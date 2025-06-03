أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: إذا دخل ملف التفاوض في مأزق بسبب أوكرانيا حينها سيكون مصير أوكرانيا التقسيم
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تعيد الاكتشافات النفطية الجديدة تموضع سوريا على خارطة الطاقة العالمية
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعيد الاكتشافات النفطية الجديدة تموضع سوريا على خارطة الطاقة العالمية
08:18 GMT
29 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
10:29 GMT
26 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: قرار ضم جزيرة غرينلاند إلى منطقة مسؤولية القيادة الشمالية الأمريكية هو قرار إداري وليس لإعلان حرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250603/أسرار-تجديد-الدماغ-والسلالة-الشبحية-والنباتات-الغريبة-بالجبل-الأعلى-1101277837.html
أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
سبوتنيك عربي
هل يمكن للبالغين أن ينموا خلايا دماغية جديدة؟ ودراسة الحمض النووي تكشف عن "سلالة شبحية" جديدة مرتبطة بسكان غامضين في التبت، ودليل مفصّل للفروق العجيبة بين... 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T14:43+0000
2025-06-03T14:43+0000
راديو
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أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
سبوتنيك عربي
أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
- كشفت دراسة جديدة تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، أن الأرض تحت جنوب أفريقيا ارتفعت بشكل مطرد بين عامي 2012 و2020، ويبدو أن الجفاف هو المحرك الرئيسي لهذه الظاهرة.. نهج جديد ناشئ يساعد في إدارة المياه.- تنمو على منحدرات جبل كليمنجارو المتوسطة الارتفاع نباتات غريبة لا توجد في أي مكان آخر على وجه الأرض. تُعرف هذه النباتات باسم الدندرون العملاق. تزدهر هذه الأشجار العملاقة على ارتفاعات تتراوح بين 2,800 إلى 4,000 متر فوق سطح البحر، حيث تحصل على الكمية المناسبة من الأمطار للبقاء على قيد الحياة. وقد طورت هذه النباتات تكيفات مذهلة للتعامل مع الظروف القاسية على الجبل، بما في ذلك:أنظمة تخزين المياه، وطبقة عازلة من الأوراق الميتة، وإفراز مواد مضادة للتجمد. - إذا اختبأ مفترس كبير بين الأدغال؛ يلمع ذيله الطويل بينما يتلألأ فراؤه المرقط برسومات وردية الشكل باللونين الأسود والبني. للوهلة الأولى، قد تعتقد أنه فهد. لكن انتظر... هل يمكن أن يكون نمرا؟ مع تشابه أساليب الصيد الخفية وتماثل البنية الجسدية وأنماط الفراء والألوان، يصبح التمييز بين هذين القطّين الكبيرين تحديا حقيقيا. فما هي الفروق الجوهرية بين الفهد والنمر؟- كشفت دراسة حديثة لتحليل أكثر من 100 جينوم لبشر عاشوا في الصين القديمة عن وجود ما يُعرف بـ"السلالة الشبحية" بينهم، وهي مجموعة بشرية مجهولة كان العلماء قد افترضوا وجودها نظريا فقط حتى الآن. - ما زال العلماء يناقشون ما إذا كان الدماغ البشري قادرا على إنماء خلايا جديدة بعد الطفولة. يكتسب الدماغ البشري النامي مليارات من الخلايا العصبية أثناء الحمل، ويضيف بعضا منها خلال الطفولة، طوال معظم القرن العشرين، كانت الحكمة السائدة أن خلايا الدماغ التي تنمو قبل البلوغ ستكون الوحيدة التي سنمتلكها لبقية حياتنا. لكن على مر العقود القليلة الماضية، بدأ المزيد من الأبحاث يتحدى هذا الاعتقاد.
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مرايا العلوم, аудио
مرايا العلوم, аудио

أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى

14:43 GMT 03.06.2025
راديو
أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
تابعنا عبر
هل يمكن للبالغين أن ينموا خلايا دماغية جديدة؟ ودراسة الحمض النووي تكشف عن "سلالة شبحية" جديدة مرتبطة بسكان غامضين في التبت، ودليل مفصّل للفروق العجيبة بين الفهود والنمور، وأشجار الدندرون العملاقة في كليمنجارو: النباتات الغريبة التي تزدهر فوق أعلى جبل في أفريقيا، والأرض تحت جنوب أفريقيا ترتفع كل عام.. وأخيرا عرفنا السبب.
- كشفت دراسة جديدة تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، أن الأرض تحت جنوب أفريقيا ارتفعت بشكل مطرد بين عامي 2012 و2020، ويبدو أن الجفاف هو المحرك الرئيسي لهذه الظاهرة.. نهج جديد ناشئ يساعد في إدارة المياه.
- تنمو على منحدرات جبل كليمنجارو المتوسطة الارتفاع نباتات غريبة لا توجد في أي مكان آخر على وجه الأرض. تُعرف هذه النباتات باسم الدندرون العملاق.
تزدهر هذه الأشجار العملاقة على ارتفاعات تتراوح بين 2,800 إلى 4,000 متر فوق سطح البحر، حيث تحصل على الكمية المناسبة من الأمطار للبقاء على قيد الحياة. وقد طورت هذه النباتات تكيفات مذهلة للتعامل مع الظروف القاسية على الجبل، بما في ذلك:
أنظمة تخزين المياه، وطبقة عازلة من الأوراق الميتة، وإفراز مواد مضادة للتجمد.
- إذا اختبأ مفترس كبير بين الأدغال؛ يلمع ذيله الطويل بينما يتلألأ فراؤه المرقط برسومات وردية الشكل باللونين الأسود والبني. للوهلة الأولى، قد تعتقد أنه فهد. لكن انتظر... هل يمكن أن يكون نمرا؟ مع تشابه أساليب الصيد الخفية وتماثل البنية الجسدية وأنماط الفراء والألوان، يصبح التمييز بين هذين القطّين الكبيرين تحديا حقيقيا. فما هي الفروق الجوهرية بين الفهد والنمر؟
- كشفت دراسة حديثة لتحليل أكثر من 100 جينوم لبشر عاشوا في الصين القديمة عن وجود ما يُعرف بـ"السلالة الشبحية" بينهم، وهي مجموعة بشرية مجهولة كان العلماء قد افترضوا وجودها نظريا فقط حتى الآن.
- ما زال العلماء يناقشون ما إذا كان الدماغ البشري قادرا على إنماء خلايا جديدة بعد الطفولة. يكتسب الدماغ البشري النامي مليارات من الخلايا العصبية أثناء الحمل، ويضيف بعضا منها خلال الطفولة، طوال معظم القرن العشرين، كانت الحكمة السائدة أن خلايا الدماغ التي تنمو قبل البلوغ ستكون الوحيدة التي سنمتلكها لبقية حياتنا. لكن على مر العقود القليلة الماضية، بدأ المزيد من الأبحاث يتحدى هذا الاعتقاد.
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