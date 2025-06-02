وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيراني أمن الملاحة في البحر الأحمر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:17 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
10:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حماس تسلم ردها على مقترح ويتكوف، وإسرائيل تعتبره رفضا من الحركة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250602/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-مع-نظيره-الإيراني-أمن-الملاحة-في-البحر-الأحمر-1101208504.html
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيراني أمن الملاحة في البحر الأحمر
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيراني أمن الملاحة في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
عقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، مشاورات سياسية مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها الأخير للقاهرة. 02.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-02T10:13+0000
2025-06-02T10:13+0000
مصر
أخبار مصر الآن
إيران
أخبار إيران
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100429156_0:179:1724:1149_1920x0_80_0_0_f0e7864eb092910f39ff3cbffd103a19.jpg
وتناولت المشاورات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وسوريا، ولبنان، فضلا عن بحث قضايا أمن الملاحة في البحر الأحمر، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التقى اليوم الاثنين في القاهرة، بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في إطار زيارته الرسمية، التي يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وكان عراقجي وصل، مساء أمس الأحد، إلى العاصمة المصرية، في زيارة رسمية، في إطار مساعي البلدين لتعزيز التشاور السياسي وتوسيع التعاون الثنائي.وتتمحور زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حول بحث آفاق تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، إلى جانب عدد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
مصر
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100429156_192:0:1724:1149_1920x0_80_0_0_240c09bdfdf86acd04145255809e4c58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, العالم العربي

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيراني أمن الملاحة في البحر الأحمر

10:13 GMT 02.06.2025
© AP Photo / Amr Nabilوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
عقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، مشاورات سياسية مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها الأخير للقاهرة.
وتناولت المشاورات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وسوريا، ولبنان، فضلا عن بحث قضايا أمن الملاحة في البحر الأحمر، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التقى اليوم الاثنين في القاهرة، بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في إطار زيارته الرسمية، التي يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وكان عراقجي وصل، مساء أمس الأحد، إلى العاصمة المصرية، في زيارة رسمية، في إطار مساعي البلدين لتعزيز التشاور السياسي وتوسيع التعاون الثنائي.
وتتمحور زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حول بحث آفاق تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، إلى جانب عدد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала