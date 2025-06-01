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القوات الروسية تحرر بلدة ألكسييفكا في مقاطعة سومي
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11:31 GMT
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مصرع امرأتين في تحطم طائرة صغيرة غربي ألمانيا
مصرع امرأتين في تحطم طائرة صغيرة غربي ألمانيا
سبوتنيك عربي
لقيت امرأتان مصرعهما في تحطم طائرة صغيرة فوق منزل غربي ألمانيا، إحداهما قائدة الطائرة بالغة 71 عامًا، وفق ما أفادت به الشرطة المحلية، أمس السبت. 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T03:27+0000
2025-06-01T04:42+0000
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وأما الضحية الثانية البالغة 84 عامًا، فكانت مقيمة بمنزل بكلايننبروخ، قرب دوسلدورف، وقد قضت نتيجة اصطدام الطائرة بالمنزل.وألحق الحادث أضرارًا جسيمة بسقف المنزل وأدى إلى اشتعال جزء منه، وفقاً لما ذكرته الشرطة. وأظهرت لقطات لموقع التحطم، نشرتها وسائل إعلام محلية، ذيل الطائرة في حديقة وقد انفصل عن هيكلها، وفجوة كبيرة في جدار المنزل.كما أظهرت الصور عناصر إطفاء يستخدمون خراطيم المياه لإطفاء الحريق.وكانت الطائرة قد أبلغت بحدوث مشاكل تقنية فوق كلايننبروخ، قبيل الحادث.
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العالم, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار ألمانيا

مصرع امرأتين في تحطم طائرة صغيرة غربي ألمانيا

03:27 GMT 01.06.2025 (تم التحديث: 04:42 GMT 01.06.2025)
© Sputnik . Alexander Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورتحطم طائرة خفيفة
تحطم طائرة خفيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
© Sputnik . Alexander Kryazhev
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لقيت امرأتان مصرعهما في تحطم طائرة صغيرة فوق منزل غربي ألمانيا، إحداهما قائدة الطائرة بالغة 71 عامًا، وفق ما أفادت به الشرطة المحلية، أمس السبت.
وأما الضحية الثانية البالغة 84 عامًا، فكانت مقيمة بمنزل بكلايننبروخ، قرب دوسلدورف، وقد قضت نتيجة اصطدام الطائرة بالمنزل.
وألحق الحادث أضرارًا جسيمة بسقف المنزل وأدى إلى اشتعال جزء منه، وفقاً لما ذكرته الشرطة.

وأظهرت لقطات لموقع التحطم، نشرتها وسائل إعلام محلية، ذيل الطائرة في حديقة وقد انفصل عن هيكلها، وفجوة كبيرة في جدار المنزل.
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كما أظهرت الصور عناصر إطفاء يستخدمون خراطيم المياه لإطفاء الحريق.
وكانت الطائرة قد أبلغت بحدوث مشاكل تقنية فوق كلايننبروخ، قبيل الحادث.
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