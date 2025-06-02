دراسة صادمة: نوع شائع من الخبز يسبب مرض السرطان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:17 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
10:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حماس تسلم ردها على مقترح ويتكوف، وإسرائيل تعتبره رفضا من الحركة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250602/دراسة-صادمة-نوع-شائع-من-الخبز-يسبب-مرض-السرطان-1101207437.html
دراسة صادمة: نوع شائع من الخبز يسبب مرض السرطان
دراسة صادمة: نوع شائع من الخبز يسبب مرض السرطان
سبوتنيك عربي
كشفت نتائج صادمة لدراسة أمريكية جديدة، عن نوع محدد من الخبز، من الممكن أن يؤدي للوفاة بسرطان القولون. 02.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-02T09:38+0000
2025-06-02T09:38+0000
مجتمع
السرطان
الصحة
علوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101207165_0:67:1271:782_1920x0_80_0_0_48a2a2d304a640010578109852aa8c31.jpg
وحذرت الدراسة من أن تناول الخبر الأبيض المغلف بانتظام قد يزيد من خطر الوفاة بسرطان القولون بأكثر من الثلث.وكانت دراسة صينية سابقة نشرت في عام 2023، وجدت أن تناول كميات كبيرة من الخبز الأبيض كان عامل خطر للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.وبجانب الخبز الأبيض المغلف، فقد أشارت الدراسة إلى أن تناول المشروبات السكرية واللحوم المصنعة بانتظام يزيد خطر الوفاة بسرطان القولون بنسبة 36%، بينما تقلل الخضراوات مثل البطاطا الحلوة والجزر، والقهوة، من هذا الخطر.وصنّفت بعض الأطعمة، مثل البيتزا، كمضادة للالتهابات لاحتوائها على الطماطم الغنية بمضاد الأكسدة الليكوبين.الدراسة التي تابعت 1625 مريضا على مدى 3 سنوات، وجدت أن من اتبعوا أنظمة غذائية عالية الالتهاب كانوا أكثر عرضة للوفاة بالسرطان، بينما انخفض الخطر بشكل كبير لدى من حافظوا على نظام غذائي صحي ونشاط بدني منتظم.فيما أظهرت دراسة أخرى، أن اتباع نظام مضاد للالتهاب قلل من خطر عودة أو انتشار المرض بنسبة 38%، في حين ضاعف تناول الأطعمة فائقة المعالجة من احتمال الإصابة.ويرى الباحثون أن الالتهاب يلعب دورا رئيسيا في تطور المرض، الذي يصيب بشكل متزايد فئات عمرية شابة حول العالم.
https://sarabic.ae/20250515/دراسة-المشي-اليومي-يخفض-خطر-الإصابة-بـ13-نوعا-من-السرطان-1100550922.html
https://sarabic.ae/20250425/دراسة-تحذر-من-تناول-نوع-شائع-من-اللحوم-4-مرات-أسبوعيا-قد-يضاعف-خطر-الوفاة-بالسرطان-1099892747.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101207165_70:0:1201:848_1920x0_80_0_0_c7ee4599ba8c8e4d1f77fa92c01292f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السرطان, الصحة, علوم, الأخبار
السرطان, الصحة, علوم, الأخبار

دراسة صادمة: نوع شائع من الخبز يسبب مرض السرطان

09:38 GMT 02.06.2025
© Photo / Unsplash/ Yeh Xintongمخبوزات
مخبوزات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
© Photo / Unsplash/ Yeh Xintong
تابعنا عبر
كشفت نتائج صادمة لدراسة أمريكية جديدة، عن نوع محدد من الخبز، من الممكن أن يؤدي للوفاة بسرطان القولون.
وحذرت الدراسة من أن تناول الخبر الأبيض المغلف بانتظام قد يزيد من خطر الوفاة بسرطان القولون بأكثر من الثلث.
وكانت دراسة صينية سابقة نشرت في عام 2023، وجدت أن تناول كميات كبيرة من الخبز الأبيض كان عامل خطر للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.
وبجانب الخبز الأبيض المغلف، فقد أشارت الدراسة إلى أن تناول المشروبات السكرية واللحوم المصنعة بانتظام يزيد خطر الوفاة بسرطان القولون بنسبة 36%، بينما تقلل الخضراوات مثل البطاطا الحلوة والجزر، والقهوة، من هذا الخطر.
المشي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
مجتمع
دراسة: المشي اليومي يخفض خطر الإصابة بـ13 نوعا من السرطان
15 مايو, 05:17 GMT
وصنّفت بعض الأطعمة، مثل البيتزا، كمضادة للالتهابات لاحتوائها على الطماطم الغنية بمضاد الأكسدة الليكوبين.
الدراسة التي تابعت 1625 مريضا على مدى 3 سنوات، وجدت أن من اتبعوا أنظمة غذائية عالية الالتهاب كانوا أكثر عرضة للوفاة بالسرطان، بينما انخفض الخطر بشكل كبير لدى من حافظوا على نظام غذائي صحي ونشاط بدني منتظم.
مائدة طعام - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
مجتمع
دراسة تحذر من تناول نوع شائع من اللحوم 4 مرات أسبوعيا... قد يضاعف خطر الوفاة بالسرطان
25 أبريل, 13:44 GMT
فيما أظهرت دراسة أخرى، أن اتباع نظام مضاد للالتهاب قلل من خطر عودة أو انتشار المرض بنسبة 38%، في حين ضاعف تناول الأطعمة فائقة المعالجة من احتمال الإصابة.
ويرى الباحثون أن الالتهاب يلعب دورا رئيسيا في تطور المرض، الذي يصيب بشكل متزايد فئات عمرية شابة حول العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала