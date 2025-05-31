https://sarabic.ae/20250531/ترامب-يرفع-الرسوم-الجمركية-على-واردات-الصلب-الأمريكية-إلى-50-1101150314.html
ترامب يرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب الأمريكية إلى 50%
ترامب يرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب الأمريكية إلى 50%
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب لأمريكا إلى 50%، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز صناعة الصلب الأمريكية. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T00:10+0000
2025-05-31T00:10+0000
2025-05-31T04:37+0000
ترامب
الصلب
الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية الأمريكية
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وقال ترامب، خلال زيارته لمصنع شركة "يو إس ستيل" في ولاية بنسلفانيا: "سنضيف زيادة بنسبة 25%. سنرفع الرسوم من 25% إلى 50%، ما سيعزز بشكل أكبر صناعة الصلب الأمريكية". وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن القرار يأتي على "خلفية صفقة مع اليابان تشمل استثمارات بمليارات الدولارات وتضمن الحفاظ على السيطرة الأمريكية على المنشآت الصناعية".وكان ترامب، قد وقّع مرسومًا ينص على فرض رسوم "متبادلة" على الواردات، بنسبة أساسية تبلغ 10%، مع دخول معدلات أعلى حيز التنفيذ في 9 أبريل/ نيسان الماضي، لـ57 دولة، بناءً على عجز الميزان التجاري الأمريكي مع كل دولة.وفي تطور قانوني، قضت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، بأن "ترامب تجاوز صلاحياته" عند فرض هذه الرسوم، وأمرت بتعليقها.ومع ذلك، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الحكم لا يشمل رسومًا أخرى مثل تلك المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم. وفي اليوم التالي، أعادت محكمة الاستئناف تفعيل الأوامر الرئاسية مؤقتًا.
https://sarabic.ae/20250524/إعلام-أمريكي-واشنطن-تحاول-دفع-الاتحاد-الأوروبي-لفرض-رسوم-جمركية-على-السلع-الصينية-1100916256.html
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ترامب, الصلب, الرسوم الجمركية, الرسوم الجمركية الأمريكية
ترامب, الصلب, الرسوم الجمركية, الرسوم الجمركية الأمريكية
ترامب يرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب الأمريكية إلى 50%
00:10 GMT 31.05.2025 (تم التحديث: 04:37 GMT 31.05.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب لأمريكا إلى 50%، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز صناعة الصلب الأمريكية.
وقال ترامب، خلال زيارته لمصنع شركة "يو إس ستيل" في ولاية بنسلفانيا: "سنضيف زيادة بنسبة 25%. سنرفع الرسوم من 25% إلى 50%، ما سيعزز بشكل أكبر صناعة الصلب الأمريكية".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن القرار يأتي على "خلفية صفقة مع اليابان تشمل استثمارات بمليارات الدولارات وتضمن الحفاظ على السيطرة الأمريكية على المنشآت الصناعية".
وكان ترامب، قد وقّع مرسومًا ينص على فرض رسوم "متبادلة" على الواردات
، بنسبة أساسية تبلغ 10%، مع دخول معدلات أعلى حيز التنفيذ في 9 أبريل/ نيسان الماضي، لـ57 دولة، بناءً على عجز الميزان التجاري الأمريكي مع كل دولة.
لكن في 9 أبريل الماضي، أعلن ترامب أن "أكثر من 75 دولة لم ترد بإجراءات مماثلة وطلبت التفاوض"، ليتم تطبيق الرسوم الأساسية فقط لمدة 90 يومًا على جميع الدول باستثناء الصين.
وفي تطور قانوني، قضت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، بأن "ترامب تجاوز صلاحياته" عند فرض هذه الرسوم، وأمرت بتعليقها.
ومع ذلك، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الحكم لا يشمل رسومًا أخرى مثل تلك المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم. وفي اليوم التالي، أعادت محكمة الاستئناف تفعيل الأوامر الرئاسية مؤقتًا.