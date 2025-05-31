https://sarabic.ae/20250531/موسكو-الاتصالات-السياسية-الثنائية-بين-روسيا-والسويد-جمدت-بمبادرة-من-ستوكهولم-1101151470.html

موسكو: الاتصالات السياسية الثنائية بين روسيا والسويد جمدت بمبادرة من ستوكهولم

موسكو: الاتصالات السياسية الثنائية بين روسيا والسويد جمدت بمبادرة من ستوكهولم

سبوتنيك عربي

صرح سفير روسيا في السويد سيرغي بيليايف، اليوم السبت، بأن الاتصالات السياسية الثنائية بين روسيا والسويد، جُمّدت بمبادرة من ستوكهولم، مشيرًا إلى أن التجارة بين... 31.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-31T03:51+0000

2025-05-31T03:51+0000

2025-05-31T05:03+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيليايف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "جُمّدت اتصالاتنا السياسية الثنائية بمبادرة من الجانب السويدي".وأضاف أن "حجم التجارة يتراجع باطراد، وأن التبادلات العلمية والثقافية والرياضية، التي كان من المفترض أن تكون بمنأى عن تأثير الوضع الجيوسياسي، قد انخفضت إلى الصفر".وتابع السفير الروسي لدى ستوكهولم:وأوضح بيليايف أن "الهدف الرئيسي للعلاقات الدولية بين روسيا والسويد، يتمثل الآن في الحفاظ على وجود دبلوماسي متبادل"، مرجحًا أن تتخذ السويد خطوات لتحسين العلاقات الثنائية، لأنها كانت المبادرة بتقليصها.وكانت السويد قد انضمت إلى حلف شمال الأطلسي (النتو)، في 7 مارس/ آذار 2024.والجدير بالذكر أن حلف الناتو هو المورد الأساسي للأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك في سياق نهجه العدائي لروسيا وسعيه المستمر لزعزعة استقرارها باعتبار روسيا، وفق نهجه الجيوسياسي، "العدو الأساسي له في القارة الأوروبية وعلى الصعيد العالمي".ومن جانبه، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

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