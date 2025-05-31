https://sarabic.ae/20250531/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-اليابان-1101160593.html
زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان
زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 6.1 درجات قبالة سواحل مدينة كوشيرو في جزيرة "هوكايدو" اليابانية، اليوم السبت، بحسب ما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T10:24+0000
2025-05-31T10:24+0000
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وذكرت الوكالة أن الزلزال وقع في تمام الساعة 5:37 مساءً بالتوقيت المحلي (08:37 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه على عمق يقارب 20 كيلومترا، حسب وكالة الأنباء اليابانية.وأضافت الوكالة أن بعض التغيرات الطفيفة في مستوى سطح البحر قد تُلاحظ على طول السواحل اليابانية، لكنها أكدت أنه لا يوجد خطر من حدوث أضرار كبيرة أو تسونامي، وتتابع خدمات الطوارئ الوضع عن كثب.ولم ترد حتى الآن أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
https://sarabic.ae/20240403/أكبر-الزلازل-التي-ضربت-العالم-في-عامي-2023-و2024-1087639391.html
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أخبار اليابان, زلزال, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار اليابان, زلزال, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان
ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 6.1 درجات قبالة سواحل مدينة كوشيرو في جزيرة "هوكايدو" اليابانية، اليوم السبت، بحسب ما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
وذكرت الوكالة أن الزلزال وقع في تمام الساعة 5:37 مساءً بالتوقيت المحلي (08:37 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه على عمق يقارب 20 كيلومترا، حسب وكالة
الأنباء اليابانية.
وأضافت الوكالة أن بعض التغيرات الطفيفة في مستوى سطح البحر قد تُلاحظ على طول السواحل اليابانية، لكنها أكدت أنه لا يوجد خطر من حدوث أضرار كبيرة أو تسونامي، وتتابع خدمات الطوارئ الوضع عن كثب.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.