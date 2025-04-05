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https://sarabic.ae/20250405/باريس-سان-جيرمان-بطلا-للدوري-الفرنسي-للمرة-13-في-تاريخه-1099251397.html
باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة 13 في تاريخه
باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة 13 في تاريخه
سبوتنيك عربي
تمكن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من التتويج بلقب الدوري في بلاده لكرة القدم بعد الفوز على ضيفه أنجيه، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة، اليوم السبت. 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T21:34+0000
2025-04-05T21:34+0000
مجتمع
رياضة
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ونجح اللاعب ديزيريه دوي، في إحراز هدف المباراة الوحيد لسان جيرمان في الدقيقة 55 من المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، ليثبت تتويج فريقه باللقب للموسم الرابع على التوالي.ومع نجاح ديزيريه دوي في تسجيل هدف الفوز لفريقه، ابتعد الفريق الباريسي بصدارة الأكثر تتويجا بالدوري الفرنسي برصيد 13 لقبا ويأتي من خلفه نادي سانت إيتيان بـ 10 ألقاب.ومع الفوز بالمباراة التي أقيمت، مساء اليوم السبت، رفع سان جيرمان رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة مسجلا موسم خال من الهزائم، يخلفه فريق موناكو في المركز الثاني بـ 50 نقطة قبل مواجهة بريست، في وقت لاحق من اليوم السبت، فينما تجمد رصيد نادي أنجيه عند 27 نقطة ويأتي في المركز الرابع عشر.وحقق نادي باريس سان جيرمان لقبه الثاني في هذا الموسم بعد الفوز بكأس السوبر الفرنسي، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي حينما فاز على غريمه التقليدي موناكو بهدف للا شئ، في مباراة أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.
https://sarabic.ae/20241122/الخليفي-يحسم-مصير-إنريكي-في-باريس-سان-جيرمان-1095075612.html
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رياضة, نادي باريس سان جيرمان, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار
رياضة, نادي باريس سان جيرمان, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار

باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة 13 في تاريخه

21:34 GMT 05.04.2025
© AP Photo / Hussein Sayedنادي باريس سان جيرمان يتوج بلقب بطل كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم
نادي باريس سان جيرمان يتوج بلقب بطل كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Hussein Sayed
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تمكن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من التتويج بلقب الدوري في بلاده لكرة القدم بعد الفوز على ضيفه أنجيه، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة، اليوم السبت.
ونجح اللاعب ديزيريه دوي، في إحراز هدف المباراة الوحيد لسان جيرمان في الدقيقة 55 من المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، ليثبت تتويج فريقه باللقب للموسم الرابع على التوالي.
أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
مجتمع
الخليفي يحسم مصير إنريكي في باريس سان جيرمان
22 نوفمبر 2024, 07:32 GMT
ومع نجاح ديزيريه دوي في تسجيل هدف الفوز لفريقه، ابتعد الفريق الباريسي بصدارة الأكثر تتويجا بالدوري الفرنسي برصيد 13 لقبا ويأتي من خلفه نادي سانت إيتيان بـ 10 ألقاب.
ومع الفوز بالمباراة التي أقيمت، مساء اليوم السبت، رفع سان جيرمان رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة مسجلا موسم خال من الهزائم، يخلفه فريق موناكو في المركز الثاني بـ 50 نقطة قبل مواجهة بريست، في وقت لاحق من اليوم السبت، فينما تجمد رصيد نادي أنجيه عند 27 نقطة ويأتي في المركز الرابع عشر.
وحقق نادي باريس سان جيرمان لقبه الثاني في هذا الموسم بعد الفوز بكأس السوبر الفرنسي، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي حينما فاز على غريمه التقليدي موناكو بهدف للا شئ، في مباراة أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.
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