https://sarabic.ae/20250531/سلطنة-عمان-تنقل-إلى-طهران-مقترحا-أمريكيا-بشأن-مفاوضات-الملف-النووي-1101171224.html

سلطنة عمان تنقل إلى طهران مقترحا أمريكيا بشأن مفاوضات الملف النووي

سلطنة عمان تنقل إلى طهران مقترحا أمريكيا بشأن مفاوضات الملف النووي

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، عن تلقيه "عناصر" من مقترح أمريكي لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد 5 جولات من المفاوضات بوساطة من سلطنة عمان. 31.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-31T17:04+0000

2025-05-31T17:04+0000

2025-05-31T17:04+0000

إيران

أخبار إيران

سلطنة عمان

الولايات المتحدة الأمريكية

انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني

الاتفاق النووي الإيراني

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/17/1100902835_0:48:1000:611_1920x0_80_0_0_0d680c7fe227aa4521339f52d9735ef1.jpg

وقال عراقجي في منصة "إكس": "قام وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، بزيارة قصيرة إلى طهران اليوم لعرض عناصر مقترح أمريكي سيتم الرد عليه بشكل مناسب، بما يتماشى مع مبادئ إيران ومصالحها الوطنية وحقوق شعبها".وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط.واستضافت السفارة العُمانية في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الثانية من المفاوضات في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته، والجولة الرابعة في العاصمة العمانية في الـ11 من مايو الجاري، أما الجولة الخامسة فانعقدت في العاصمة الإيطالية روما، في 23 من الشهر الجاري.

https://sarabic.ae/20250523/وزير-الخارجية-العماني-يتحدث-عن-إحراز-بعض-التقدم-في-ختام-الجولة-الخامسة-من-مفاوضات-إيران-وأمريكا-1100904639.html

إيران

أخبار إيران

سلطنة عمان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني, العالم