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أردوغان: اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول رائع
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هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
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مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
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غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
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"بوابة الفضاء"... 70 عاما على إنشاء محطة بايكونور الفضائية الأسطورية
"بوابة الفضاء"... 70 عاما على إنشاء محطة بايكونور الفضائية الأسطورية
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق إطلاق صواريخ من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية بمناسبة مرور 70 عاما على إنشائها. 02.06.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, رائد فضاء, مركبة فضاء, محطة فضاء
фото, صور, رائد فضاء, مركبة فضاء, محطة فضاء

"بوابة الفضاء"... 70 عاما على إنشاء محطة بايكونور الفضائية الأسطورية

12:15 GMT 02.06.2025 (تم التحديث: 12:17 GMT 02.06.2025)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق إطلاق صواريخ من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية بمناسبة مرور 70 عاما على إنشائها.
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

عملية إطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" مع المركبة الفضائية "سويوز إم إس-27" من قاعدة بايكونور الفضائية.

عملية إطلاق صاروخ &quot;سويوز-2.1أ&quot; مع المركبة الفضائية &quot;سويوز إم إس-27&quot; من قاعدة بايكونور الفضائية. - سبوتنيك عربي
1/19
© Sputnik . Alexey Filippov
/
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عملية إطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" مع المركبة الفضائية "سويوز إم إس-27" من قاعدة بايكونور الفضائية.

© Sputnik . Alexander Mokletsov

المعلقان التلفزيونيان يوري فوكين، وفلاديمير بانارين، والطيار رائد الفضاء فلاديمير شاتالوف، في تقرير خاص من منصة الإطلاق عشية إطلاق مركبة الفضاء "سويوز 9".

المعلقان التلفزيونيان يوري فوكين، وفلاديمير بانارين، والطيار رائد الفضاء فلاديمير شاتالوف، في تقرير خاص من منصة الإطلاق عشية إطلاق مركبة الفضاء &quot;سويوز 9&quot;. - سبوتنيك عربي
2/19
© Sputnik . Alexander Mokletsov

المعلقان التلفزيونيان يوري فوكين، وفلاديمير بانارين، والطيار رائد الفضاء فلاديمير شاتالوف، في تقرير خاص من منصة الإطلاق عشية إطلاق مركبة الفضاء "سويوز 9".

© Sputnik . Alexey Sverdlov

المصمم الرئيسي سيرغي بافلوفيتش كوروليف يتحدث مع يوري غاغارين قبل الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية.

المصمم الرئيسي سيرغي بافلوفيتش كوروليف يتحدث مع يوري غاغارين قبل الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية. - سبوتنيك عربي
3/19
© Sputnik . Alexey Sverdlov

المصمم الرئيسي سيرغي بافلوفيتش كوروليف يتحدث مع يوري غاغارين قبل الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية.

© Sputnik

قاعدة بايكونور الفضائية على منصة الإطلاق في الستينيات.

قاعدة بايكونور الفضائية على منصة الإطلاق في الستينيات. - سبوتنيك عربي
4/19
© Sputnik

قاعدة بايكونور الفضائية على منصة الإطلاق في الستينيات.

© Sputnik . Lev Polikashin

مركز اتصالات قاعدة بايكونور الفضائية، أثناء قيام خبراء هنود باستقبال الإشارات الأولى من قمر الاتصالات الهندي "أرياباتا" بعد إطلاقه إلى المدار.

مركز اتصالات قاعدة بايكونور الفضائية، أثناء قيام خبراء هنود باستقبال الإشارات الأولى من قمر الاتصالات الهندي &quot;أرياباتا&quot; بعد إطلاقه إلى المدار. - سبوتنيك عربي
5/19
© Sputnik . Lev Polikashin

مركز اتصالات قاعدة بايكونور الفضائية، أثناء قيام خبراء هنود باستقبال الإشارات الأولى من قمر الاتصالات الهندي "أرياباتا" بعد إطلاقه إلى المدار.

© Sputnik . Lev Polikashin / الانتقال إلى بنك الصور

المتخصصون البولنديون والسوفييت يراقبون إطلاق القمر الصناعي الأرضي الاصطناعي Intercosmos Copernicus-500".

المتخصصون البولنديون والسوفييت يراقبون إطلاق القمر الصناعي الأرضي الاصطناعي Intercosmos Copernicus-500&quot;. - سبوتنيك عربي
6/19
© Sputnik . Lev Polikashin
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المتخصصون البولنديون والسوفييت يراقبون إطلاق القمر الصناعي الأرضي الاصطناعي Intercosmos Copernicus-500".

© Sputnik . Anton Denisov

أثناء نقل صاروخ سويوز" TMA-11" الفضائي من منشأة التجميع والاختبار في الموقع "112 " إلى منصة الإطلاق" 2".

أثناء نقل صاروخ سويوز&quot; TMA-11&quot; الفضائي من منشأة التجميع والاختبار في الموقع &quot;112 &quot; إلى منصة الإطلاق&quot; 2&quot;. - سبوتنيك عربي
7/19
© Sputnik . Anton Denisov

أثناء نقل صاروخ سويوز" TMA-11" الفضائي من منشأة التجميع والاختبار في الموقع "112 " إلى منصة الإطلاق" 2".

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

كاهن يبارك حامل صاروخ "سويوز-إف جي" قبل الانطلاق إلى المحطة الفضائية الدولية من محطة بايكونور.

كاهن يبارك حامل صاروخ &quot;سويوز-إف جي&quot; قبل الانطلاق إلى المحطة الفضائية الدولية من محطة بايكونور. - سبوتنيك عربي
8/19
© Sputnik . Maksim Blinov
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كاهن يبارك حامل صاروخ "سويوز-إف جي" قبل الانطلاق إلى المحطة الفضائية الدولية من محطة بايكونور.

© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

إطلاق مركبة الإطلاق" سويوز-2.1a " مع مركبة النقل الفضائية المأهولة "سويوز MS-24 " من قاعدة بايكونور الفضائية.

إطلاق مركبة الإطلاق&quot; سويوز-2.1a &quot; مع مركبة النقل الفضائية المأهولة &quot;سويوز MS-24 &quot; من قاعدة بايكونور الفضائية. - سبوتنيك عربي
9/19
© Sputnik . Alexey Filippov
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إطلاق مركبة الإطلاق" سويوز-2.1a " مع مركبة النقل الفضائية المأهولة "سويوز MS-24 " من قاعدة بايكونور الفضائية.

© Sputnik . Grigory Sysoev

نصب تذكاري "مركبة إطلاق سويوز" في مدينة بايكونور.

نصب تذكاري &quot;مركبة إطلاق سويوز&quot; في مدينة بايكونور. - سبوتنيك عربي
10/19
© Sputnik . Grigory Sysoev

نصب تذكاري "مركبة إطلاق سويوز" في مدينة بايكونور.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

تجمع الناس وهم يوثقون بكاميرات أجهزتهم الخليوية إطلاق صاروخ "سويوز-إف جي"، وعلى متنه مركبة الفضاء "سويوز إم إس-15"، إلى محطة الفضاء الدولية.

تجمع الناس وهم يوثقون بكاميرات أجهزتهم الخليوية إطلاق صاروخ &quot;سويوز-إف جي&quot;، وعلى متنه مركبة الفضاء &quot;سويوز إم إس-15&quot;، إلى محطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي
11/19
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

تجمع الناس وهم يوثقون بكاميرات أجهزتهم الخليوية إطلاق صاروخ "سويوز-إف جي"، وعلى متنه مركبة الفضاء "سويوز إم إس-15"، إلى محطة الفضاء الدولية.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky

صورة جوية، تظهر مرور امرأة من أمام تمثال لمؤسس الاتحاد السوفيتي فلاديمير لينين في قاعدة بايكونور الفضائية الروسية، في كازاخستان.

صورة جوية، تظهر مرور امرأة من أمام تمثال لمؤسس الاتحاد السوفيتي فلاديمير لينين في قاعدة بايكونور الفضائية الروسية، في كازاخستان. - سبوتنيك عربي
12/19
© AP Photo / Dmitry Lovetsky

صورة جوية، تظهر مرور امرأة من أمام تمثال لمؤسس الاتحاد السوفيتي فلاديمير لينين في قاعدة بايكونور الفضائية الروسية، في كازاخستان.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز -2.1أ" مع مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس-22" من قاعدة بايكونور الفضائية.

إطلاق الصاروخ الحامل &quot;سويوز -2.1أ&quot; مع مركبة الفضاء المأهولة &quot;سويوز إم إس-22&quot; من قاعدة بايكونور الفضائية. - سبوتنيك عربي
13/19
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز -2.1أ" مع مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس-22" من قاعدة بايكونور الفضائية.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky

أثناء الاستعدادات لإطلاق مركبة الفضاء الروسية "سويوز TMA-18M"، وذلك في ورشة تجميع بقاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان.

أثناء الاستعدادات لإطلاق مركبة الفضاء الروسية &quot;سويوز TMA-18M&quot;، وذلك في ورشة تجميع بقاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان. - سبوتنيك عربي
14/19
© AP Photo / Dmitry Lovetsky

أثناء الاستعدادات لإطلاق مركبة الفضاء الروسية "سويوز TMA-18M"، وذلك في ورشة تجميع بقاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

مصورون يوثقون بعدساتهم إطلاق مركبة الإطلاق "سويوز-2.1a" باستخدام مركبة الفضاء "سويوزMS-26" من قاعدة بايكونور الفضائية.

مصورون يوثقون بعدساتهم إطلاق مركبة الإطلاق &quot;سويوز-2.1a&quot; باستخدام مركبة الفضاء &quot;سويوزMS-26&quot; من قاعدة بايكونور الفضائية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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مصورون يوثقون بعدساتهم إطلاق مركبة الإطلاق "سويوز-2.1a" باستخدام مركبة الفضاء "سويوزMS-26" من قاعدة بايكونور الفضائية.

© Getty Images / Gamma-Rapho/Francis Demange

مكوك الفضاء بوران وصاروخ "إنيرجيا،" في منصة الإطلاق، في بايكونور بكازاخستان.

مكوك الفضاء بوران وصاروخ &quot;إنيرجيا،&quot; في منصة الإطلاق، في بايكونور بكازاخستان. - سبوتنيك عربي
16/19
© Getty Images / Gamma-Rapho/Francis Demange

مكوك الفضاء بوران وصاروخ "إنيرجيا،" في منصة الإطلاق، في بايكونور بكازاخستان.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

محطة الفضاء الدولية (ISS) تتحرك في خط مستقيم عبر السماء من اليسار إلى اليمين، على طول مدارها فوق عجلة فيريس في قاعدة بايكونور.

محطة الفضاء الدولية (ISS) تتحرك في خط مستقيم عبر السماء من اليسار إلى اليمين، على طول مدارها فوق عجلة فيريس في قاعدة بايكونور. - سبوتنيك عربي
17/19
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

محطة الفضاء الدولية (ISS) تتحرك في خط مستقيم عبر السماء من اليسار إلى اليمين، على طول مدارها فوق عجلة فيريس في قاعدة بايكونور.

© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

أعضاء الطاقم الرئيسي لمركبة الفضاء المأهولة "سويوزMS-27".

أعضاء الطاقم الرئيسي لمركبة الفضاء المأهولة &quot;سويوزMS-27&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Filippov
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أعضاء الطاقم الرئيسي لمركبة الفضاء المأهولة "سويوزMS-27".

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

نصب تذكاري لرائد الفضاء يوري غاغارين في مدينة بايكونور، لحظة غروب الشمس.

نصب تذكاري لرائد الفضاء يوري غاغارين في مدينة بايكونور، لحظة غروب الشمس. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ramil Sitdikov
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نصب تذكاري لرائد الفضاء يوري غاغارين في مدينة بايكونور، لحظة غروب الشمس.

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