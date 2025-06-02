بث مباشر... وصول الوفود قبيل بدء الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
07:20 GMT 02.06.2025 (تم التحديث: 11:29 GMT 02.06.2025)
© Sputnik . Sputnikقصر سيراجان في مدينة إسطنبول
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تُعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الاثنين، حيث تجمع عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين بانتظار وصول الوفود وبدء المحادثات.
ووصول الوفد الروسي إلى قصر تشيراغان في إسطنبول، وممثلون عن وزارة الدفاع التركية إلى قصر سيراغان في إسطنبول، والوفد الأوكراني حيث ستُعقد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع بين وفود تركيا وروسيا وأوكرانيا الساعة الواحدة ظهرًا برئاسة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
⚡️⚡️وصول الوفد الأوكراني إلى قصر تشيراغان في إسطنبول للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات. https://t.co/wpWpfqmy53 pic.twitter.com/Z2hX1BrM8H— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 2, 2025
ومن المتوقع أيضًا مشاركة رئيس جهاز الاستخبارات الوطني، إبراهيم كالين.
أفادت عدة مصادر بأن الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ستنطلق في قصر سيراجان في إسطنبول، ومن المقرر مبدئيا أن تبدأ اليوم الاثنين، الساعة 13:00 بتوقيت موسكو.
🟠مراسلة "سبوتنيك" من أمام قصر تشيراغان في إسطنبول تتحدث عن جدول أعمال المفاوضلت المرتقبة اليوم بين الوفدين الروسي والأوكراني عند الساعة 13:00 ظهرا. https://t.co/GiSCpZjC51 pic.twitter.com/53zp5CF1dA— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 2, 2025
الوفد الروسي المفاوض
فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد المفاوض
ميخائيل غالوزين، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية
ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي
إيغور كوستيوكوف، رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية (GRU) التابعة للقوات المسلحة الروسية
الوفد الأوكراني المفاوض
رستم أميروف، وزير الدفاع الأوكراني
سيرغي كيسليتسيا، النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني
أوليكساندر بوكلاد، نائب رئيس جهاز الأمن الأوكراني
أوليه لوهوفسكي، النائب الأول لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد أن الوفد الروسي مستعد لتقديم مذكرة للوفد الأوكراني بشأن التسوية.
وبدوره، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو تعتبر أنه من الخطأ إفشاء مواقفها التفاوضية عبر وسائل الإعلام.
ووصل الوفد الروسي إلى إسطنبول بالتشكيل نفسه الذي كان عليه في الجولة الأولى، ويترأسه مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.
نتائج محادثات 16 مايو: تبادل أسرى "ألف مقابل ألف"
بعد الجولة الأولى من المحادثات في إسطنبول، صرّح رئيس الوفد الروسي، ميدينسكي، بأن موسكو راضية عن نتائج الاجتماع ومستعدة لمواصلة الاتصالات مع الممثلين الأوكرانيين.
كما أفاد ميدينسكي بالتوصل إلى اتفاق مع كييف بشأن تبادل أسرى بألف مقابل ألف، والذي تم بنجاح على ثلاث مراحل من 23 إلى 25 مايو/أيار.
بالإضافة إلى ذلك، أكد رئيس الوفد الروسي أن الطرفين اتفقا على تقديم رؤيتهما المفصلة لوقف إطلاق نار محتمل في المستقبل، على أن تتواصل عملية التفاوض بعد ذلك.
الهدف الرئيسي.. القضاء على الأسباب الجذرية للصراع
ويهدف الوفد الروسي، المكلف، بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إحلال سلام دائم والقضاء على الأسباب الجذرية للصراع، وضمان اتباع نهج بناء لإيجاد سبل لحل الأزمة خلال عملية التفاوض في إسطنبول.