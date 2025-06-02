https://sarabic.ae/20250602/بث-مباشر-الأجواء-قبيل-الجولة-الثانية-من-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول--1101202352.html

بث مباشر... وصول الوفود قبيل بدء الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

بث مباشر... وصول الوفود قبيل بدء الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

سبوتنيك عربي

تُعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الاثنين، حيث تجمع عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين بانتظار وصول الوفود... 02.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-02T07:20+0000

2025-06-02T07:20+0000

2025-06-02T11:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار تركيا اليوم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101208903_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8da0541326e0cdc97ddcce5894a901f1.jpg

ووصول الوفد الروسي إلى قصر تشيراغان في إسطنبول، وممثلون عن وزارة الدفاع التركية إلى قصر سيراغان في إسطنبول، والوفد الأوكراني حيث ستُعقد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع بين وفود تركيا وروسيا وأوكرانيا الساعة الواحدة ظهرًا برئاسة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان. ومن المتوقع أيضًا مشاركة رئيس جهاز الاستخبارات الوطني، إبراهيم كالين.أفادت عدة مصادر بأن الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ستنطلق في قصر سيراجان في إسطنبول، ومن المقرر مبدئيا أن تبدأ اليوم الاثنين، الساعة 13:00 بتوقيت موسكو.الوفد الروسي المفاوض الوفد الأوكراني المفاوضوكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد أن الوفد الروسي مستعد لتقديم مذكرة للوفد الأوكراني بشأن التسوية.ووصل الوفد الروسي إلى إسطنبول بالتشكيل نفسه الذي كان عليه في الجولة الأولى، ويترأسه مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.نتائج محادثات 16 مايو: تبادل أسرى "ألف مقابل ألف"بعد الجولة الأولى من المحادثات في إسطنبول، صرّح رئيس الوفد الروسي، ميدينسكي، بأن موسكو راضية عن نتائج الاجتماع ومستعدة لمواصلة الاتصالات مع الممثلين الأوكرانيين.بالإضافة إلى ذلك، أكد رئيس الوفد الروسي أن الطرفين اتفقا على تقديم رؤيتهما المفصلة لوقف إطلاق نار محتمل في المستقبل، على أن تتواصل عملية التفاوض بعد ذلك.الهدف الرئيسي.. القضاء على الأسباب الجذرية للصراعويهدف الوفد الروسي، المكلف، بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إحلال سلام دائم والقضاء على الأسباب الجذرية للصراع، وضمان اتباع نهج بناء لإيجاد سبل لحل الأزمة خلال عملية التفاوض في إسطنبول.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الجولة الثانية من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول سبوتنيك عربي الجولة الثانية من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول 2025-06-02T07:20+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, видео