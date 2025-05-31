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القوات الروسية تحرر بلدة ألكسييفكا في مقاطعة سومي
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https://sarabic.ae/20250531/باريس-سان-جيرمان-يصعق-إنتر-ميلان-في-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-بخماسية-نظيفة-1101175298.html
باريس سان جيرمان يتوج بدوري أبطال أوروبا بخماسية في إنتر ميلان
باريس سان جيرمان يتوج بدوري أبطال أوروبا بخماسية في إنتر ميلان
سبوتنيك عربي
تغلب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، محرزًا اللقب لأول مرة في تاريخه. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T21:08+0000
2025-06-01T04:14+0000
نادي باريس سان جيرمان
إنتر ميلان
أخبار دوري أبطال أوروبا
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موسكو - سبوتنيك. وانتهت المباراة، التي أقيمت يوم أمس السبت في مدينة ميونيخ الألمانية، بنتيجة 5-0 لصالح الباريسيين، سجلها ديزاير دوي، البالغ من العمر 19 عامًا، هدفين (الدقيقتين 20 و63)، وسجل كل من أشرف حكيمي (دقيقة 12)، وخفيتشا كفاراتسخيليا (دقيقة 73)، وسيني مايولو (دقيقة 86).وكان حارس مرمى المنتخب الروسي ماتفي سافونوف، حارس مرمى احتياطيًا لباريس سان جيرمان، في نهائي دوري أبطال أوروبا.وعوّض باريس سان جيرمان بهذا اللقب خسارته 0-1 أمام بايرن ميونيخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020، محققًا إنجازًا تاريخيًا طال انتظاره. وبهذا التتويج، أصبح الفريق الباريسي ثاني نادٍ فرنسي يحرز اللقب القاري الأهم، بعد غريمه التقليدي أولمبيك مارسيليا، الذي تُوّج بالبطولة عام 1993. ويُعد هذا اللقب تتويجًا لمشروع باريس سان جيرمان الطموح، الذي بدأ منذ استحواذ الإدارة القطرية على النادي عام 2011، حيث ضخّت استثمارات ضخمة في التعاقدات وتطوير البنية التحتية، سعيًا لوضع النادي بين كبار القارة، وهو ما تحقق أخيرًا مع هذا التتويج.
https://sarabic.ae/20250416/خطأ-غريب-يسبب-ارتباكا-في-مباراة-أستون-فيلا-وباريس-سان-جيرمان-بدوري-أبطال-أوروبا-1099596075.html
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نادي باريس سان جيرمان, إنتر ميلان, أخبار دوري أبطال أوروبا
نادي باريس سان جيرمان, إنتر ميلان, أخبار دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يتوج بدوري أبطال أوروبا بخماسية في إنتر ميلان

21:08 GMT 31.05.2025 (تم التحديث: 04:14 GMT 01.06.2025)
© AP Photo / Luca Brunoباريس سان جيرمان يتوج بدوري أبطال أوروبا بخماسية في إنتر ميلان 31 مايو 2025
باريس سان جيرمان يتوج بدوري أبطال أوروبا بخماسية في إنتر ميلان 31 مايو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Luca Bruno
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تغلب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، محرزًا اللقب لأول مرة في تاريخه.
موسكو - سبوتنيك. وانتهت المباراة، التي أقيمت يوم أمس السبت في مدينة ميونيخ الألمانية، بنتيجة 5-0 لصالح الباريسيين، سجلها ديزاير دوي، البالغ من العمر 19 عامًا، هدفين (الدقيقتين 20 و63)، وسجل كل من أشرف حكيمي (دقيقة 12)، وخفيتشا كفاراتسخيليا (دقيقة 73)، وسيني مايولو (دقيقة 86).
وكان حارس مرمى المنتخب الروسي ماتفي سافونوف، حارس مرمى احتياطيًا لباريس سان جيرمان، في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ملعب سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
مجتمع
خطأ غريب يسبب ارتباكا في مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
16 أبريل, 11:42 GMT
وعوّض باريس سان جيرمان بهذا اللقب خسارته 0-1 أمام بايرن ميونيخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020، محققًا إنجازًا تاريخيًا طال انتظاره. وبهذا التتويج، أصبح الفريق الباريسي ثاني نادٍ فرنسي يحرز اللقب القاري الأهم، بعد غريمه التقليدي أولمبيك مارسيليا، الذي تُوّج بالبطولة عام 1993.
ويُعد هذا اللقب تتويجًا لمشروع باريس سان جيرمان الطموح، الذي بدأ منذ استحواذ الإدارة القطرية على النادي عام 2011، حيث ضخّت استثمارات ضخمة في التعاقدات وتطوير البنية التحتية، سعيًا لوضع النادي بين كبار القارة، وهو ما تحقق أخيرًا مع هذا التتويج.
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