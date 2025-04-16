https://sarabic.ae/20250416/خطأ-غريب-يسبب-ارتباكا-في-مباراة-أستون-فيلا-وباريس-سان-جيرمان-بدوري-أبطال-أوروبا-1099596075.html
خطأ غريب يسبب ارتباكا في مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
خطأ غريب يسبب ارتباكا في مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
سبوتنيك عربي
عزف نشيد بطولة الدوري الأوروبي عن طريق الخطأ أثناء اصطفاف اللاعبين خلال مباراة أستون فيلا الإنجليزي مع ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي، مساء أمس الثلاثاء، في إياب... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T11:42+0000
2025-04-16T11:42+0000
2025-04-16T11:42+0000
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وأظهرت لقطات تلفزيونية إزري كونسا، مدافع أستون فيلا، وهو يضع يده على وجهه ويهز رأسه، بعد حديثه مع زميله أثناء عزف النشيد الخاطئ، ولكن بعدها دقيقة، عُزف نشيد دوري الأبطال في ملعب "فيلا بارك"، حيث كان اللاعبون على وشك الاستعداد لانطلاق المباراة.ويخوض أستون فيلا أول موسم له في دوري أبطال أوروبا، بعد أن سبقت له المشاركة في البطولة تحت مسمى كأس أوروبا في موسم 1982-1983، بصفته حامل اللقب.وتأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 2-3 في جولة الإياب بدور ربع النهائي.وفاز باريس سان جيرمان بلقاء الذهاب على ملعبه بنتيجة 3-1، ليقتنص التأهل إلى نصف النهائي.
https://sarabic.ae/20250405/باريس-سان-جيرمان-بطلا-للدوري-الفرنسي-للمرة-13-في-تاريخه-1099251397.html
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أخبار دوري أبطال أوروبا, نادي باريس سان جيرمان, رياضة, منوعات
أخبار دوري أبطال أوروبا, نادي باريس سان جيرمان, رياضة, منوعات
خطأ غريب يسبب ارتباكا في مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
عزف نشيد بطولة الدوري الأوروبي عن طريق الخطأ أثناء اصطفاف اللاعبين خلال مباراة أستون فيلا الإنجليزي مع ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي، مساء أمس الثلاثاء، في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.
وأظهرت لقطات تلفزيونية إزري كونسا، مدافع أستون فيلا، وهو يضع يده على وجهه ويهز رأسه، بعد حديثه مع زميله أثناء عزف النشيد الخاطئ، ولكن بعدها دقيقة، عُزف نشيد دوري الأبطال في ملعب "فيلا بارك"، حيث كان اللاعبون على وشك الاستعداد لانطلاق المباراة.
ويخوض أستون فيلا أول موسم له في دوري أبطال أوروبا، بعد أن سبقت له المشاركة في البطولة تحت مسمى كأس أوروبا في موسم 1982-1983، بصفته حامل اللقب.
وتأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة 2-3 في جولة الإياب بدور ربع النهائي.
وفاز باريس سان جيرمان بلقاء الذهاب على ملعبه بنتيجة 3-1، ليقتنص التأهل إلى نصف النهائي.