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قوات إسرائيلية تصدم "عمدا" حافلة حجاج فلسطينيين... فيديو
قوات إسرائيلية تصدم "عمدا" حافلة حجاج فلسطينيين... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت حافلة تقل حجاجا فلسطينيين من مدينة جنين في الضفة الغربية، لاعتداء صباح اليوم السبت، حيث صدمها رتل آليات عسكرية إسرائيلية بشكل متعمد. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T07:52+0000
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وأفاد ناشطون محليون بأن القوات الإسرائيلية هاجمت الحافلة الصغيرة فجأة أثناء توجهها إلى المملكة العربية السعودية، لأداء ركابها مناسك الحج. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أضرارًا بالغة في هيكل المركبة، ما أدى إلى إيقاف رحلة الحجاج.وأكد شهود عيان أن الحافلة "كانت تقل عددًا من أهالي الشهداء والجرحى، معظمهم من كبار السن، وجاء هذا الحادث بعد اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، ليل الجمعة (أمس)".وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعلميات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين، في ظل إغلاق الضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتعرض الضفة الغربية لتصاعد في وتيرة الاستيطان المتكررة، إذ وسعت الحكومة الإسرائيلية من عمليات الاستيطان في الضفة، وخصصت ميزانية كبيرة لتحقيق هذا الهدف من أجل تطوير شبكات الطرق الخاصة بالمستوطنات والبنى التحتية المطلوبة لعمليات البناء.
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العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

قوات إسرائيلية تصدم "عمدا" حافلة حجاج فلسطينيين... فيديو

07:52 GMT 31.05.2025 (تم التحديث: 08:08 GMT 31.05.2025)
© AP Photo / Majdi Mohammedآليات إسرائيلية في الضفة الغربية
آليات إسرائيلية في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبر
تعرضت حافلة تقل حجاجا فلسطينيين من مدينة جنين في الضفة الغربية، لاعتداء صباح اليوم السبت، حيث صدمها رتل آليات عسكرية إسرائيلية بشكل متعمد.
وأفاد ناشطون محليون بأن القوات الإسرائيلية هاجمت الحافلة الصغيرة فجأة أثناء توجهها إلى المملكة العربية السعودية، لأداء ركابها مناسك الحج. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أضرارًا بالغة في هيكل المركبة، ما أدى إلى إيقاف رحلة الحجاج.
وأكد شهود عيان أن الحافلة "كانت تقل عددًا من أهالي الشهداء والجرحى، معظمهم من كبار السن، وجاء هذا الحادث بعد اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، ليل الجمعة (أمس)".
وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعلميات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين، في ظل إغلاق الضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتعرض الضفة الغربية لتصاعد في وتيرة الاستيطان المتكررة، إذ وسعت الحكومة الإسرائيلية من عمليات الاستيطان في الضفة، وخصصت ميزانية كبيرة لتحقيق هذا الهدف من أجل تطوير شبكات الطرق الخاصة بالمستوطنات والبنى التحتية المطلوبة لعمليات البناء.
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