https://sarabic.ae/20250531/الشرع-يعتزم-زيارة-الكويت-غدا-الأحد-1101160698.html

الشرع يعتزم إجراء زيارة رسمية للكويت غدا الأحد

الشرع يعتزم إجراء زيارة رسمية للكويت غدا الأحد

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر برئاسة الجمهورية العربية السورية، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، سيزور دولة الكويت، غدا الأحد، وذلك تلبية لدعوة أمير الكويت الشيخ... 31.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-31T10:31+0000

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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدرها أن "هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز العمل العربي المشترك".وفي وقت سابق، صرح وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أمس الجمعة، بأن "هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، تتمحور على اتفاقية فصل القوات".وأوضح المصطفى، خلال مؤتمر صحفي، أن "الحكومة شددت على أن هناك مفاوضات غير مباشرة نشأت عن وجود اعتداءات إسرائيلية مستمرة"، مؤكدًا أن "هذه المفاوضات غير المباشرة تتمحور على اتفاقية فصل القوات لعام 1974، وضرورة الالتزام بها".وقال الدالاتي، في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية"، إن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية"، مشددًا على أن "موقف الجمهورية العربية السورية ثابت وواضح حيال هذا الموضوع".وأضاف الدالاتي: "القيادة السورية تواصل القيام بكافة الإجراءات الضرورية لحماية الشعب السوري والدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الجمهورية وذلك باستخدام جميع الوسائل المشروعة".وأوضحت وسيلة إعلامية غربية، نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن "سوريا وإسرائيل عقدتا في الأسابيع الأخيرة، لقاءات وجها لوجه بهدف تهدئة التوترات الأمنية ومنع التصعيد في المناطق الحدودية بين الجانبين".

https://sarabic.ae/20250531/تصويت-برأيك-لماذا-تواصل-إسرائيل-غاراتها-على-سوريا-رغم-الحديث-عن-مفاوضات-للتهدئة؟-1101157141.html

https://sarabic.ae/20250530/سوريا-تبدأ-إجراءات-إعادة-موظفين-مفصولين-في-عهد-الأسد-1101128065.html

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أحمد الشرع