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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250602/بث-مباشر-الأجواء-قبيل-الجولة-الثانية-من-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول--1101202352.html
بث مباشر... وصول الوفود قبيل بدء الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
بث مباشر... وصول الوفود قبيل بدء الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
سبوتنيك عربي
تُعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الاثنين، حيث تجمع عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين بانتظار وصول الوفود... 02.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-02T07:20+0000
2025-06-02T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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ووصول الوفد الروسي إلى قصر تشيراغان في إسطنبول، وممثلون عن وزارة الدفاع التركية إلى قصر سيراغان في إسطنبول، والوفد الأوكراني حيث ستُعقد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع بين وفود تركيا وروسيا وأوكرانيا الساعة الواحدة ظهرًا برئاسة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان. ومن المتوقع أيضًا مشاركة رئيس جهاز الاستخبارات الوطني، إبراهيم كالين.أفادت عدة مصادر بأن الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ستنطلق في قصر سيراجان في إسطنبول، ومن المقرر مبدئيا أن تبدأ اليوم الاثنين، الساعة 13:00 بتوقيت موسكو.الوفد الروسي المفاوض الوفد الأوكراني المفاوضوكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد أن الوفد الروسي مستعد لتقديم مذكرة للوفد الأوكراني بشأن التسوية.ووصل الوفد الروسي إلى إسطنبول بالتشكيل نفسه الذي كان عليه في الجولة الأولى، ويترأسه مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.نتائج محادثات 16 مايو: تبادل أسرى "ألف مقابل ألف"بعد الجولة الأولى من المحادثات في إسطنبول، صرّح رئيس الوفد الروسي، ميدينسكي، بأن موسكو راضية عن نتائج الاجتماع ومستعدة لمواصلة الاتصالات مع الممثلين الأوكرانيين.بالإضافة إلى ذلك، أكد رئيس الوفد الروسي أن الطرفين اتفقا على تقديم رؤيتهما المفصلة لوقف إطلاق نار محتمل في المستقبل، على أن تتواصل عملية التفاوض بعد ذلك.الهدف الرئيسي.. القضاء على الأسباب الجذرية للصراعويهدف الوفد الروسي، المكلف، بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إحلال سلام دائم والقضاء على الأسباب الجذرية للصراع، وضمان اتباع نهج بناء لإيجاد سبل لحل الأزمة خلال عملية التفاوض في إسطنبول.
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الجولة الثانية من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
سبوتنيك عربي
الجولة الثانية من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, видео
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, видео

بث مباشر... وصول الوفود قبيل بدء الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

07:20 GMT 02.06.2025 (تم التحديث: 11:29 GMT 02.06.2025)
© Sputnik . Sputnikقصر سيراجان في مدينة إسطنبول
قصر سيراجان في مدينة إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
© Sputnik . Sputnik
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تُعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الاثنين، حيث تجمع عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين بانتظار وصول الوفود وبدء المحادثات.
ووصول الوفد الروسي إلى قصر تشيراغان في إسطنبول، وممثلون عن وزارة الدفاع التركية إلى قصر سيراغان في إسطنبول، والوفد الأوكراني حيث ستُعقد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع بين وفود تركيا وروسيا وأوكرانيا الساعة الواحدة ظهرًا برئاسة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
ومن المتوقع أيضًا مشاركة رئيس جهاز الاستخبارات الوطني، إبراهيم كالين.
© Ruptly
أفادت عدة مصادر بأن الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ستنطلق في قصر سيراجان في إسطنبول، ومن المقرر مبدئيا أن تبدأ اليوم الاثنين، الساعة 13:00 بتوقيت موسكو.

الوفد الروسي المفاوض

فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد المفاوض
ميخائيل غالوزين، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية
ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي
إيغور كوستيوكوف، رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية (GRU) التابعة للقوات المسلحة الروسية

الوفد الأوكراني المفاوض

رستم أميروف، وزير الدفاع الأوكراني
سيرغي كيسليتسيا، النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني
أوليكساندر بوكلاد، نائب رئيس جهاز الأمن الأوكراني
أوليه لوهوفسكي، النائب الأول لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد أن الوفد الروسي مستعد لتقديم مذكرة للوفد الأوكراني بشأن التسوية.

وبدوره، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو تعتبر أنه من الخطأ إفشاء مواقفها التفاوضية عبر وسائل الإعلام.

ووصل الوفد الروسي إلى إسطنبول بالتشكيل نفسه الذي كان عليه في الجولة الأولى، ويترأسه مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.

نتائج محادثات 16 مايو: تبادل أسرى "ألف مقابل ألف"

بعد الجولة الأولى من المحادثات في إسطنبول، صرّح رئيس الوفد الروسي، ميدينسكي، بأن موسكو راضية عن نتائج الاجتماع ومستعدة لمواصلة الاتصالات مع الممثلين الأوكرانيين.
كما أفاد ميدينسكي بالتوصل إلى اتفاق مع كييف بشأن تبادل أسرى بألف مقابل ألف، والذي تم بنجاح على ثلاث مراحل من 23 إلى 25 مايو/أيار.
بالإضافة إلى ذلك، أكد رئيس الوفد الروسي أن الطرفين اتفقا على تقديم رؤيتهما المفصلة لوقف إطلاق نار محتمل في المستقبل، على أن تتواصل عملية التفاوض بعد ذلك.

الهدف الرئيسي.. القضاء على الأسباب الجذرية للصراع

ويهدف الوفد الروسي، المكلف، بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إحلال سلام دائم والقضاء على الأسباب الجذرية للصراع، وضمان اتباع نهج بناء لإيجاد سبل لحل الأزمة خلال عملية التفاوض في إسطنبول.
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