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ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250601/مساعد-الرئيس-الروسي-لقاء-بوتين-وترامب-يجب-أن-يتم-التحضير-له-بعناية-1101185395.html
مساعد الرئيس الروسي: لقاء بوتين وترامب يجب أن يتم التحضير له بعناية
مساعد الرئيس الروسي: لقاء بوتين وترامب يجب أن يتم التحضير له بعناية
سبوتنيك عربي
صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أنه ينبغي التحضير بعناية لأي لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، إذ لا بد من التوصل... 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T12:38+0000
2025-06-01T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال أوشاكوف لقناة "روسيا 1"، في حديث مع الصحفي بافيل زاروبين: "الأفكار مطروحة بالطبع، ولكن متى ستُطرح، أي نتائج يمكن مناقشتها على المستوى الرئاسي؟ أي أنه يجب التحضير بعناية لهذا الاجتماع".وأضاف أوشاكوف: "لكن، مرة أخرى، يجب أن تُعدّ هذه النتائج من قِبل جهة ما، وتحديدًا من قِبل الفرق المُقابلة للبيت الأبيض والكرملين".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الجمعة، أنه يعرف نظيره الروسي فلاديمير بوتين، جيدا، و"مرّ بالكثير معه".وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: "أعرف بوتين جيدا، ومررت بالكثير معه، لأن... خدعة روسيا، روسيا، روسيا اتضح أنها كذبة كاملة".وردا على ذلك، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف: "بالنسبة لتصريحات ترامب حول (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، "يلعب بالنار" و"أشياء سيئة حقا" تحدث لروسيا، الشيء الوحيد السيئ الذي أعرفه هو الحرب العالمية الثالثة، آمل أن يفهم ترامب هذا".
https://sarabic.ae/20250601/منظومة-إسكندر--إم-الروسية-تدمر-محطة-إطلاق-طائرات-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-فيديو-1101184652.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مساعد الرئيس الروسي: لقاء بوتين وترامب يجب أن يتم التحضير له بعناية

12:38 GMT 01.06.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أنه ينبغي التحضير بعناية لأي لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، إذ لا بد من التوصل إلى نتائج يمكن مناقشتها على مستوى القادة.
وقال أوشاكوف لقناة "روسيا 1"، في حديث مع الصحفي بافيل زاروبين: "الأفكار مطروحة بالطبع، ولكن متى ستُطرح، أي نتائج يمكن مناقشتها على المستوى الرئاسي؟ أي أنه يجب التحضير بعناية لهذا الاجتماع".

وبحسب قوله، فإن اللقاء الشخصي للزعيمين هو حدث واسع النطاق وينبغي أن يؤدي إلى نتائج جدّية.

وأضاف أوشاكوف: "لكن، مرة أخرى، يجب أن تُعدّ هذه النتائج من قِبل جهة ما، وتحديدًا من قِبل الفرق المُقابلة للبيت الأبيض والكرملين".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الجمعة، أنه يعرف نظيره الروسي فلاديمير بوتين، جيدا، و"مرّ بالكثير معه".
صاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
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منظومة "إسكندر- إم" الروسية تدمر محطة إطلاق طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة سومي... فيديو
11:36 GMT
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: "أعرف بوتين جيدا، ومررت بالكثير معه، لأن... خدعة روسيا، روسيا، روسيا اتضح أنها كذبة كاملة".

ويوم الثلاثاء الماضي، زعم ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، بأن لولاه، لكانت "أمور سيئة للغاية" قد حدثت لموسكو، كما قال إن روسيا "تلعب بالنار".

وردا على ذلك، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف: "بالنسبة لتصريحات ترامب حول (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، "يلعب بالنار" و"أشياء سيئة حقا" تحدث لروسيا، الشيء الوحيد السيئ الذي أعرفه هو الحرب العالمية الثالثة، آمل أن يفهم ترامب هذا".
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