https://sarabic.ae/20250531/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يعلق-لـسبوتنيك-على-منع-إسرائيل-زيارة-وفد-وزراء-الخارجية-العرب-لرام-الله-1101170059.html
مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على منع إسرائيل زيارة وفد وزراء الخارجية العرب لرام الله
مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على منع إسرائيل زيارة وفد وزراء الخارجية العرب لرام الله
سبوتنيك عربي
استنكر مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، اليوم السبت، عرقلة إسرائيل زيارة وزراء الخارجية العرب، غدا الأحد إلى رام الله، ولقاء الرئيس محمود عباس... 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T16:20+0000
2025-05-31T16:20+0000
2025-05-31T16:20+0000
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وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "منع إسرائيل إتمام الزيارة جزء من العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل على الشعب الفلسطيني، والأرض الفلسطينية، وإمعان في تحدي الإرادة العربية والدولية".وأكد أن "الغرض من هذا السلوك الهمجي الاستفزازي منع أي تقدم نحو تحقيق تهدئة شاملة ووقف للعدوان، ومحاولة لفرض الرؤية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والمنطقة بأسرها".وأوضح أن "الإجراء الإسرائيلي يمثل تحديا للحق الفلسطيني، وللمواقف العربية والدولية، وإمعانا في العدوان والهمجية واستخدام القوة الغاشمة فقط في فرض الهيمنة الإسرائيلية".وختم مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، حديثه قائلا: "هذا السلوك الإسرائيلي لن يمنعنا من الاستمرار في نضالنا الوطني، وفي حملنا لأمانة المسؤولية تجاه شعبنا وقضيتنا، ولن يمنع الجانب العربي من الاستمرار في دعم الموقف الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ولن يشكل حماية لهذه الحكومة الفاشية التي يرأسها نتنياهو مجرم الحرب، والمطلوب للعدالة الدولية".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، أن إسرائيل ستمنع دخول عدد من وزراء الخارجية العرب يعتزمون عقد اجتماع في مدينة رام الله بالضفة الغربية.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن وفد وزراء الخارجية العرب يضم وزراء من الأردن ومصر والسعودية والإمارات.من جانبه، أفاد إعلام الأمريكي، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن "الحكومة الإسرائيلية قررت منع زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزراء خارجية السعودية، الإمارات، مصر، قطر، الأردن وتركيا إلى الضفة الغربية، يوم الأحد (غدا)، حيث كان من المزمع أن يلتقوا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله".وذكر إعلام أمريكي، أن "الزيارة كانت تهدف إلى بحث سبل دعم السلطة الفلسطينية وتعزيز الجهود الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة"، وهو ما أكدته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مشيرة إلى أن "إسرائيل رفضت التعاون مع أي تحركات تعتبرها تهديدًا لأمنها أو محاولة لإقامة دولة فلسطينية".ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة لوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لبناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك إعادة بناء مناطق تم إخلاؤها سابقا، بالإضافة إلى إقامة 4 مستوطنات جديدة قرب الحدود الغربية مع الأردن.
https://sarabic.ae/20250531/إسرائيل-تمنع-دخول-وزراء-خارجية-عرب-لعقد-اجتماع-في-رام-الله-1101150607.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
حصري, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على منع إسرائيل زيارة وفد وزراء الخارجية العرب لرام الله
حصري
استنكر مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، اليوم السبت، عرقلة إسرائيل زيارة وزراء الخارجية العرب، غدا الأحد إلى رام الله، ولقاء الرئيس محمود عباس "أبو مازن".
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "منع إسرائيل إتمام الزيارة جزء من العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل على الشعب الفلسطيني، والأرض الفلسطينية، وإمعان في تحدي الإرادة العربية والدولية".
وأكد أن "الغرض من هذا السلوك الهمجي الاستفزازي منع أي تقدم نحو تحقيق تهدئة شاملة ووقف للعدوان، ومحاولة لفرض الرؤية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والمنطقة بأسرها".
وأوضح أن "الإجراء الإسرائيلي يمثل تحديا للحق الفلسطيني، وللمواقف العربية والدولية، وإمعانا في العدوان والهمجية واستخدام القوة الغاشمة فقط في فرض الهيمنة الإسرائيلية".
ويرى الهباش أن "هذا التصرف الإسرائيلي العداوني يضع عراقيل وعقبات جديدة أمام أي إمكانية لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، ويمثل عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني، والقيادة الفلسطينية".
وختم مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، حديثه قائلا: "هذا السلوك الإسرائيلي لن يمنعنا من الاستمرار في نضالنا الوطني، وفي حملنا لأمانة المسؤولية تجاه شعبنا وقضيتنا، ولن يمنع الجانب العربي من الاستمرار في دعم الموقف الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ولن يشكل حماية لهذه الحكومة الفاشية التي يرأسها نتنياهو مجرم الحرب، والمطلوب للعدالة الدولية".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، أن إسرائيل ستمنع دخول عدد من وزراء الخارجية العرب يعتزمون عقد اجتماع في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن وفد وزراء الخارجية العرب يضم وزراء من الأردن ومصر والسعودية والإمارات.
من جانبه، أفاد إعلام الأمريكي، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن "الحكومة الإسرائيلية قررت منع زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزراء خارجية السعودية، الإمارات، مصر، قطر، الأردن وتركيا إلى الضفة الغربية، يوم الأحد (غدا)، حيث كان من المزمع أن يلتقوا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله".
وذكر إعلام أمريكي، أن "الزيارة كانت تهدف إلى بحث سبل دعم السلطة الفلسطينية وتعزيز الجهود الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة"، وهو ما أكدته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مشيرة إلى أن "إسرائيل رفضت التعاون مع أي تحركات تعتبرها تهديدًا لأمنها أو محاولة لإقامة دولة فلسطينية".
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع لوسائل إعلام محلية: "إسرائيل لن تتعاون مع تحركات تهدف إلى الإضرار بها وبأمنها"، معتبرا أن "الاجتماع المقرر كان يسعى للترويج لإقامة دولة فلسطينية".
ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة لوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لبناء 22 مستوطنة جديدة
في الضفة الغربية، بما في ذلك إعادة بناء مناطق تم إخلاؤها سابقا، بالإضافة إلى إقامة 4 مستوطنات جديدة قرب الحدود الغربية مع الأردن.