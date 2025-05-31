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https://sarabic.ae/20250531/الشرع-يعتزم-زيارة-الكويت-غدا-الأحد-1101160698.html
الشرع يعتزم إجراء زيارة رسمية للكويت غدا الأحد
الشرع يعتزم إجراء زيارة رسمية للكويت غدا الأحد
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر برئاسة الجمهورية العربية السورية، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، سيزور دولة الكويت، غدا الأحد، وذلك تلبية لدعوة أمير الكويت الشيخ... 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T10:31+0000
2025-05-31T10:36+0000
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أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
الكويت
أخبار الكويت اليوم
أحمد الشرع
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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدرها أن "هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز العمل العربي المشترك".وفي وقت سابق، صرح وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أمس الجمعة، بأن "هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، تتمحور على اتفاقية فصل القوات".وأوضح المصطفى، خلال مؤتمر صحفي، أن "الحكومة شددت على أن هناك مفاوضات غير مباشرة نشأت عن وجود اعتداءات إسرائيلية مستمرة"، مؤكدًا أن "هذه المفاوضات غير المباشرة تتمحور على اتفاقية فصل القوات لعام 1974، وضرورة الالتزام بها".وقال الدالاتي، في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية"، إن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية"، مشددًا على أن "موقف الجمهورية العربية السورية ثابت وواضح حيال هذا الموضوع".وأضاف الدالاتي: "القيادة السورية تواصل القيام بكافة الإجراءات الضرورية لحماية الشعب السوري والدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الجمهورية وذلك باستخدام جميع الوسائل المشروعة".وأوضحت وسيلة إعلامية غربية، نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن "سوريا وإسرائيل عقدتا في الأسابيع الأخيرة، لقاءات وجها لوجه بهدف تهدئة التوترات الأمنية ومنع التصعيد في المناطق الحدودية بين الجانبين".
https://sarabic.ae/20250531/تصويت-برأيك-لماذا-تواصل-إسرائيل-غاراتها-على-سوريا-رغم-الحديث-عن-مفاوضات-للتهدئة؟-1101157141.html
https://sarabic.ae/20250530/سوريا-تبدأ-إجراءات-إعادة-موظفين-مفصولين-في-عهد-الأسد-1101128065.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أحمد الشرع
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أحمد الشرع

الشرع يعتزم إجراء زيارة رسمية للكويت غدا الأحد

10:31 GMT 31.05.2025 (تم التحديث: 10:36 GMT 31.05.2025)
© Photo / SANA الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس السوري أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© Photo / SANA
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أفاد مصدر برئاسة الجمهورية العربية السورية، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، سيزور دولة الكويت، غدا الأحد، وذلك تلبية لدعوة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدرها أن "هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز العمل العربي المشترك".
وفي وقت سابق، صرح وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أمس الجمعة، بأن "هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، تتمحور على اتفاقية فصل القوات".
غارات إسرائيلية على محافظة طرطوس غربي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
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تصويت... برأيك لماذا تواصل إسرائيل غاراتها على سوريا رغم الحديث عن مفاوضات للتهدئة؟
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وأوضح المصطفى، خلال مؤتمر صحفي، أن "الحكومة شددت على أن هناك مفاوضات غير مباشرة نشأت عن وجود اعتداءات إسرائيلية مستمرة"، مؤكدًا أن "هذه المفاوضات غير المباشرة تتمحور على اتفاقية فصل القوات لعام 1974، وضرورة الالتزام بها".
ونفى قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء جنوبي سوريا، أحمد الدالاتي، في وقت سابق، مشاركته في أي جلسات تفاوضية مباشرة مع إسرائيل.
وقال الدالاتي، في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية"، إن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية"، مشددًا على أن "موقف الجمهورية العربية السورية ثابت وواضح حيال هذا الموضوع".
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وأضاف الدالاتي: "القيادة السورية تواصل القيام بكافة الإجراءات الضرورية لحماية الشعب السوري والدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الجمهورية وذلك باستخدام جميع الوسائل المشروعة".
وأوضحت وسيلة إعلامية غربية، نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن "سوريا وإسرائيل عقدتا في الأسابيع الأخيرة، لقاءات وجها لوجه بهدف تهدئة التوترات الأمنية ومنع التصعيد في المناطق الحدودية بين الجانبين".
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