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إسرائيل تعتزم منع دخول وزراء خارجية دول عربية لعقد اجتماع في في الضفة الغربية
إسرائيل تعتزم منع دخول وزراء خارجية دول عربية لعقد اجتماع في في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، أن إسرائيل ستمنع دخول عدد من وزراء الخارجية العرب يعتزمون عقد اجتماع في مدينة رام الله بالضفة الغربية. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T02:10+0000
2025-05-31T04:49+0000
إسرائيل
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وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن وفد وزراء الخارجية العرب يضم وزراء من الأردن ومصر والسعودية والإمارات.من جانبه، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، بأن "الحكومة الإسرائيلية قررت منع زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزراء خارجية السعودية، الإمارات، مصر، قطر، الأردن وتركيا إلى الضفة الغربية، يوم الأحد (غدا)، حيث كان من المزمع أن يلتقوا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله".وقال مسؤول إسرائيلي رفيع لوسائل إعلام محلية: "إسرائيل لن تتعاون مع تحركات تهدف إلى الإضرار بها وبأمنها"، معتبرًا أن "الاجتماع المقرر كان يسعى للترويج لإقامة دولة فلسطينية".ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لبناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك إعادة بناء مناطق تم إخلاؤها سابقًا، بالإضافة إلى إقامة4 مستوطنات جديدة قرب الحدود الغربية مع الأردن.
https://sarabic.ae/20240924/اجتماع-وزراء-الخارجية-العرب-يحمل-إسرائيل-مسؤولية-التصعيد-في-لبنان-1093037703.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, وزير الخارجية السعودي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, وزير الخارجية السعودي

إسرائيل تعتزم منع دخول وزراء خارجية دول عربية لعقد اجتماع في في الضفة الغربية

02:10 GMT 31.05.2025 (تم التحديث: 04:49 GMT 31.05.2025)
© AP Photo / Nasser Nasser علم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Nasser Nasser
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، أن إسرائيل ستمنع دخول عدد من وزراء الخارجية العرب يعتزمون عقد اجتماع في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن وفد وزراء الخارجية العرب يضم وزراء من الأردن ومصر والسعودية والإمارات.
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24 سبتمبر 2024, 02:28 GMT
من جانبه، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، بأن "الحكومة الإسرائيلية قررت منع زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزراء خارجية السعودية، الإمارات، مصر، قطر، الأردن وتركيا إلى الضفة الغربية، يوم الأحد (غدا)، حيث كان من المزمع أن يلتقوا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله".

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن "الزيارة كانت تهدف إلى بحث سبل دعم السلطة الفلسطينية وتعزيز الجهود الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة"، وهو ما أكدته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مشيرة إلى أن "إسرائيل رفضت التعاون مع أي تحركات تعتبرها تهديدًا لأمنها أو محاولة لإقامة دولة فلسطينية".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع لوسائل إعلام محلية: "إسرائيل لن تتعاون مع تحركات تهدف إلى الإضرار بها وبأمنها"، معتبرًا أن "الاجتماع المقرر كان يسعى للترويج لإقامة دولة فلسطينية".
ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لبناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك إعادة بناء مناطق تم إخلاؤها سابقًا، بالإضافة إلى إقامة4 مستوطنات جديدة قرب الحدود الغربية مع الأردن.
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