https://sarabic.ae/20250531/موسكو-الاتصالات-السياسية-الثنائية-بين-روسيا-والسويد-جمدت-بمبادرة-من-ستوكهولم-1101151470.html
موسكو: الاتصالات السياسية الثنائية بين روسيا والسويد جمدت بمبادرة من ستوكهولم
موسكو: الاتصالات السياسية الثنائية بين روسيا والسويد جمدت بمبادرة من ستوكهولم
سبوتنيك عربي
صرح سفير روسيا في السويد سيرغي بيليايف، اليوم السبت، بأن الاتصالات السياسية الثنائية بين روسيا والسويد، جُمّدت بمبادرة من ستوكهولم، مشيرًا إلى أن التجارة بين... 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T03:51+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيليايف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "جُمّدت اتصالاتنا السياسية الثنائية بمبادرة من الجانب السويدي".وأضاف أن "حجم التجارة يتراجع باطراد، وأن التبادلات العلمية والثقافية والرياضية، التي كان من المفترض أن تكون بمنأى عن تأثير الوضع الجيوسياسي، قد انخفضت إلى الصفر".وتابع السفير الروسي لدى ستوكهولم:وأوضح بيليايف أن "الهدف الرئيسي للعلاقات الدولية بين روسيا والسويد، يتمثل الآن في الحفاظ على وجود دبلوماسي متبادل"، مرجحًا أن تتخذ السويد خطوات لتحسين العلاقات الثنائية، لأنها كانت المبادرة بتقليصها.وكانت السويد قد انضمت إلى حلف شمال الأطلسي (النتو)، في 7 مارس/ آذار 2024.والجدير بالذكر أن حلف الناتو هو المورد الأساسي للأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك في سياق نهجه العدائي لروسيا وسعيه المستمر لزعزعة استقرارها باعتبار روسيا، وفق نهجه الجيوسياسي، "العدو الأساسي له في القارة الأوروبية وعلى الصعيد العالمي".ومن جانبه، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
https://sarabic.ae/20230525/روسيا-تغلق-القنصلية-السويدية-وتطرد-5-دبلوماسيين-1077415116.html
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السويد, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
السويد, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
موسكو: الاتصالات السياسية الثنائية بين روسيا والسويد جمدت بمبادرة من ستوكهولم
03:51 GMT 31.05.2025 (تم التحديث: 05:03 GMT 31.05.2025)
صرح سفير روسيا في السويد سيرغي بيليايف، اليوم السبت، بأن الاتصالات السياسية الثنائية بين روسيا والسويد، جُمّدت بمبادرة من ستوكهولم، مشيرًا إلى أن التجارة بين البلدين آخذة في التراجع.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بيليايف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "جُمّدت اتصالاتنا السياسية الثنائية بمبادرة من الجانب السويدي".
وأضاف أن "حجم التجارة يتراجع باطراد، وأن التبادلات العلمية والثقافية والرياضية، التي كان من المفترض أن تكون بمنأى عن تأثير الوضع الجيوسياسي، قد انخفضت إلى الصفر".
وتابع السفير الروسي لدى ستوكهولم:
السويد، المتجذرة في النموذج الغربي، ليست ثقافيًا وتاريخيًا فحسب، بل ومؤسسيًا أيضًا بصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي، وعضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ أكثر من عام، تُطبّق بدقة وحذر التوجيهات المعادية لبلادنا على المستوى الوطني".
وأوضح بيليايف أن "الهدف الرئيسي للعلاقات الدولية بين روسيا والسويد، يتمثل الآن في الحفاظ على وجود دبلوماسي متبادل"، مرجحًا أن تتخذ السويد خطوات لتحسين العلاقات الثنائية، لأنها كانت المبادرة بتقليصها.
وكانت السويد قد انضمت إلى حلف شمال الأطلسي (النتو)، في 7 مارس/ آذار 2024.
بدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل ذلك، أن دول حلف الناتو تنظر إلى أقصى الشمال كنقطة انطلاق لصراعات محتملة، مشددًا على أن روسيا سترد على مشاركة السويد وفنلندا في أنشطة الناتو، وأنها لن تسمح بأي مساس بسيادتها وستحمي مصالحها.
والجدير بالذكر أن حلف الناتو هو المورد الأساسي للأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك في سياق نهجه العدائي لروسيا وسعيه المستمر لزعزعة استقرارها باعتبار روسيا، وفق نهجه الجيوسياسي، "العدو الأساسي له في القارة الأوروبية وعلى الصعيد العالمي".
ومن جانبه، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".