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https://sarabic.ae/20250602/حفريات-سرية-تحت-مقر-رسمي-في-مصر-والسلطات-تفتح-التحقيق-1101208218.html
حفريات سرية تحت مقر رسمي في مصر... والسلطات تفتح التحقيق
حفريات سرية تحت مقر رسمي في مصر... والسلطات تفتح التحقيق
سبوتنيك عربي
أحال وزير الثقافة المصري، الدكتور أحمد فؤاد هنو، عددا من مسؤولي إقليم جنوب الصعيد الثقافي إلى التحقيق، عقب زيارته التفقدية لقصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل،... 02.06.2025, سبوتنيك عربي
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وكشف الوزير، أمس الأحد، عن مخالفة جسيمة، تمثلت في حفر غير مشروع داخل إحدى غرف قصر الطفل، يُشتبه أنه بهدف التنقيب عن الآثار، وفقا لبيان لوزارة الثقافة المصرية.وشملت الإحالات رئيس الإقليم السابق، والمدير العام الحالي، وعددا من مسؤولي الإدارة الهندسية ومديري القصرين، إلى جانب مسؤول الأمن.وأكد وزير الثقافة المصري، الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن الواقعة قيد تحقيقات النيابة العامة المصرية، وشدد على عدم التهاون في محاسبة المقصرين، مع مواصلة المتابعة الميدانية الدقيقة لمشروعات الوزارة للحفاظ على المال العام وضمان كفاءة التنفيذ.
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حفريات سرية تحت مقر رسمي في مصر... والسلطات تفتح التحقيق

10:00 GMT 02.06.2025
© Sputnik . Mohamed Hemidaبعض الآثار الموجودة في المدينة الأثرية المكتشفة حديثا في الأقصر، مصر
بعض الآثار الموجودة في المدينة الأثرية المكتشفة حديثا في الأقصر، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
بعض الآثار الموجودة في المدينة الأثرية المكتشفة حديثا في الأقصر، مصر
© Sputnik . Mohamed Hemida
تابعنا عبر
أحال وزير الثقافة المصري، الدكتور أحمد فؤاد هنو، عددا من مسؤولي إقليم جنوب الصعيد الثقافي إلى التحقيق، عقب زيارته التفقدية لقصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، حيث رصد سوء حالة المبنيين وضعف الإشراف وغياب المتابعة.
وكشف الوزير، أمس الأحد، عن مخالفة جسيمة، تمثلت في حفر غير مشروع داخل إحدى غرف قصر الطفل، يُشتبه أنه بهدف التنقيب عن الآثار، وفقا لبيان لوزارة الثقافة المصرية.
وشملت الإحالات رئيس الإقليم السابق، والمدير العام الحالي، وعددا من مسؤولي الإدارة الهندسية ومديري القصرين، إلى جانب مسؤول الأمن.
وأكد وزير الثقافة المصري، الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن الواقعة قيد تحقيقات النيابة العامة المصرية، وشدد على عدم التهاون في محاسبة المقصرين، مع مواصلة المتابعة الميدانية الدقيقة لمشروعات الوزارة للحفاظ على المال العام وضمان كفاءة التنفيذ.
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