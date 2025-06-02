https://sarabic.ae/20250602/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-مع-نظيره-الإيراني-أمن-الملاحة-في-البحر-الأحمر-1101208504.html
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيراني أمن الملاحة في البحر الأحمر
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيراني أمن الملاحة في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
عقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، مشاورات سياسية مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها الأخير للقاهرة. 02.06.2025, سبوتنيك عربي
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وتناولت المشاورات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وسوريا، ولبنان، فضلا عن بحث قضايا أمن الملاحة في البحر الأحمر، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التقى اليوم الاثنين في القاهرة، بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في إطار زيارته الرسمية، التي يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وكان عراقجي وصل، مساء أمس الأحد، إلى العاصمة المصرية، في زيارة رسمية، في إطار مساعي البلدين لتعزيز التشاور السياسي وتوسيع التعاون الثنائي.وتتمحور زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حول بحث آفاق تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، إلى جانب عدد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
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مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيراني أمن الملاحة في البحر الأحمر
عقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، مشاورات سياسية مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها الأخير للقاهرة.
وتناولت المشاورات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وسوريا، ولبنان، فضلا عن بحث قضايا أمن الملاحة في البحر الأحمر، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التقى اليوم الاثنين في القاهرة، بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في إطار زيارته الرسمية، التي يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وكان عراقجي وصل، مساء أمس الأحد، إلى العاصمة المصرية، في زيارة رسمية، في إطار مساعي البلدين لتعزيز التشاور السياسي وتوسيع التعاون الثنائي.
وتتمحور زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حول بحث آفاق تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، إلى جانب عدد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.