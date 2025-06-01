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القوات الروسية تحرر بلدة ألكسييفكا في مقاطعة سومي
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https://sarabic.ae/20250601/ماسك-يرد-على-مزاعم-تعاطيه-الكيتامين-1101176615.html
ماسك يرد على مزاعم تعاطيه مخدر الـ"كيتامين"
ماسك يرد على مزاعم تعاطيه مخدر الـ"كيتامين"
سبوتنيك عربي
نفى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن يكون قد تعاطى مخدر الـ"كيتامين"، ردًا على مزاعم بهذا الشأن. 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T01:01+0000
2025-06-01T04:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك
الكيتامين
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال ماسك، رداً على الأمريكي بول غراهام، عبر منصة "إكس": "أنا لا أتعاطى الكيتامين".وكان غراهام، قد علّق على منشور مستخدم آخر، في 22 مارس/ آذار الماضي، يتضمن مقطع فيديو لحفل عشاء، صنع فيه ماسك شكلاً يشبه سفينة فضائية من الشُوَك والملاعق.وكتب المستخدم تعليقا على الفيديو، أن "ماسك كان تحت تأثير الكيتامين"، لكن غراهام، رد قائلًا: "إنك لا تحتاج لتكون تحت تأثير الكيتامين لصنع مثل هذا الشكل".لاحقًا، نشر ماسك منشورًا آخر على "إكس"، انتقد فيه مقالاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، زعم أن رجل الأعمال كان يتعاطى المخدرات عندما أصبح أحد أقرب حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وفي عام 2023، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مقالًا يزعم أن ماسك كان يتعاطى مخدر الـ"كيتامين". وفي يناير/ كانون الثاني 2024، أفادت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن "ماسك استمر في استخدام مجموعة متنوعة من المخدرات، خاصة الكيتامين، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة ليس فقط على صحته، بل أيضًا على الشركات التي يقودها".
https://sarabic.ae/20250412/دراسة-صادمة-تؤكد-أكبر-مخاوف-إيلون-ماسك-بشأن-الحياة-في-أمريكا-1099486812.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, الكيتامين, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, الكيتامين, العالم

ماسك يرد على مزاعم تعاطيه مخدر الـ"كيتامين"

01:01 GMT 01.06.2025 (تم التحديث: 04:36 GMT 01.06.2025)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وابنه البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وابنه البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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نفى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن يكون قد تعاطى مخدر الـ"كيتامين"، ردًا على مزاعم بهذا الشأن.
موسكو - سبوتنيك. وقال ماسك، رداً على الأمريكي بول غراهام، عبر منصة "إكس": "أنا لا أتعاطى الكيتامين".
وكان غراهام، قد علّق على منشور مستخدم آخر، في 22 مارس/ آذار الماضي، يتضمن مقطع فيديو لحفل عشاء، صنع فيه ماسك شكلاً يشبه سفينة فضائية من الشُوَك والملاعق.
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وكتب المستخدم تعليقا على الفيديو، أن "ماسك كان تحت تأثير الكيتامين"، لكن غراهام، رد قائلًا: "إنك لا تحتاج لتكون تحت تأثير الكيتامين لصنع مثل هذا الشكل".
لاحقًا، نشر ماسك منشورًا آخر على "إكس"، انتقد فيه مقالاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، زعم أن رجل الأعمال كان يتعاطى المخدرات عندما أصبح أحد أقرب حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ماسك في منشور منفصل: "أنا لا أتعاطى المخدرات! صحيفة "نيويورك تايمز" كانت تكذب بشدة. لقد جربت الكيتامين "وصفة طبية"، منذ سنوات عدة وقلت ذلك على "إكس"، لذا هذا ليس حتى خبرًا جديدًا. إنه يساعد في الخروج من الحالات النفسية المظلمة، لكنني لم أتناوله منذ ذلك الحين".

وفي عام 2023، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مقالًا يزعم أن ماسك كان يتعاطى مخدر الـ"كيتامين". وفي يناير/ كانون الثاني 2024، أفادت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن "ماسك استمر في استخدام مجموعة متنوعة من المخدرات، خاصة الكيتامين، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة ليس فقط على صحته، بل أيضًا على الشركات التي يقودها".
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