أعمال شغب واعتقالات في باريس بعد فوز سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.. صور وفيديو
© AP Photo / Thomas Padillaردود فعل جماهير فريق باريس سان جيرمان بعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بينه وفريق إنتر ميلان، الأحد 1 يونيو/ حزيران 2025، باريس
© AP Photo / Thomas Padilla
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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، وفاة شخصين واعتقال 559 آخرين، خلال احتفالات فوز فريق باريس سان جيرمان (5-0) على نظيره إنتر ميلان، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتوفي رجل في حادث دراجة نارية بالعاصمة الفرنسية باريس، بينما قُتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما طعنًا في بلدة داكس.
فيما اندلعت اشتباكات في شارع الـ"شانزليزيه"، حيث استخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريق الحشود، واعتقلت 491 شخصا في العاصمة وحدها.
Trust Paris to celebrate a football win with riot gear— Nabila Jamal (@nabilajamal_) June 1, 2025
PSG's Champions League victory sets off street violence
300 arrested, cars torched, shops wrecked. Police rolled out tear gas and water cannons to tame chaos
Interior Minister called them barbarians, Macron called it… pic.twitter.com/7YJ8psg9ez
وفي مدينة غرونوبل (جنوب شرقي فرنسا)، دهست سيارة محتفلين، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، اثنان منهم بجروح خطيرة، بينما سلّم السائق نفسه للسلطات.
Chaos erupted in central Paris after PSG's 5-0 Champions League final victory over Inter Milan in Munich, leading to 294 arrests.— Breaking News (@TheNewsTrending) June 1, 2025
Riots near Parc des Princes and Champs-Élysées saw fans set cars ablaze, throw projectiles, and loot shops.
Police deployed tear gas and water… https://t.co/OXk64P7SAZ pic.twitter.com/hexKYRapgw
ورغم الحوادث، فقد احتفل عشرات الآلاف من الفرنسيين بفوز باريس سان جيرمان التاريخي، الذي تابعه 11.5 مليون مشاهد.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استضافة الفريق الفائز، ووصف عمدة باريس آن هيدالغو، الفوز بـ"التاريخي".