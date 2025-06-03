https://sarabic.ae/20250603/أسرار-تجديد-الدماغ-والسلالة-الشبحية-والنباتات-الغريبة-بالجبل-الأعلى-1101277837.html
أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
سبوتنيك عربي
هل يمكن للبالغين أن ينموا خلايا دماغية جديدة؟ ودراسة الحمض النووي تكشف عن "سلالة شبحية" جديدة مرتبطة بسكان غامضين في التبت، ودليل مفصّل للفروق العجيبة بين... 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T14:43+0000
2025-06-03T14:43+0000
2025-06-03T14:43+0000
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أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
سبوتنيك عربي
أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
- كشفت دراسة جديدة تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، أن الأرض تحت جنوب أفريقيا ارتفعت بشكل مطرد بين عامي 2012 و2020، ويبدو أن الجفاف هو المحرك الرئيسي لهذه الظاهرة.. نهج جديد ناشئ يساعد في إدارة المياه.- تنمو على منحدرات جبل كليمنجارو المتوسطة الارتفاع نباتات غريبة لا توجد في أي مكان آخر على وجه الأرض. تُعرف هذه النباتات باسم الدندرون العملاق. تزدهر هذه الأشجار العملاقة على ارتفاعات تتراوح بين 2,800 إلى 4,000 متر فوق سطح البحر، حيث تحصل على الكمية المناسبة من الأمطار للبقاء على قيد الحياة. وقد طورت هذه النباتات تكيفات مذهلة للتعامل مع الظروف القاسية على الجبل، بما في ذلك:أنظمة تخزين المياه، وطبقة عازلة من الأوراق الميتة، وإفراز مواد مضادة للتجمد. - إذا اختبأ مفترس كبير بين الأدغال؛ يلمع ذيله الطويل بينما يتلألأ فراؤه المرقط برسومات وردية الشكل باللونين الأسود والبني. للوهلة الأولى، قد تعتقد أنه فهد. لكن انتظر... هل يمكن أن يكون نمرا؟ مع تشابه أساليب الصيد الخفية وتماثل البنية الجسدية وأنماط الفراء والألوان، يصبح التمييز بين هذين القطّين الكبيرين تحديا حقيقيا. فما هي الفروق الجوهرية بين الفهد والنمر؟- كشفت دراسة حديثة لتحليل أكثر من 100 جينوم لبشر عاشوا في الصين القديمة عن وجود ما يُعرف بـ"السلالة الشبحية" بينهم، وهي مجموعة بشرية مجهولة كان العلماء قد افترضوا وجودها نظريا فقط حتى الآن. - ما زال العلماء يناقشون ما إذا كان الدماغ البشري قادرا على إنماء خلايا جديدة بعد الطفولة. يكتسب الدماغ البشري النامي مليارات من الخلايا العصبية أثناء الحمل، ويضيف بعضا منها خلال الطفولة، طوال معظم القرن العشرين، كانت الحكمة السائدة أن خلايا الدماغ التي تنمو قبل البلوغ ستكون الوحيدة التي سنمتلكها لبقية حياتنا. لكن على مر العقود القليلة الماضية، بدأ المزيد من الأبحاث يتحدى هذا الاعتقاد.
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أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
هل يمكن للبالغين أن ينموا خلايا دماغية جديدة؟ ودراسة الحمض النووي تكشف عن "سلالة شبحية" جديدة مرتبطة بسكان غامضين في التبت، ودليل مفصّل للفروق العجيبة بين الفهود والنمور، وأشجار الدندرون العملاقة في كليمنجارو: النباتات الغريبة التي تزدهر فوق أعلى جبل في أفريقيا، والأرض تحت جنوب أفريقيا ترتفع كل عام.. وأخيرا عرفنا السبب.
- كشفت دراسة جديدة تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي
(GPS)، أن الأرض تحت جنوب أفريقيا ارتفعت بشكل مطرد بين عامي 2012 و2020، ويبدو أن الجفاف هو المحرك الرئيسي لهذه الظاهرة.. نهج جديد ناشئ يساعد في إدارة المياه.
- تنمو على منحدرات جبل كليمنجارو المتوسطة الارتفاع نباتات غريبة لا توجد في أي مكان آخر على وجه الأرض. تُعرف هذه النباتات باسم الدندرون العملاق.
تزدهر هذه الأشجار العملاقة على ارتفاعات تتراوح بين 2,800 إلى 4,000 متر فوق سطح البحر، حيث تحصل على الكمية المناسبة من الأمطار للبقاء على قيد الحياة. وقد طورت هذه النباتات تكيفات مذهلة للتعامل مع الظروف القاسية على الجبل، بما في ذلك:
أنظمة تخزين المياه، وطبقة عازلة من الأوراق الميتة، وإفراز مواد مضادة للتجمد.
- إذا اختبأ مفترس كبير بين الأدغال؛ يلمع ذيله الطويل بينما يتلألأ فراؤه المرقط برسومات وردية الشكل باللونين الأسود والبني. للوهلة الأولى، قد تعتقد أنه فهد. لكن انتظر... هل يمكن أن يكون نمرا؟ مع تشابه أساليب الصيد الخفية وتماثل البنية الجسدية وأنماط الفراء
والألوان، يصبح التمييز بين هذين القطّين الكبيرين تحديا حقيقيا. فما هي الفروق الجوهرية بين الفهد والنمر؟
- كشفت دراسة حديثة لتحليل أكثر من 100 جينوم
لبشر عاشوا في الصين القديمة عن وجود ما يُعرف بـ"السلالة الشبحية" بينهم، وهي مجموعة بشرية مجهولة كان العلماء قد افترضوا وجودها نظريا فقط حتى الآن.
- ما زال العلماء يناقشون ما إذا كان الدماغ البشري قادرا على إنماء خلايا جديدة بعد الطفولة. يكتسب الدماغ البشري النامي مليارات من الخلايا العصبية أثناء الحمل، ويضيف بعضا منها خلال الطفولة، طوال معظم القرن العشرين، كانت الحكمة السائدة أن خلايا الدماغ التي تنمو قبل البلوغ ستكون الوحيدة التي سنمتلكها لبقية حياتنا. لكن على مر العقود القليلة الماضية، بدأ المزيد من الأبحاث يتحدى هذا الاعتقاد.