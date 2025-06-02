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https://sarabic.ae/20250602/فوز-مرشح-المعارضة-كارول-نافروتسكي-برئاسة-بولندا-بنسبة-51-بالمئة-1101200039.html
فوز مرشح المعارضة كارول نافروتسكي برئاسة بولندا بنسبة 51%
فوز مرشح المعارضة كارول نافروتسكي برئاسة بولندا بنسبة 51%
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام رسمية بولندية، اليوم الاثنين، بأن مرشح المعارضة، كارول نافروتسكي، تصدر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 51 في المئة، بعد فرز 99.5... 02.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-02T03:24+0000
2025-06-02T05:40+0000
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وارسو – سبوتنيك. ونقل التلفزيون الرسمي البولندي عن لجنة الانتخابات الحكومية قولها إن "كارول نافروتسكي، مرشح حزب القانون والعدالة المعارض، تصدر جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية البولندية بنسبة 51 في المئة من الأصوات، بعد فرز 99.55 في المئة من الأصوات".وأشارت اللجنة إلى أن مرشح الائتلاف المدني الحاكم، رافال ترزاسكوفسكي، حصل على 49 في المئة من الأصوات.وكانت عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية قد انتهت مساء أمس الأحد، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأولية فوز ترزاسكوفسكي بنسبة 50.3 في المئة.لكن بعد ساعتين، أظهرت بيانات استطلاعات الرأي المتأخرة تقدم نافروتسكي بنسبة 50.7 في المئة.ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية الكاملة للجولة الثانية بعد الانتهاء من فرز 100 في المئة من الأصوات، مساء اليوم الاثنين أو يوم غد الثلاثاء.
https://sarabic.ae/20250518/بولندا-تستعد-لانتخاب-رئيس-جديد-كيف-تنظم-العملية-الانتخابية؟-1100670929.html
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فوز مرشح المعارضة كارول نافروتسكي برئاسة بولندا بنسبة 51%

03:24 GMT 02.06.2025 (تم التحديث: 05:40 GMT 02.06.2025)
© AP Photo / Czarek SokolowskiKarol Nawrocki, the presidential candidate backed by the conservative Law and Justice party.
Karol Nawrocki, the presidential candidate backed by the conservative Law and Justice party. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام رسمية بولندية، اليوم الاثنين، بأن مرشح المعارضة، كارول نافروتسكي، تصدر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 51 في المئة، بعد فرز 99.5 في المئة من الأصوات.
وارسو – سبوتنيك. ونقل التلفزيون الرسمي البولندي عن لجنة الانتخابات الحكومية قولها إن "كارول نافروتسكي، مرشح حزب القانون والعدالة المعارض، تصدر جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية البولندية بنسبة 51 في المئة من الأصوات، بعد فرز 99.55 في المئة من الأصوات".
بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
بولندا تستعد لانتخاب رئيس جديد... كيف تنظم العملية الانتخابية؟
18 مايو, 08:48 GMT
وأشارت اللجنة إلى أن مرشح الائتلاف المدني الحاكم، رافال ترزاسكوفسكي، حصل على 49 في المئة من الأصوات.
وكانت عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية قد انتهت مساء أمس الأحد، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأولية فوز ترزاسكوفسكي بنسبة 50.3 في المئة.
لكن بعد ساعتين، أظهرت بيانات استطلاعات الرأي المتأخرة تقدم نافروتسكي بنسبة 50.7 في المئة.
ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية الكاملة للجولة الثانية بعد الانتهاء من فرز 100 في المئة من الأصوات، مساء اليوم الاثنين أو يوم غد الثلاثاء.
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