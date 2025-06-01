لقطات لحياة مارلين مونرو خلف الكواليس ... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:40 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نيبينزيا: روسيا قادرة على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا سلما أو عن طريق الوسائل العسكرية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:17 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
10:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حماس تسلم ردها على مقترح ويتكوف، وإسرائيل تعتبره رفضا من الحركة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250601/1101187404.html
لقطات لحياة مارلين مونرو خلف الكواليس ... صور
لقطات لحياة مارلين مونرو خلف الكواليس ... صور
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق حياة الممثلة الأمريكية الشهيرة مارلين مونرو، خلف الكواليس. 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T14:32+0000
2025-06-01T14:32+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/01/1101187573_0:291:2606:1757_1920x0_80_0_0_5243cdd279e8bf91ebbf42c895d1e116.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/01/1101187573_0:47:2606:2002_1920x0_80_0_0_05749d8e2a694657b1720476f5f27144.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

لقطات لحياة مارلين مونرو خلف الكواليس ... صور

14:32 GMT 01.06.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق حياة الممثلة الأمريكية الشهيرة مارلين مونرو، خلف الكواليس.
© Getty Images / Silver Screen Collection/Hulton Archive

نورما جين بيكر، نجمة "السينما المستقبلية" مارلين مونرو (1926 - 1962)، على الشاطئ عندما كانت طفلة صغيرة مع والدتها غلاديس بيكر، حوالي عام 1929.

نورما جين بيكر، نجمة &quot;السينما المستقبلية&quot; مارلين مونرو (1926 - 1962)، على الشاطئ عندما كانت طفلة صغيرة مع والدتها غلاديس بيكر، حوالي عام 1929. - سبوتنيك عربي
1/11
© Getty Images / Silver Screen Collection/Hulton Archive

نورما جين بيكر، نجمة "السينما المستقبلية" مارلين مونرو (1926 - 1962)، على الشاطئ عندما كانت طفلة صغيرة مع والدتها غلاديس بيكر، حوالي عام 1929.

© Getty Images / Silver Screen Collection/Hulton Archive

نورما جين بيكر، نجمة "السينما المستقبلية" مارلين مونرو (1926 - 1962)، تلعب مع ثلاثة من طيور البطريق، حوالي عام 1941.

نورما جين بيكر، نجمة &quot;السينما المستقبلية&quot; مارلين مونرو (1926 - 1962)، تلعب مع ثلاثة من طيور البطريق، حوالي عام 1941. - سبوتنيك عربي
2/11
© Getty Images / Silver Screen Collection/Hulton Archive

نورما جين بيكر، نجمة "السينما المستقبلية" مارلين مونرو (1926 - 1962)، تلعب مع ثلاثة من طيور البطريق، حوالي عام 1941.

© Getty Images / Silver Screen Collection

الممثلة الأمريكية مارلين مونرو (1926 - 1962)، واسمها الأصلي نورما جين مورتنسون، وهي تطلق النار من بندقية، حوالي عام 1945.

الممثلة الأمريكية مارلين مونرو (1926 - 1962)، واسمها الأصلي نورما جين مورتنسون، وهي تطلق النار من بندقية، حوالي عام 1945. - سبوتنيك عربي
3/11
© Getty Images / Silver Screen Collection

الممثلة الأمريكية مارلين مونرو (1926 - 1962)، واسمها الأصلي نورما جين مورتنسون، وهي تطلق النار من بندقية، حوالي عام 1945.

© Getty Images / Donaldson Collection/ Richard C. Miller

الممثلة مارلين مونرو، المعروفة آنذاك باسم نورما جين مورتنسون، تلتقط صورةً مع المصور ديك ميلر في 5 أبريل/نيسان 1946 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

الممثلة مارلين مونرو، المعروفة آنذاك باسم نورما جين مورتنسون، تلتقط صورةً مع المصور ديك ميلر في 5 أبريل/نيسان 1946 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
4/11
© Getty Images / Donaldson Collection/ Richard C. Miller

الممثلة مارلين مونرو، المعروفة آنذاك باسم نورما جين مورتنسون، تلتقط صورةً مع المصور ديك ميلر في 5 أبريل/نيسان 1946 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

© Getty Images / Donaldson Collection/Richard C. Miller

لوس أنجلوس - 12 مارس: الممثلة مارلين مونرو تتحدث مع ممثل زميل قبل اختبار أداء لمسرحية في مسرح بلايرز رينغ، 12 مارس 1950، في لوس أنجلوس (غرب هوليوود حاليًا)، كاليفورنيا.

لوس أنجلوس - 12 مارس: الممثلة مارلين مونرو تتحدث مع ممثل زميل قبل اختبار أداء لمسرحية في مسرح بلايرز رينغ، 12 مارس 1950، في لوس أنجلوس (غرب هوليوود حاليًا)، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
5/11
© Getty Images / Donaldson Collection/Richard C. Miller

لوس أنجلوس - 12 مارس: الممثلة مارلين مونرو تتحدث مع ممثل زميل قبل اختبار أداء لمسرحية في مسرح بلايرز رينغ، 12 مارس 1950، في لوس أنجلوس (غرب هوليوود حاليًا)، كاليفورنيا.

© Getty Images / United Archives/Film Publicity Archive

الفنانة الأمريكية مارلين مونرو في شمينكين، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1950. الممثلة الأمريكية مارلين مونرو تضع المكياج في الولايات المتحدة الأمريكية في الخمسينيات.

الفنانة الأمريكية مارلين مونرو في شمينكين، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1950. الممثلة الأمريكية مارلين مونرو تضع المكياج في الولايات المتحدة الأمريكية في الخمسينيات. - سبوتنيك عربي
6/11
© Getty Images / United Archives/Film Publicity Archive

الفنانة الأمريكية مارلين مونرو في شمينكين، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1950. الممثلة الأمريكية مارلين مونرو تضع المكياج في الولايات المتحدة الأمريكية في الخمسينيات.

© Getty Images / Bettmann Archive

مارلين مونرو في زيارة عسكرية (صورة من أرشيف بيتمان/صور جيتي)

مارلين مونرو في زيارة عسكرية (صورة من أرشيف بيتمان/صور جيتي) - سبوتنيك عربي
7/11
© Getty Images / Bettmann Archive

مارلين مونرو في زيارة عسكرية (صورة من أرشيف بيتمان/صور جيتي)

© Getty Images / Express

14 يوليو 1956: صورة كاملة الطول للممثلة الأمريكية مارلين مونرو (1926-1962) وزوجها الكاتب المسرحي الأمريكي آرثر ميلر، وهما يهبطان من منحدر طائرة بعد وصولهما إلى مطار لندن، إنجلترا. كانت مونرو في لندن لبدء تصوير فيلم "الأمير وفتاة الاستعراض"، الذي أخرجه زميلها في بطولة الفيلم، لورانس أوليفييه. ترتدي مونرو نظارة شمسية وتحمل باقة زهور.

14 يوليو 1956: صورة كاملة الطول للممثلة الأمريكية مارلين مونرو (1926-1962) وزوجها الكاتب المسرحي الأمريكي آرثر ميلر، وهما يهبطان من منحدر طائرة بعد وصولهما إلى مطار لندن، إنجلترا. كانت مونرو في لندن لبدء تصوير فيلم &quot;الأمير وفتاة الاستعراض&quot;، الذي أخرجه زميلها في بطولة الفيلم، لورانس أوليفييه. ترتدي مونرو نظارة شمسية وتحمل باقة زهور. - سبوتنيك عربي
8/11
© Getty Images / Express

14 يوليو 1956: صورة كاملة الطول للممثلة الأمريكية مارلين مونرو (1926-1962) وزوجها الكاتب المسرحي الأمريكي آرثر ميلر، وهما يهبطان من منحدر طائرة بعد وصولهما إلى مطار لندن، إنجلترا. كانت مونرو في لندن لبدء تصوير فيلم "الأمير وفتاة الاستعراض"، الذي أخرجه زميلها في بطولة الفيلم، لورانس أوليفييه. ترتدي مونرو نظارة شمسية وتحمل باقة زهور.

© Getty Images / Harold Clements/Daily Express/Hulton Archive

الممثلة الأمريكية مارلين مونرو (1926 - 1962) في جولة بالدراجة مع زوجها الثالث، الكاتب المسرحي الأمريكي آرثر ميلر (1915 - 1905)، في 13 أغسطس/آب 1956.

الممثلة الأمريكية مارلين مونرو (1926 - 1962) في جولة بالدراجة مع زوجها الثالث، الكاتب المسرحي الأمريكي آرثر ميلر (1915 - 1905)، في 13 أغسطس/آب 1956. - سبوتنيك عربي
9/11
© Getty Images / Harold Clements/Daily Express/Hulton Archive

الممثلة الأمريكية مارلين مونرو (1926 - 1962) في جولة بالدراجة مع زوجها الثالث، الكاتب المسرحي الأمريكي آرثر ميلر (1915 - 1905)، في 13 أغسطس/آب 1956.

© Getty Images / Ernst Haas

طاقم عمل فيلم "المنبوذون" لجون هيوستن يستعدون لجلسة تصوير دعائية، الولايات المتحدة الأمريكية، 1960. يضم الطاقم الكاتب آرثر ميلر، والمخرج جون هيوستن، والممثلين إيلي والاش، ومونتغمري كليفت (1920-1966)، ومارلين مونرو (1926-1962)، وكلارك جيبل (1901-1960).

طاقم عمل فيلم &quot;المنبوذون&quot; لجون هيوستن يستعدون لجلسة تصوير دعائية، الولايات المتحدة الأمريكية، 1960. يضم الطاقم الكاتب آرثر ميلر، والمخرج جون هيوستن، والممثلين إيلي والاش، ومونتغمري كليفت (1920-1966)، ومارلين مونرو (1926-1962)، وكلارك جيبل (1901-1960). - سبوتنيك عربي
10/11
© Getty Images / Ernst Haas

طاقم عمل فيلم "المنبوذون" لجون هيوستن يستعدون لجلسة تصوير دعائية، الولايات المتحدة الأمريكية، 1960. يضم الطاقم الكاتب آرثر ميلر، والمخرج جون هيوستن، والممثلين إيلي والاش، ومونتغمري كليفت (1920-1966)، ومارلين مونرو (1926-1962)، وكلارك جيبل (1901-1960).

© Getty Images / Ernst Haas

مارلين مونرو (1926-1962) تأخذ استراحة في موقع تصوير فيلم "المنبوذون" في نيفادا.

مارلين مونرو (1926-1962) تأخذ استراحة في موقع تصوير فيلم &quot;المنبوذون&quot; في نيفادا. - سبوتنيك عربي
11/11
© Getty Images / Ernst Haas

مارلين مونرو (1926-1962) تأخذ استراحة في موقع تصوير فيلم "المنبوذون" في نيفادا.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала