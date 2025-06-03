https://sarabic.ae/20250603/أكثر-من-100-مصاب-في-حادث-دهس-ليفربول-1101245932.html
إصابة أكثر من 100 شخص إثر حادث دهس في ليفربول
إصابة أكثر من 100 شخص إثر حادث دهس في ليفربول
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة ميرسيسايد، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين جراء اصطدام سيارة بحشد من المشجعين في ليفربول ارتفع إلى 109 أشخاص. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T01:07+0000
2025-06-03T01:07+0000
2025-06-03T05:34+0000
الشرطة البريطانية
العالم
ليفربول
دهس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103529/25/1035292586_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6fe5737041abddf52cd5c1c3a4ce2736.jpg
موسكو –سبوتنيك. وقالت إدارة الشرطة في بيان، يوم الاثنين: "يبلغ عدد المصابين حاليًا 109 أشخاص. ولا يزال أربعة أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى".وأضاف البيان أن التحقيق في الحادث لا يزال جاريًا، وأن الشرطة تجمع إفادات شهود العيان.في أواخر مايو/أيار الماضي، صدمت سيارة حشدًا من الناس كانوا يحتفلون بفوز ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان سائق السيارة رجلًا بريطانيًا يبلغ من العمر 53 عامًا، وقد تم اعتقاله لاحقًا.وقالت الشرطة إنها لا تعتبر الهجوم عملاً إرهابيًا، وتتعامل معه على أنه حادث فردي.
https://sarabic.ae/20250527/الشرطة-البريطانية-حادث-الدهس-في-ليفربول-واقعة-فردية-وغير-مرتبطة-بالإرهاب-1100998753.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103529/25/1035292586_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_90216bf873a4e38b68a49dc2cb07d32a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الشرطة البريطانية, العالم, ليفربول, دهس
الشرطة البريطانية, العالم, ليفربول, دهس
إصابة أكثر من 100 شخص إثر حادث دهس في ليفربول
01:07 GMT 03.06.2025 (تم التحديث: 05:34 GMT 03.06.2025)
أعلنت شرطة ميرسيسايد، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين جراء اصطدام سيارة بحشد من المشجعين في ليفربول ارتفع إلى 109 أشخاص.
موسكو –سبوتنيك. وقالت إدارة الشرطة في بيان، يوم الاثنين: "يبلغ عدد المصابين حاليًا 109 أشخاص
. ولا يزال أربعة أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى".
وأضاف البيان أن التحقيق في الحادث لا يزال جاريًا، وأن الشرطة تجمع إفادات شهود العيان.
في أواخر مايو/أيار الماضي، صدمت سيارة حشدًا من الناس كانوا يحتفلون بفوز ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان سائق السيارة رجلًا بريطانيًا يبلغ من العمر 53 عامًا، وقد تم اعتقاله لاحقًا.
وقالت الشرطة إنها لا تعتبر الهجوم عملاً إرهابيًا، وتتعامل معه على أنه حادث فردي.