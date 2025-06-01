https://sarabic.ae/20250601/ماسك-يرد-على-مزاعم-تعاطيه-الكيتامين-1101176615.html

ماسك يرد على مزاعم تعاطيه مخدر الـ"كيتامين"

ماسك يرد على مزاعم تعاطيه مخدر الـ"كيتامين"

سبوتنيك عربي

نفى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن يكون قد تعاطى مخدر الـ"كيتامين"، ردًا على مزاعم بهذا الشأن. 01.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-01T01:01+0000

2025-06-01T01:01+0000

2025-06-01T04:36+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيلون ماسك

الكيتامين

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وقال ماسك، رداً على الأمريكي بول غراهام، عبر منصة "إكس": "أنا لا أتعاطى الكيتامين".وكان غراهام، قد علّق على منشور مستخدم آخر، في 22 مارس/ آذار الماضي، يتضمن مقطع فيديو لحفل عشاء، صنع فيه ماسك شكلاً يشبه سفينة فضائية من الشُوَك والملاعق.وكتب المستخدم تعليقا على الفيديو، أن "ماسك كان تحت تأثير الكيتامين"، لكن غراهام، رد قائلًا: "إنك لا تحتاج لتكون تحت تأثير الكيتامين لصنع مثل هذا الشكل".لاحقًا، نشر ماسك منشورًا آخر على "إكس"، انتقد فيه مقالاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، زعم أن رجل الأعمال كان يتعاطى المخدرات عندما أصبح أحد أقرب حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وفي عام 2023، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مقالًا يزعم أن ماسك كان يتعاطى مخدر الـ"كيتامين". وفي يناير/ كانون الثاني 2024، أفادت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن "ماسك استمر في استخدام مجموعة متنوعة من المخدرات، خاصة الكيتامين، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة ليس فقط على صحته، بل أيضًا على الشركات التي يقودها".

https://sarabic.ae/20250412/دراسة-صادمة-تؤكد-أكبر-مخاوف-إيلون-ماسك-بشأن-الحياة-في-أمريكا-1099486812.html

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سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, إيلون ماسك, الكيتامين, العالم