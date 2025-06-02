https://sarabic.ae/20250602/دراسة-صادمة-نوع-شائع-من-الخبز-يسبب-مرض-السرطان-1101207437.html

دراسة صادمة: نوع شائع من الخبز يسبب مرض السرطان

دراسة صادمة: نوع شائع من الخبز يسبب مرض السرطان

سبوتنيك عربي

كشفت نتائج صادمة لدراسة أمريكية جديدة، عن نوع محدد من الخبز، من الممكن أن يؤدي للوفاة بسرطان القولون. 02.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-02T09:38+0000

2025-06-02T09:38+0000

2025-06-02T09:38+0000

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وحذرت الدراسة من أن تناول الخبر الأبيض المغلف بانتظام قد يزيد من خطر الوفاة بسرطان القولون بأكثر من الثلث.وكانت دراسة صينية سابقة نشرت في عام 2023، وجدت أن تناول كميات كبيرة من الخبز الأبيض كان عامل خطر للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.وبجانب الخبز الأبيض المغلف، فقد أشارت الدراسة إلى أن تناول المشروبات السكرية واللحوم المصنعة بانتظام يزيد خطر الوفاة بسرطان القولون بنسبة 36%، بينما تقلل الخضراوات مثل البطاطا الحلوة والجزر، والقهوة، من هذا الخطر.وصنّفت بعض الأطعمة، مثل البيتزا، كمضادة للالتهابات لاحتوائها على الطماطم الغنية بمضاد الأكسدة الليكوبين.الدراسة التي تابعت 1625 مريضا على مدى 3 سنوات، وجدت أن من اتبعوا أنظمة غذائية عالية الالتهاب كانوا أكثر عرضة للوفاة بالسرطان، بينما انخفض الخطر بشكل كبير لدى من حافظوا على نظام غذائي صحي ونشاط بدني منتظم.فيما أظهرت دراسة أخرى، أن اتباع نظام مضاد للالتهاب قلل من خطر عودة أو انتشار المرض بنسبة 38%، في حين ضاعف تناول الأطعمة فائقة المعالجة من احتمال الإصابة.ويرى الباحثون أن الالتهاب يلعب دورا رئيسيا في تطور المرض، الذي يصيب بشكل متزايد فئات عمرية شابة حول العالم.

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السرطان, الصحة, علوم, الأخبار