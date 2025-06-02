"بوابة الفضاء"... 70 عاما على إنشاء محطة بايكونور الفضائية الأسطورية

© Sputnik . Alexander Mokletsov

المعلقان التلفزيونيان يوري فوكين، وفلاديمير بانارين، والطيار رائد الفضاء فلاديمير شاتالوف، في تقرير خاص من منصة الإطلاق عشية إطلاق مركبة الفضاء "سويوز 9".