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عالم سبوتنيك
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29 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
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مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
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ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
12:31 GMT
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https://sarabic.ae/20250601/الكرملين-نتابع-تصريحات-ترامب-ومهتمون--بمواصلة-إصلاح-العلاقات-الروسية-الأمريكية-1101183970.html
الكرملين: نتابع تصريحات ترامب ومهتمون بمواصلة "إصلاح" العلاقات الروسية الأمريكية
الكرملين: نتابع تصريحات ترامب ومهتمون بمواصلة "إصلاح" العلاقات الروسية الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الكرملين يراقب عن كثب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T10:59+0000
2025-06-01T10:59+0000
روسيا
دونالد ترامب
الكرملين
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وصرح بأن "العالم أجمع يتابع عن كثب كل كلمة صادرة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكلام ترامب".وأكد بيسكوف أن روسيا مهتمة بمواصلة "إصلاح" العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية.وأشار بيسكوف إلى أن "روسيا تراقب عن كثب تصريحات الزعيم الأمريكي، لكن ينبغي الرد على هذه الخطابات بهدوء". وأكد بيسكوف: "يجب أن نتصرف بهدوء، فمصالحنا الوطنية هي فوق كل شيء بالنسبة لنا... ومن مصلحتنا مواصلة إصلاح علاقاتنا الثنائية".الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تريد استمرار مفاوضات روسيا وأوكرانيا لأشهر وسنوات
https://sarabic.ae/20250531/ترامب-بشأن-مشروع-غراهام-وبلومينثال-المناهض-لروسيا-يجب-أن-أراه-1101152848.html
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روسيا, دونالد ترامب, الكرملين
روسيا, دونالد ترامب, الكرملين

الكرملين: نتابع تصريحات ترامب ومهتمون بمواصلة "إصلاح" العلاقات الروسية الأمريكية

10:59 GMT 01.06.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الكرملين يراقب عن كثب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وصرح بأن "العالم أجمع يتابع عن كثب كل كلمة صادرة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكلام ترامب".

وقال بيسكوف، في حديث لمراسل قناة "روسيا 1" التلفزيونية، بافيل زاروبين: "العالم بأسره يراقب عن كثب كل كلمة يصدرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. وكذلك كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. وبالطبع، يجب علينا ذلك، ونحن نراقب عن كثب كل كلمة تصدر منه".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
ترامب بشأن مشروع "غراهام وبلومينثال" المناهض لروسيا: يجب أن أراه
أمس, 05:31 GMT
وأكد بيسكوف أن روسيا مهتمة بمواصلة "إصلاح" العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية.

وعلّق المتحدث باسم الكرملين، على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي دعا فيها موسكو إلى "عدم اللعب بالنار".

وأشار بيسكوف إلى أن "روسيا تراقب عن كثب تصريحات الزعيم الأمريكي، لكن ينبغي الرد على هذه الخطابات بهدوء".
وأكد بيسكوف: "يجب أن نتصرف بهدوء، فمصالحنا الوطنية هي فوق كل شيء بالنسبة لنا... ومن مصلحتنا مواصلة إصلاح علاقاتنا الثنائية".
الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تريد استمرار مفاوضات روسيا وأوكرانيا لأشهر وسنوات
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