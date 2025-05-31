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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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https://sarabic.ae/20250531/سلطنة-عمان-تنقل-إلى-طهران-مقترحا-أمريكيا-بشأن-مفاوضات-الملف-النووي-1101171224.html
سلطنة عمان تنقل إلى طهران مقترحا أمريكيا بشأن مفاوضات الملف النووي
سلطنة عمان تنقل إلى طهران مقترحا أمريكيا بشأن مفاوضات الملف النووي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، عن تلقيه "عناصر" من مقترح أمريكي لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد 5 جولات من المفاوضات بوساطة من سلطنة عمان. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T17:04+0000
2025-05-31T17:04+0000
إيران
أخبار إيران
سلطنة عمان
الولايات المتحدة الأمريكية
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
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وقال عراقجي في منصة "إكس": "قام وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، بزيارة قصيرة إلى طهران اليوم لعرض عناصر مقترح أمريكي سيتم الرد عليه بشكل مناسب، بما يتماشى مع مبادئ إيران ومصالحها الوطنية وحقوق شعبها".وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط.واستضافت السفارة العُمانية في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الثانية من المفاوضات في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته، والجولة الرابعة في العاصمة العمانية في الـ11 من مايو الجاري، أما الجولة الخامسة فانعقدت في العاصمة الإيطالية روما، في 23 من الشهر الجاري.
https://sarabic.ae/20250523/وزير-الخارجية-العماني-يتحدث-عن-إحراز-بعض-التقدم-في-ختام-الجولة-الخامسة-من-مفاوضات-إيران-وأمريكا-1100904639.html
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إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني, العالم

سلطنة عمان تنقل إلى طهران مقترحا أمريكيا بشأن مفاوضات الملف النووي

17:04 GMT 31.05.2025
© AP Photoوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يقرأ ورقة في اجتماع مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي، في السفارة العمانية في روما، خلال الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، 23 مايو/ أيار 2025
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يقرأ ورقة في اجتماع مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي، في السفارة العمانية في روما، خلال الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، 23 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© AP Photo
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، عن تلقيه "عناصر" من مقترح أمريكي لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد 5 جولات من المفاوضات بوساطة من سلطنة عمان.
وقال عراقجي في منصة "إكس": "قام وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، بزيارة قصيرة إلى طهران اليوم لعرض عناصر مقترح أمريكي سيتم الرد عليه بشكل مناسب، بما يتماشى مع مبادئ إيران ومصالحها الوطنية وحقوق شعبها".
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط.
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
وزير الخارجية العماني يتحدث عن إحراز "بعض التقدم" في ختام الجولة الخامسة من مفاوضات إيران وأمريكا
23 مايو, 16:54 GMT
واستضافت السفارة العُمانية في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الثانية من المفاوضات في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته، والجولة الرابعة في العاصمة العمانية في الـ11 من مايو الجاري، أما الجولة الخامسة فانعقدت في العاصمة الإيطالية روما، في 23 من الشهر الجاري.
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