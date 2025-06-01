https://sarabic.ae/20250601/عدد-الروس-الذين-عادوا-من-الأراضي-الخاضعة-لسيطرة-نظام-كييف--1101192989.html
عدد الروس الذين عادوا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف
عدد الروس الذين عادوا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بتحضير صور إنفوغراف تظهر تعداد الروس من المدنيين والعسكريين الذين عادوا من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام كييف منذ بدء العملية... 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T16:06+0000
2025-06-01T16:06+0000
2025-06-01T16:06+0000
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انفوجرافيك, инфографика
عدد الروس الذين عادوا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بتحضير صور إنفوغراف تظهر تعداد الروس من المدنيين والعسكريين الذين عادوا من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، حيث بلغ عددهم 4500 روسي حتى اليوم.