https://sarabic.ae/20250601/مصرع-امرأتين-في-تحطم-طائرة-صغيرة-غرب-ألمانيا-1101176872.html
مصرع امرأتين في تحطم طائرة صغيرة غربي ألمانيا
مصرع امرأتين في تحطم طائرة صغيرة غربي ألمانيا
سبوتنيك عربي
لقيت امرأتان مصرعهما في تحطم طائرة صغيرة فوق منزل غربي ألمانيا، إحداهما قائدة الطائرة بالغة 71 عامًا، وفق ما أفادت به الشرطة المحلية، أمس السبت. 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T03:27+0000
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وأما الضحية الثانية البالغة 84 عامًا، فكانت مقيمة بمنزل بكلايننبروخ، قرب دوسلدورف، وقد قضت نتيجة اصطدام الطائرة بالمنزل.وألحق الحادث أضرارًا جسيمة بسقف المنزل وأدى إلى اشتعال جزء منه، وفقاً لما ذكرته الشرطة. وأظهرت لقطات لموقع التحطم، نشرتها وسائل إعلام محلية، ذيل الطائرة في حديقة وقد انفصل عن هيكلها، وفجوة كبيرة في جدار المنزل.كما أظهرت الصور عناصر إطفاء يستخدمون خراطيم المياه لإطفاء الحريق.وكانت الطائرة قد أبلغت بحدوث مشاكل تقنية فوق كلايننبروخ، قبيل الحادث.
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العالم, أخبار ألمانيا
مصرع امرأتين في تحطم طائرة صغيرة غربي ألمانيا
03:27 GMT 01.06.2025 (تم التحديث: 04:42 GMT 01.06.2025)
لقيت امرأتان مصرعهما في تحطم طائرة صغيرة فوق منزل غربي ألمانيا، إحداهما قائدة الطائرة بالغة 71 عامًا، وفق ما أفادت به الشرطة المحلية، أمس السبت.
وأما الضحية الثانية البالغة 84 عامًا، فكانت مقيمة بمنزل بكلايننبروخ، قرب دوسلدورف، وقد قضت نتيجة اصطدام الطائرة بالمنزل.
وألحق الحادث أضرارًا جسيمة بسقف المنزل وأدى إلى اشتعال جزء منه، وفقاً لما ذكرته الشرطة.
وأظهرت لقطات لموقع التحطم، نشرتها وسائل إعلام محلية، ذيل الطائرة في حديقة وقد انفصل عن هيكلها
، وفجوة كبيرة في جدار المنزل.
كما أظهرت الصور عناصر إطفاء يستخدمون خراطيم المياه لإطفاء الحريق.
وكانت الطائرة قد أبلغت بحدوث مشاكل تقنية فوق كلايننبروخ، قبيل الحادث.