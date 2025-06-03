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إصابة أكثر من 100 شخص إثر حادث دهس في ليفربول
إصابة أكثر من 100 شخص إثر حادث دهس في ليفربول
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة ميرسيسايد، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين جراء اصطدام سيارة بحشد من المشجعين في ليفربول ارتفع إلى 109 أشخاص. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T01:07+0000
2025-06-03T05:34+0000
الشرطة البريطانية
العالم
ليفربول
دهس
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موسكو –سبوتنيك. وقالت إدارة الشرطة في بيان، يوم الاثنين: "يبلغ عدد المصابين حاليًا 109 أشخاص. ولا يزال أربعة أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى".وأضاف البيان أن التحقيق في الحادث لا يزال جاريًا، وأن الشرطة تجمع إفادات شهود العيان.في أواخر مايو/أيار الماضي، صدمت سيارة حشدًا من الناس كانوا يحتفلون بفوز ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان سائق السيارة رجلًا بريطانيًا يبلغ من العمر 53 عامًا، وقد تم اعتقاله لاحقًا.وقالت الشرطة إنها لا تعتبر الهجوم عملاً إرهابيًا، وتتعامل معه على أنه حادث فردي.
https://sarabic.ae/20250527/الشرطة-البريطانية-حادث-الدهس-في-ليفربول-واقعة-فردية-وغير-مرتبطة-بالإرهاب-1100998753.html
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الشرطة البريطانية, العالم, ليفربول, دهس
الشرطة البريطانية, العالم, ليفربول, دهس

إصابة أكثر من 100 شخص إثر حادث دهس في ليفربول

01:07 GMT 03.06.2025 (تم التحديث: 05:34 GMT 03.06.2025)
© Sputnik . Aleksey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورسيارات الشرطة البريطانية في مقبرة مدينة سولسبري
سيارات الشرطة البريطانية في مقبرة مدينة سولسبري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
© Sputnik . Aleksey Filippov
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أعلنت شرطة ميرسيسايد، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين جراء اصطدام سيارة بحشد من المشجعين في ليفربول ارتفع إلى 109 أشخاص.
موسكو –سبوتنيك. وقالت إدارة الشرطة في بيان، يوم الاثنين: "يبلغ عدد المصابين حاليًا 109 أشخاص. ولا يزال أربعة أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى".
وأضاف البيان أن التحقيق في الحادث لا يزال جاريًا، وأن الشرطة تجمع إفادات شهود العيان.
الشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول واقعة فردية وغير مرتبطة بالإرهاب
27 مايو, 00:01 GMT
في أواخر مايو/أيار الماضي، صدمت سيارة حشدًا من الناس كانوا يحتفلون بفوز ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان سائق السيارة رجلًا بريطانيًا يبلغ من العمر 53 عامًا، وقد تم اعتقاله لاحقًا.
وقالت الشرطة إنها لا تعتبر الهجوم عملاً إرهابيًا، وتتعامل معه على أنه حادث فردي.
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