى أن تلك المادة ليست مرتفعة التكلفة ما يعني أنه يمكن استخدامها على نطاق واسع يمنح العتاد العسكري الصيني ميزة كبيرة في حروب المستقبل.

https://sarabic.ae/20240725/7-آلاف-طائرة-حربية-روسيا-والصين-تمتلكان-قوة-جوية-هائلة-1091130305.html

https://sarabic.ae/20241113/مقاتلات-سو-57-الروسية-وجيه--35-إيه-الصينية-تخطف-الأنظار-في-تشوهاي-1094749844.html

https://sarabic.ae/20221229/سو---57-الروسية-طائرة-من-الجيل-الخامس-بقدرات-شبحية-لا-يمكن-اعتراضها-1071715551.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار