https://sarabic.ae/20250602/خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-الذهب-في-طريقه-لبلوغ-4-آلاف-دولار-للأونصة-مع-نهاية-العام-الحالي-1101209944.html

خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": الذهب في طريقه لبلوغ 4 آلاف دولار للأونصة مع نهاية العام الحالي

خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": الذهب في طريقه لبلوغ 4 آلاف دولار للأونصة مع نهاية العام الحالي

سبوتنيك عربي

تحدث الخبير الاقتصادي أحمد العنيزان، نائب المدير التنفيذي لشركة "سالم الشعبي" – إحدى كبرى شركات تصنيع وتجارة الذهب في منطقة الخليج والشرق الأوسط – في تصريح خاص... 02.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-02T10:32+0000

2025-06-02T10:32+0000

2025-06-02T11:31+0000

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وأوضح العنيزان على هامش فعاليات النسخة الـ55 لمعرض الشرق الأوسط للمجوهرات والساعات، المقام في مركز إكسبو الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن سوق الذهب شهد أخيرًا إقبالًا متزايدًا على الشراء، نتيجة تحول نظرة المستهلك من اعتبار الذهب مجرد زينة إلى كونه وسيلة لحفظ القيمة، في ظل التراجع المستمر في قوة العملات بسبب التضخم. وأكد أن التوترات الجيوسياسية العالمية تعد من العوامل الرئيسية التي تدفع بأسعار الذهب نحو الارتفاع.واختتم حديثه بالإشارة إلى أن أسعار الذهب قد تشهد تراجعًا طفيفًا خلال أشهر الصيف، إلا أن التوقعات تشير إلى موجة ارتفاع قوية في الأسعار خلال الربع الأخير من العام الجاري.

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