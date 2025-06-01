أعمال شغب واعتقالات في باريس بعد فوز سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.. صور وفيديو

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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:40 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نيبينزيا: روسيا قادرة على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا سلما أو عن طريق الوسائل العسكرية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:17 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
10:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
16:03 GMT
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لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
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مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
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أعمال شغب واعتقالات في باريس بعد فوز سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.. صور وفيديو
أعمال شغب واعتقالات في باريس بعد فوز سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، وفاة شخصين واعتقال 559 آخرين، خلال احتفالات فوز فريق باريس سان جيرمان (5-0) على نظيره إنتر ميلان، في نهائي دوري أبطال أوروبا... 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T10:19+0000
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نادي باريس سان جيرمان
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وتوفي رجل في حادث دراجة نارية بالعاصمة الفرنسية باريس، بينما قُتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما طعنًا في بلدة داكس.فيما اندلعت اشتباكات في شارع الـ"شانزليزيه"، حيث استخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريق الحشود، واعتقلت 491 شخصا في العاصمة وحدها.وفي مدينة غرونوبل (جنوب شرقي فرنسا)، دهست سيارة محتفلين، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، اثنان منهم بجروح خطيرة، بينما سلّم السائق نفسه للسلطات.ورغم الحوادث، فقد احتفل عشرات الآلاف من الفرنسيين بفوز باريس سان جيرمان التاريخي، الذي تابعه 11.5 مليون مشاهد.وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استضافة الفريق الفائز، ووصف عمدة باريس آن هيدالغو، الفوز بـ"التاريخي".
https://sarabic.ae/20250531/باريس-سان-جيرمان-يصعق-إنتر-ميلان-في-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-بخماسية-نظيفة-1101175298.html
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نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن

أعمال شغب واعتقالات في باريس بعد فوز سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.. صور وفيديو

10:19 GMT 01.06.2025
© AP Photo / Thomas Padillaردود فعل جماهير فريق باريس سان جيرمان بعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بينه وفريق إنتر ميلان، الأحد 1 يونيو/ حزيران 2025، باريس
ردود فعل جماهير فريق باريس سان جيرمان بعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بينه وفريق إنتر ميلان، الأحد 1 يونيو/ حزيران 2025، باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Thomas Padilla
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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، وفاة شخصين واعتقال 559 آخرين، خلال احتفالات فوز فريق باريس سان جيرمان (5-0) على نظيره إنتر ميلان، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتوفي رجل في حادث دراجة نارية بالعاصمة الفرنسية باريس، بينما قُتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما طعنًا في بلدة داكس.
فيما اندلعت اشتباكات في شارع الـ"شانزليزيه"، حيث استخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريق الحشود، واعتقلت 491 شخصا في العاصمة وحدها.
وفي مدينة غرونوبل (جنوب شرقي فرنسا)، دهست سيارة محتفلين، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، اثنان منهم بجروح خطيرة، بينما سلّم السائق نفسه للسلطات.
باريس سان جيرمان يتوج بدوري أبطال أوروبا بخماسية في إنتر ميلان 31 مايو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
باريس سان جيرمان يتوج بدوري أبطال أوروبا بخماسية قاسية على إنتر ميلان
أمس, 21:08 GMT
ورغم الحوادث، فقد احتفل عشرات الآلاف من الفرنسيين بفوز باريس سان جيرمان التاريخي، الذي تابعه 11.5 مليون مشاهد.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استضافة الفريق الفائز، ووصف عمدة باريس آن هيدالغو، الفوز بـ"التاريخي".
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