https://sarabic.ae/20250531/نيبينزيا-روسيا-ستحقق-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-سلميا-أو-عسكريا-1101165465.html

نيبينزيا: روسيا ستحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سلميا أو عسكريا

نيبينزيا: روسيا ستحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سلميا أو عسكريا

سبوتنيك عربي

أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده مستعدة لمواصلة وتكثيف العمليات القتالية في أوكرانيا "لأبعد مدة ممكنة". 31.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-31T14:06+0000

2025-05-31T14:06+0000

2025-05-31T14:06+0000

راديو

عالم سبوتنيك

روسيا

أخبار أوكرانيا

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار سوريا اليوم

أخبار تركيا اليوم

حركة حماس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1f/1101164969_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_8f3a0c66c47849d949f8d55e87fcba02.png

نيبينزيا: روسيا ستحقق أهدافها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا سلما أو عسكريا سبوتنيك عربي نيبينزيا: روسيا ستحقق أهدافها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا سلما أو عسكريا

وأضاف نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أنه "يمكن تحقيق أهداف العملية الخاصة إما بالوسائل السلمية أو العسكرية".وأكد أن "أمام كييف خياران – إما الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الحرب، أو الاستعداد لعمليات مكثفة وحرب أطول وخسارة أراض أخرى".في هذا السياق، قال المختص في الشأن الروسي، حسام العتوم، إن "تصريحات مندوب روسيا في الأمم المتحدة تؤكد على قدرة روسيا على تحقيق النصر العسكري إذا لم يتحقق السلام عبر المفاوضات".وأكد أن "موسكو عازمة على تثبيت سلام دائم من خلال المباحثات، لكن في الوقت ذاته أشار إلى أن الجانب الأوكراني ليس مستقلا برأيه ومرتبط مع الاتحاد الأوروبي".الفصائل الفلسطينية تواصل مشاورتها حول مقترح ويتكوف وترامب يتحدث عن اتفاق وشيكأعلنت حركة "حماس"، أمس الجمعة، أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووافقت عليه إسرائيل.يأتي ذلك، فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قرب التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل في غزة.ورجّح أبو حطب في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "توافق حركة "حماس" على مقترح ستيف ويتكوف بشكل مبدئي انتقالي لمدة 60 يوما، لأن الوضع في غزة صعب جدا وسيئ للغاية منذ استئناف الحرب"، حسب قوله.الرئيس الأمريكي يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول النووي الإيرانيقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إن أمريكا "قريبة جدا" من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.لكنه لوّح في الوقت نفسه بالخيار العسكري في حال تعثرت المفاوضات.وأشار ترامب إلى رغبته في أن تكون إيران في وضع "آمن وناجحة جدا، لكن لا يمكن أن يحصلوا على سلاح نووي"، معربا عن "اعتقاده أن بلاده قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران".وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" على "ضرورة أن تراعي الإدارة الأمريكية الخطوط الحمراء لإيران، إذ يمكن حينها التوصل لاتفاق بشكل سريع"، مشيرا إلى "استحالة موافقة طهران على وقف تخصيب اليورانيوم".أردوغان يحذر قوات سوريا الديمقراطية من "المماطلة" في تنفيذ اتفاقها مع دمشقاتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمواصلة أساليب المماطلة في تنفيذ اتفاقها مع الحكومة الانتقالية السورية.وقال أردوغان "إن ما تسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، "لا تزال تواصل أساليب المماطلة في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية"، داعيا إياها للتوقف عن ذلك، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تركيا ترغب في فتح صفحة جديدة مع قوات "قسد" عن طريق الضغط عليها"، مشيرا إلى أن "هناك مماطلة من الطرفين في تنفيذ الاتفاق الذي وُقع بين الشرع ومظلوم عبدي"، موضحا أن "كل طرف يسعى إلى التوازنات بما يتناسب مع مصالحهم".ترامب يتهم بكين بأنها "انتهكت بالكامل" اتفاق خفض الرسوم الجمركية مع بلادهقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الصين "انتهكت بالكامل" الاتفاق المبرم بين البلدين بشأن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة، معبرا عن استيائه من عدم التزام بكين بالشروط المتفق عليها.وكرر ترامب قوله إن الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية ستظل مرتفعة طالما لم تلتزم الصين بالتزاماتها، رغم وجود محادثات مستمرة بين الجانبين.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "تأثير هذا التوتر لم يظهر بعد على الأسواق العالمية حتى الآن، لكن سيكون هناك تأثير إيجابي على الأسواق العالمية في حال التوصل لتفاهمات بين الطرفين"، بحسب قوله.

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عالم سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, حركة حماس, аудио