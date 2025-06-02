"بوابة الفضاء"... 70 عاما على إنشاء محطة بايكونور الفضائية الأسطورية

عملية إطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" مع المركبة الفضائية "سويوز إم إس-27" من قاعدة بايكونور الفضائية.
عملية إطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" مع المركبة الفضائية "سويوز إم إس-27" من قاعدة بايكونور الفضائية.
المعلقان التلفزيونيان يوري فوكين، وفلاديمير بانارين، والطيار رائد الفضاء فلاديمير شاتالوف، في تقرير خاص من منصة الإطلاق عشية إطلاق مركبة الفضاء "سويوز 9".
المعلقان التلفزيونيان يوري فوكين، وفلاديمير بانارين، والطيار رائد الفضاء فلاديمير شاتالوف، في تقرير خاص من منصة الإطلاق عشية إطلاق مركبة الفضاء "سويوز 9".
المصمم الرئيسي سيرغي بافلوفيتش كوروليف يتحدث مع يوري غاغارين قبل الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية.
المصمم الرئيسي سيرغي بافلوفيتش كوروليف يتحدث مع يوري غاغارين قبل الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية.
قاعدة بايكونور الفضائية على منصة الإطلاق في الستينيات.
قاعدة بايكونور الفضائية على منصة الإطلاق في الستينيات.
مركز اتصالات قاعدة بايكونور الفضائية، أثناء قيام خبراء هنود باستقبال الإشارات الأولى من قمر الاتصالات الهندي "أرياباتا" بعد إطلاقه إلى المدار.
مركز اتصالات قاعدة بايكونور الفضائية، أثناء قيام خبراء هنود باستقبال الإشارات الأولى من قمر الاتصالات الهندي "أرياباتا" بعد إطلاقه إلى المدار.
المتخصصون البولنديون والسوفييت يراقبون إطلاق القمر الصناعي الأرضي الاصطناعي Intercosmos Copernicus-500".
المتخصصون البولنديون والسوفييت يراقبون إطلاق القمر الصناعي الأرضي الاصطناعي Intercosmos Copernicus-500".
أثناء نقل صاروخ سويوز" TMA-11" الفضائي من منشأة التجميع والاختبار في الموقع "112 " إلى منصة الإطلاق" 2".
أثناء نقل صاروخ سويوز" TMA-11" الفضائي من منشأة التجميع والاختبار في الموقع "112 " إلى منصة الإطلاق" 2".
كاهن يبارك حامل صاروخ "سويوز-إف جي" قبل الانطلاق إلى المحطة الفضائية الدولية من محطة بايكونور.
كاهن يبارك حامل صاروخ "سويوز-إف جي" قبل الانطلاق إلى المحطة الفضائية الدولية من محطة بايكونور.
إطلاق مركبة الإطلاق" سويوز-2.1a " مع مركبة النقل الفضائية المأهولة "سويوز MS-24 " من قاعدة بايكونور الفضائية.
إطلاق مركبة الإطلاق" سويوز-2.1a " مع مركبة النقل الفضائية المأهولة "سويوز MS-24 " من قاعدة بايكونور الفضائية.
نصب تذكاري "مركبة إطلاق سويوز" في مدينة بايكونور.
نصب تذكاري "مركبة إطلاق سويوز" في مدينة بايكونور.
تجمع الناس وهم يوثقون بكاميرات أجهزتهم الخليوية إطلاق صاروخ "سويوز-إف جي"، وعلى متنه مركبة الفضاء "سويوز إم إس-15"، إلى محطة الفضاء الدولية.
تجمع الناس وهم يوثقون بكاميرات أجهزتهم الخليوية إطلاق صاروخ "سويوز-إف جي"، وعلى متنه مركبة الفضاء "سويوز إم إس-15"، إلى محطة الفضاء الدولية.
صورة جوية، تظهر مرور امرأة من أمام تمثال لمؤسس الاتحاد السوفيتي فلاديمير لينين في قاعدة بايكونور الفضائية الروسية، في كازاخستان.
صورة جوية، تظهر مرور امرأة من أمام تمثال لمؤسس الاتحاد السوفيتي فلاديمير لينين في قاعدة بايكونور الفضائية الروسية، في كازاخستان.
إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز -2.1أ" مع مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس-22" من قاعدة بايكونور الفضائية.
إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز -2.1أ" مع مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس-22" من قاعدة بايكونور الفضائية.
أثناء الاستعدادات لإطلاق مركبة الفضاء الروسية "سويوز TMA-18M"، وذلك في ورشة تجميع بقاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان.
أثناء الاستعدادات لإطلاق مركبة الفضاء الروسية "سويوز TMA-18M"، وذلك في ورشة تجميع بقاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان.
مصورون يوثقون بعدساتهم إطلاق مركبة الإطلاق "سويوز-2.1a" باستخدام مركبة الفضاء "سويوزMS-26" من قاعدة بايكونور الفضائية.
مصورون يوثقون بعدساتهم إطلاق مركبة الإطلاق "سويوز-2.1a" باستخدام مركبة الفضاء "سويوزMS-26" من قاعدة بايكونور الفضائية.
مكوك الفضاء بوران وصاروخ "إنيرجيا،" في منصة الإطلاق، في بايكونور بكازاخستان.
مكوك الفضاء بوران وصاروخ "إنيرجيا،" في منصة الإطلاق، في بايكونور بكازاخستان.
محطة الفضاء الدولية (ISS) تتحرك في خط مستقيم عبر السماء من اليسار إلى اليمين، على طول مدارها فوق عجلة فيريس في قاعدة بايكونور.
محطة الفضاء الدولية (ISS) تتحرك في خط مستقيم عبر السماء من اليسار إلى اليمين، على طول مدارها فوق عجلة فيريس في قاعدة بايكونور.
أعضاء الطاقم الرئيسي لمركبة الفضاء المأهولة "سويوزMS-27".
أعضاء الطاقم الرئيسي لمركبة الفضاء المأهولة "سويوزMS-27".
نصب تذكاري لرائد الفضاء يوري غاغارين في مدينة بايكونور، لحظة غروب الشمس.
نصب تذكاري لرائد الفضاء يوري غاغارين في مدينة بايكونور، لحظة غروب الشمس.