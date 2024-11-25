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https://sarabic.ae/20241125/ابتكار-صيني-يحول-أي-مقاتلة-إلى-طائرة-شبحية-1095174564.html
ابتكار صيني يحول أي مقاتلة إلى طائرة شبحية
ابتكار صيني يحول أي مقاتلة إلى طائرة شبحية
سبوتنيك عربي
تمتلك الصين ثالث أضخم قوة جوية في العالم، تضم 3 آلاف و304 طائرات حربية، بينها 371 طائرة هجومية، بعضها مزود بتقنيات شبحية. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T15:43+0000
2024-11-25T15:43+0000
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ولأن القدرات الشبحية تقتصر على أنواع محددة من الطائرات الحربية الصينية، فإن بكين طورت تقنيات جديدة لزيادة مستويات التخفي لدى عدد أكبر من طائراتها، وهو ما كشف عنه تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الاثنين.ولفت التقرير إلى أن الخبراء العسكريين الصينيين تمكنوا من تطوير طلاء جديد بخصائص تسهم في خفض البصمة الرادارية للطائرات الحربية غير الشبحية والمعدات الدفاعية الأخرى أمام الرادارات التقليدية، كما يسهم في زيادة مستويات التخفي أمام الرادارات المخصصة لرصد الطائرات الشبحية.وبحسب التقرير، فإن المادة المصنوع منها الطلاء تم تطويرها بمعهد الدفاع الوطني للتكنولوجيا، وتعتمد نظرية عملها على تحويل الموجات الكهرومغناطيسية التي تطلقها الرادارات إلى طاقة حرارية بدلا من انعكاسها على جسم الطائرة وعودتها إلى الرادار الذي أطلقها.وتعتمد فكرة عمل الرادار على إطلاق موجات راديو أو موجات كهرومغناطيسية نحو الهدف الجوي لتنعكس على جسم الهدف وتعود مرة أخرى لمحطة الرادار الذي يتمكن من تحديد بعد وارتفاع الطائرة المستهدفة ونوعها.ووفقا للتفاصيل المعروفة عن الطلاء الصيني الجديد، فإنه مصمم لامتصاص الموجات التي يتراوح طولها الموجي بين 0.6 و2.3 قدم، وهي الموجات التي تستخدمها غالبية الرادارات المصممة لرصد الأهداف الجوية الشبحية.ولفتت الصحيفة إلى أن المعلومات المتاحة عن الطلاء الصيني الجديدة خفيفة الوزن ومرنة ويمكن إنتاجها بكميات كبيرة تكفي لاستخدامها في أعداد كبيرة من الطائرات الحربية والمعدات الدفاعية الأخرى، التي يتطلب عملها زيادة مستويات التخفي.كما أشارت إلى أن تلك المادة ليست مرتفعة التكلفة ما يعني أنه يمكن استخدامها على نطاق واسع يمنح العتاد العسكري الصيني ميزة كبيرة في حروب المستقبل.
https://sarabic.ae/20240725/7-آلاف-طائرة-حربية-روسيا-والصين-تمتلكان-قوة-جوية-هائلة-1091130305.html
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https://sarabic.ae/20221229/سو---57-الروسية-طائرة-من-الجيل-الخامس-بقدرات-شبحية-لا-يمكن-اعتراضها-1071715551.html
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رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار

ابتكار صيني يحول أي مقاتلة إلى طائرة شبحية

15:43 GMT 25.11.2024
© Getty Images / All copyrights belong to Jingying Zhaoمقاتلة حربية صينية
مقاتلة حربية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© Getty Images / All copyrights belong to Jingying Zhao
تابعنا عبر
تمتلك الصين ثالث أضخم قوة جوية في العالم، تضم 3 آلاف و304 طائرات حربية، بينها 371 طائرة هجومية، بعضها مزود بتقنيات شبحية.
ولأن القدرات الشبحية تقتصر على أنواع محددة من الطائرات الحربية الصينية، فإن بكين طورت تقنيات جديدة لزيادة مستويات التخفي لدى عدد أكبر من طائراتها، وهو ما كشف عنه تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الاثنين.
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7 آلاف طائرة حربية... روسيا والصين تمتلكان قوة جوية هائلة
25 يوليو, 18:28 GMT
ولفت التقرير إلى أن الخبراء العسكريين الصينيين تمكنوا من تطوير طلاء جديد بخصائص تسهم في خفض البصمة الرادارية للطائرات الحربية غير الشبحية والمعدات الدفاعية الأخرى أمام الرادارات التقليدية، كما يسهم في زيادة مستويات التخفي أمام الرادارات المخصصة لرصد الطائرات الشبحية.
وبحسب التقرير، فإن المادة المصنوع منها الطلاء تم تطويرها بمعهد الدفاع الوطني للتكنولوجيا، وتعتمد نظرية عملها على تحويل الموجات الكهرومغناطيسية التي تطلقها الرادارات إلى طاقة حرارية بدلا من انعكاسها على جسم الطائرة وعودتها إلى الرادار الذي أطلقها.
Выступление малозаметных многофункциональных истребителей Чэнду J-20 на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
وسائط متعددة
مقاتلات "سو-57" الروسية و"جيه -35 إيه" الصينية تخطف الأنظار في تشوهاي
13 نوفمبر, 09:36 GMT
وتعتمد فكرة عمل الرادار على إطلاق موجات راديو أو موجات كهرومغناطيسية نحو الهدف الجوي لتنعكس على جسم الهدف وتعود مرة أخرى لمحطة الرادار الذي يتمكن من تحديد بعد وارتفاع الطائرة المستهدفة ونوعها.
ووفقا للتفاصيل المعروفة عن الطلاء الصيني الجديد، فإنه مصمم لامتصاص الموجات التي يتراوح طولها الموجي بين 0.6 و2.3 قدم، وهي الموجات التي تستخدمها غالبية الرادارات المصممة لرصد الأهداف الجوية الشبحية.
مقاتلة سو-57 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
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ولفتت الصحيفة إلى أن المعلومات المتاحة عن الطلاء الصيني الجديدة خفيفة الوزن ومرنة ويمكن إنتاجها بكميات كبيرة تكفي لاستخدامها في أعداد كبيرة من الطائرات الحربية والمعدات الدفاعية الأخرى، التي يتطلب عملها زيادة مستويات التخفي.
كما أشارت إلى أن تلك المادة ليست مرتفعة التكلفة ما يعني أنه يمكن استخدامها على نطاق واسع يمنح العتاد العسكري الصيني ميزة كبيرة في حروب المستقبل.
© Sputnikدول تمتلك أضخم قوة مقاتلات وطائرات هجومية
دول تمتلك أضخم قوة مقاتلات وطائرات هجومية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
دول تمتلك أضخم قوة مقاتلات وطائرات هجومية
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