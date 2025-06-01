لقطات لحياة مارلين مونرو خلف الكواليس ... صور

نورما جين بيكر، نجمة "السينما المستقبلية" مارلين مونرو (1926 - 1962)، على الشاطئ عندما كانت طفلة صغيرة مع والدتها غلاديس بيكر، حوالي عام 1929.
نورما جين بيكر، نجمة "السينما المستقبلية" مارلين مونرو (1926 - 1962)، على الشاطئ عندما كانت طفلة صغيرة مع والدتها غلاديس بيكر، حوالي عام 1929.
نورما جين بيكر، نجمة "السينما المستقبلية" مارلين مونرو (1926 - 1962)، تلعب مع ثلاثة من طيور البطريق، حوالي عام 1941.
نورما جين بيكر، نجمة "السينما المستقبلية" مارلين مونرو (1926 - 1962)، تلعب مع ثلاثة من طيور البطريق، حوالي عام 1941.
الممثلة الأمريكية مارلين مونرو (1926 - 1962)، واسمها الأصلي نورما جين مورتنسون، وهي تطلق النار من بندقية، حوالي عام 1945.
الممثلة الأمريكية مارلين مونرو (1926 - 1962)، واسمها الأصلي نورما جين مورتنسون، وهي تطلق النار من بندقية، حوالي عام 1945.
الممثلة مارلين مونرو، المعروفة آنذاك باسم نورما جين مورتنسون، تلتقط صورةً مع المصور ديك ميلر في 5 أبريل/نيسان 1946 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
الممثلة مارلين مونرو، المعروفة آنذاك باسم نورما جين مورتنسون، تلتقط صورةً مع المصور ديك ميلر في 5 أبريل/نيسان 1946 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
لوس أنجلوس - 12 مارس: الممثلة مارلين مونرو تتحدث مع ممثل زميل قبل اختبار أداء لمسرحية في مسرح بلايرز رينغ، 12 مارس 1950، في لوس أنجلوس (غرب هوليوود حاليًا)، كاليفورنيا.
لوس أنجلوس - 12 مارس: الممثلة مارلين مونرو تتحدث مع ممثل زميل قبل اختبار أداء لمسرحية في مسرح بلايرز رينغ، 12 مارس 1950، في لوس أنجلوس (غرب هوليوود حاليًا)، كاليفورنيا.
الفنانة الأمريكية مارلين مونرو في شمينكين، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1950. الممثلة الأمريكية مارلين مونرو تضع المكياج في الولايات المتحدة الأمريكية في الخمسينيات.
الفنانة الأمريكية مارلين مونرو في شمينكين، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1950. الممثلة الأمريكية مارلين مونرو تضع المكياج في الولايات المتحدة الأمريكية في الخمسينيات.
مارلين مونرو في زيارة عسكرية (صورة من أرشيف بيتمان/صور جيتي)
مارلين مونرو في زيارة عسكرية (صورة من أرشيف بيتمان/صور جيتي)
14 يوليو 1956: صورة كاملة الطول للممثلة الأمريكية مارلين مونرو (1926-1962) وزوجها الكاتب المسرحي الأمريكي آرثر ميلر، وهما يهبطان من منحدر طائرة بعد وصولهما إلى مطار لندن، إنجلترا. كانت مونرو في لندن لبدء تصوير فيلم "الأمير وفتاة الاستعراض"، الذي أخرجه زميلها في بطولة الفيلم، لورانس أوليفييه. ترتدي مونرو نظارة شمسية وتحمل باقة زهور.
14 يوليو 1956: صورة كاملة الطول للممثلة الأمريكية مارلين مونرو (1926-1962) وزوجها الكاتب المسرحي الأمريكي آرثر ميلر، وهما يهبطان من منحدر طائرة بعد وصولهما إلى مطار لندن، إنجلترا. كانت مونرو في لندن لبدء تصوير فيلم "الأمير وفتاة الاستعراض"، الذي أخرجه زميلها في بطولة الفيلم، لورانس أوليفييه. ترتدي مونرو نظارة شمسية وتحمل باقة زهور.
الممثلة الأمريكية مارلين مونرو (1926 - 1962) في جولة بالدراجة مع زوجها الثالث، الكاتب المسرحي الأمريكي آرثر ميلر (1915 - 1905)، في 13 أغسطس/آب 1956.
الممثلة الأمريكية مارلين مونرو (1926 - 1962) في جولة بالدراجة مع زوجها الثالث، الكاتب المسرحي الأمريكي آرثر ميلر (1915 - 1905)، في 13 أغسطس/آب 1956.
طاقم عمل فيلم "المنبوذون" لجون هيوستن يستعدون لجلسة تصوير دعائية، الولايات المتحدة الأمريكية، 1960. يضم الطاقم الكاتب آرثر ميلر، والمخرج جون هيوستن، والممثلين إيلي والاش، ومونتغمري كليفت (1920-1966)، ومارلين مونرو (1926-1962)، وكلارك جيبل (1901-1960).
طاقم عمل فيلم "المنبوذون" لجون هيوستن يستعدون لجلسة تصوير دعائية، الولايات المتحدة الأمريكية، 1960. يضم الطاقم الكاتب آرثر ميلر، والمخرج جون هيوستن، والممثلين إيلي والاش، ومونتغمري كليفت (1920-1966)، ومارلين مونرو (1926-1962)، وكلارك جيبل (1901-1960).
مارلين مونرو (1926-1962) تأخذ استراحة في موقع تصوير فيلم "المنبوذون" في نيفادا.
مارلين مونرو (1926-1962) تأخذ استراحة في موقع تصوير فيلم "المنبوذون" في نيفادا.