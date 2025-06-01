لقطات لحياة مارلين مونرو خلف الكواليس ... صور

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14 يوليو 1956: صورة كاملة الطول للممثلة الأمريكية مارلين مونرو (1926-1962) وزوجها الكاتب المسرحي الأمريكي آرثر ميلر، وهما يهبطان من منحدر طائرة بعد وصولهما إلى مطار لندن، إنجلترا. كانت مونرو في لندن لبدء تصوير فيلم "الأمير وفتاة الاستعراض"، الذي أخرجه زميلها في بطولة الفيلم، لورانس أوليفييه. ترتدي مونرو نظارة شمسية وتحمل باقة زهور.