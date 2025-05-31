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زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان
زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 6.1 درجات قبالة سواحل مدينة كوشيرو في جزيرة "هوكايدو" اليابانية، اليوم السبت، بحسب ما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت الوكالة أن الزلزال وقع في تمام الساعة 5:37 مساءً بالتوقيت المحلي (08:37 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه على عمق يقارب 20 كيلومترا، حسب وكالة الأنباء اليابانية.وأضافت الوكالة أن بعض التغيرات الطفيفة في مستوى سطح البحر قد تُلاحظ على طول السواحل اليابانية، لكنها أكدت أنه لا يوجد خطر من حدوث أضرار كبيرة أو تسونامي، وتتابع خدمات الطوارئ الوضع عن كثب.ولم ترد حتى الآن أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
https://sarabic.ae/20240403/أكبر-الزلازل-التي-ضربت-العالم-في-عامي-2023-و2024-1087639391.html
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أخبار اليابان, زلزال, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار اليابان, زلزال, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان

10:24 GMT 31.05.2025
© AFP 2023 / Kazuhiro Nogiالشرطة تبحث عن ناجين بعد زلزال ضرب جنوب اليابان، 17 أبريل/ نيسان 2016.
الشرطة تبحث عن ناجين بعد زلزال ضرب جنوب اليابان، 17 أبريل/ نيسان 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© AFP 2023 / Kazuhiro Nogi
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ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 6.1 درجات قبالة سواحل مدينة كوشيرو في جزيرة "هوكايدو" اليابانية، اليوم السبت، بحسب ما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
وذكرت الوكالة أن الزلزال وقع في تمام الساعة 5:37 مساءً بالتوقيت المحلي (08:37 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه على عمق يقارب 20 كيلومترا، حسب وكالة الأنباء اليابانية.
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وأضافت الوكالة أن بعض التغيرات الطفيفة في مستوى سطح البحر قد تُلاحظ على طول السواحل اليابانية، لكنها أكدت أنه لا يوجد خطر من حدوث أضرار كبيرة أو تسونامي، وتتابع خدمات الطوارئ الوضع عن كثب.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
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