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عالم سبوتنيك
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دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
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29 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
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29 د
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
10:31 GMT
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ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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نبض افريقيا
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16:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250601/وزير-الخزانة-الأمريكي-الولايات-المتحدة-لا-تسعى-لفصل-اقتصادها-عن-الصين-1101193415.html
وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسعى لفصل اقتصادها عن الصين
وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسعى لفصل اقتصادها عن الصين
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى فصل اقتصادها عن الصين، بل تنوي الحد من المخاطر المزعومة الصادرة عنها. 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T16:32+0000
2025-06-01T16:32+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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اقتصاد
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وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، معلقًا على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين واشنطن وبكين: "ما نسعى إليه هو الحد من المخاطر. لا نريد الانفصال، لكننا بحاجة إلى الحد منها".وأضاف وزير الخزانة الأمريكي أنه يتوقع محادثة سريعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ لمناقشة العلاقات بين البلدين.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، إن الصين "انتهكت بشكل كامل" اتفاقية الرسوم الجمركية الموقعة مع واشنطن.وتابع: "أما الخبر السيئ فهو أن الصين، وهو أمر ربما لا يستغربه البعض، انتهكت اتفاقها معنا بشكل كامل. هذا كل ما في الأمر"، دون أن يقدم ترامب المزيد من التفاصيل.
https://sarabic.ae/20250531/الاتحاد-الأوروبي-يكشف-عن-رؤية-جديدة--تهدف-لاحتواء-الصين-اقتصاديا-1101164811.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد

وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسعى لفصل اقتصادها عن الصين

16:32 GMT 01.06.2025
© AP Photo / Kiichiro Satoعلم الصين و علم أمريكا
علم الصين و علم أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
تابعنا عبر
صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى فصل اقتصادها عن الصين، بل تنوي الحد من المخاطر المزعومة الصادرة عنها.
وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، معلقًا على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين واشنطن وبكين: "ما نسعى إليه هو الحد من المخاطر. لا نريد الانفصال، لكننا بحاجة إلى الحد منها".
وأكد بيسنت أن هذا يشمل مجالات أشباه الموصلات والأدوية وغيرها من السلع، بالإضافة إلى المعادن الأرضية النادرة والمعادن الأساسية.
وأضاف وزير الخزانة الأمريكي أنه يتوقع محادثة سريعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ لمناقشة العلاقات بين البلدين.
المنتدى الدولي الثالث حزام واحد، طريق واحد في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
الاتحاد الأوروبي يكشف عن رؤية جديدة تهدف لاحتواء الصين اقتصاديا
أمس, 13:36 GMT
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، إن الصين "انتهكت بشكل كامل" اتفاقية الرسوم الجمركية الموقعة مع واشنطن.
وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "عقدتُ صفقة سريعة مع الصين لإنقاذهم مما ظننتُ أنه سيكون وضعا سيئا للغاية، ولم أكن أرغب في رؤية ذلك يحدث، وبفضل هذه الصفقة، استقرت الأمور بسرعة، وعادت الصين إلى العمل كالمعتاد. كان الجميع سعداء! هذا هو الخبر السار!!!".
وتابع: "أما الخبر السيئ فهو أن الصين، وهو أمر ربما لا يستغربه البعض، انتهكت اتفاقها معنا بشكل كامل. هذا كل ما في الأمر"، دون أن يقدم ترامب المزيد من التفاصيل.
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