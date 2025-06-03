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https://sarabic.ae/20250603/الصين-ترفض-تصريحات-وزير-الدفاع-الهولندي-وتعتبرها-محاولة-لتشويه-صورتها-1101279371.html
الصين ترفض تصريحات وزير الدفاع الهولندي وتعتبرها "محاولة لتشويه صورتها"
الصين ترفض تصريحات وزير الدفاع الهولندي وتعتبرها "محاولة لتشويه صورتها"
سبوتنيك عربي
عبرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لتصريحات وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانز، الذي اتهم فيها بكين بمحاولة الوصول إلى تكنولوجيا الرقائق... 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T15:32+0000
2025-06-03T15:32+0000
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وأكدت وزارة الخارجية الصينية، في رد مكتوب لوسائل إعلام غربية، رفضها القاطع لما وصفته بمحاولات "تشويه صورة الصين" من خلال اتهامات بالتجسس والهجمات الإلكترونية، داعية الأطراف المعنية إلى التعامل مع الصين بموضوعية وإنصاف.وكان بريكلمانز صرح، خلال مشاركته في مؤتمر "حوار شانغريلا" الأمني في سنغافورة، أن "الصين تُكثف محاولاتها لاختراق قطاع أشباه الموصلات الهولندي"، زاعما بأنها "أكبر تهديد إلكتروني" تواجهه بلاده.وأشار إلى أن "صناعة الرقائق الهولندية، التي تتمتع بتفوق تقني، أصبحت هدفا مباشرا لبكين، وذلك في سياق سعيها لتعزيز قدراتها العسكرية عبر الاستحواذ على تقنيات متقدمة". وفي السياق ذاته، أفادت تقارير استخباراتية هولندية، بأن "الجواسيس الصينيين يستهدفون صناعات حساسة، من ضمنها الرقائق والفضاء والملاحة"، وقد اتخذت الحكومة الهولندية خطوات لحماية هذه القطاعات، لكنها، بحسب وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانز، "بحاجة إلى تقليل الاعتماد على الصين، خاصة في المواد الخام الأساسية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي".
https://sarabic.ae/20250601/الصين-ترد-على-تصريحات-وزير-الدفاع-الأمريكي-بشأن-غزو-تايوان-1101177986.html
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الصين, أخبار هولندا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, أخبار هولندا, العالم, أخبار العالم الآن

الصين ترفض تصريحات وزير الدفاع الهولندي وتعتبرها "محاولة لتشويه صورتها"

15:32 GMT 03.06.2025
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
CC0 / WhisperToMe /
تابعنا عبر
عبرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لتصريحات وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانز، الذي اتهم فيها بكين بمحاولة الوصول إلى تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية عبر أنشطة تجسس إلكتروني، مؤكدة أن "التقدم التكنولوجي الصيني هو نتاج جهود شعبها، وليس نتيجة سرقة أو تجسس".
وأكدت وزارة الخارجية الصينية، في رد مكتوب لوسائل إعلام غربية، رفضها القاطع لما وصفته بمحاولات "تشويه صورة الصين" من خلال اتهامات بالتجسس والهجمات الإلكترونية، داعية الأطراف المعنية إلى التعامل مع الصين بموضوعية وإنصاف.
وكان بريكلمانز صرح، خلال مشاركته في مؤتمر "حوار شانغريلا" الأمني في سنغافورة، أن "الصين تُكثف محاولاتها لاختراق قطاع أشباه الموصلات الهولندي"، زاعما بأنها "أكبر تهديد إلكتروني" تواجهه بلاده.
وزير الدفاع الأمريكي، بيث هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
الصين ترد على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بشأن "غزو" تايوان
1 يونيو, 05:31 GMT
وأشار إلى أن "صناعة الرقائق الهولندية، التي تتمتع بتفوق تقني، أصبحت هدفا مباشرا لبكين، وذلك في سياق سعيها لتعزيز قدراتها العسكرية عبر الاستحواذ على تقنيات متقدمة".
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير استخباراتية هولندية، بأن "الجواسيس الصينيين يستهدفون صناعات حساسة، من ضمنها الرقائق والفضاء والملاحة"، وقد اتخذت الحكومة الهولندية خطوات لحماية هذه القطاعات، لكنها، بحسب وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانز، "بحاجة إلى تقليل الاعتماد على الصين، خاصة في المواد الخام الأساسية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي".
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