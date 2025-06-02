حفريات سرية تحت مقر رسمي في مصر... والسلطات تفتح التحقيق
© Sputnik . Mohamed Hemidaبعض الآثار الموجودة في المدينة الأثرية المكتشفة حديثا في الأقصر، مصر
بعض الآثار الموجودة في المدينة الأثرية المكتشفة حديثا في الأقصر، مصر
© Sputnik . Mohamed Hemida
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أحال وزير الثقافة المصري، الدكتور أحمد فؤاد هنو، عددا من مسؤولي إقليم جنوب الصعيد الثقافي إلى التحقيق، عقب زيارته التفقدية لقصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، حيث رصد سوء حالة المبنيين وضعف الإشراف وغياب المتابعة.
وكشف الوزير، أمس الأحد، عن مخالفة جسيمة، تمثلت في حفر غير مشروع داخل إحدى غرف قصر الطفل، يُشتبه أنه بهدف التنقيب عن الآثار، وفقا لبيان لوزارة الثقافة المصرية.
وشملت الإحالات رئيس الإقليم السابق، والمدير العام الحالي، وعددا من مسؤولي الإدارة الهندسية ومديري القصرين، إلى جانب مسؤول الأمن.
وزير الثقافة يوجه بإحالة عدد من المسؤولين بإقليم جنوب الصعيد للتحقيق عقب زيارة تفقدية لقصري ثقافة بالأقصر— وزارة الثقافة المصرية (@emculture1) June 1, 2025
دكتور أحمد فؤاد هنو :لن نتهاون في محاسبة أي صور للتقصير أو الإهمال وسنواصل متابعتنا الميدانية الدقيقة لكافة المشروعات الثقافية pic.twitter.com/jtRjeTtKKY
وأكد وزير الثقافة المصري، الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن الواقعة قيد تحقيقات النيابة العامة المصرية، وشدد على عدم التهاون في محاسبة المقصرين، مع مواصلة المتابعة الميدانية الدقيقة لمشروعات الوزارة للحفاظ على المال العام وضمان كفاءة التنفيذ.