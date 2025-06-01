https://sarabic.ae/20250601/الصين-ترد-على-تصريحات-وزير-الدفاع-الأمريكي-بشأن-غزو-تايوان-1101177986.html
الصين ترد على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بشأن "غزو" تايوان
الصين ترد على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بشأن "غزو" تايوان
سبوتنيك عربي
صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن بكين تندد بشدة بتصريحات وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، خلال منتدى "حوار شانغريلا"، واصفًا إياها بـ"الاستفزازية... 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T05:31+0000
2025-06-01T05:31+0000
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وأوضح المتحدث، أمس السبت، أن "هيغسيث تجاهل دعوات دول المنطقة للسلام والتنمية، وبدلًا من ذلك روّج للمواجهة وشوّه صورة الصين باتهامات باطلة"، مشيرًا إلى أن "الصين احتجت رسميا لدى أمريكا على هذه التصريحات".وأكد أن "أمريكا وليست الصين، هي من تقوّض الاستقرار في آسيا والمحيط الهادئ، عبر نشر الأسلحة وخلق التوترات لتحقيق هيمنتها الاستراتيجية، ما جعل المنطقة برميل بارود"، على حد وصفه، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وشدد على أن قضية تايوان شأن داخلي صيني، محذّرًا واشنطن من استخدام القضية كورقة ضغط، ودعاها للالتزام بمبدأ "صين واحدة"، ووقف دعم القوى الانفصالية.كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أنه "لا مشكلات تتعلق بحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، وأن الصين تعمل مع الدول المعنية لحل الخلافات عبر الحوار"، مجددًا اتهام أمريكا بإثارة الاضطرابات في المنطقة.وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، زعم أمس السبت، أن "الصين تستعد جديا لاستخدام القوة لتغيير ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".وفي كلمته خلال منتدى "حوار شانغريلا" الأمني في سنغافورة، وصف هيغسيث التهديد الصيني بأنه "حقيقي وربما وشيك"، مشيرا إلى أن "بكين تسعى للهيمنة في آسيا، وتواصل تعزيز قدراتها العسكرية، خاصة استعدادًا لغزو محتمل لتايوان".وأكد على تعزيز التعاون العسكري مع حلفاء واشنطن في المنطقة، مثل اليابان والفلبين والهند، ضمن جهود لردع أي عدوان صيني.يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها "دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال".وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
https://sarabic.ae/20250402/الجيش-الصيني-يطلق-مناورات-عسكرية-في-مضيق-تايوان-1099146693.html
https://sarabic.ae/20250401/الصين-تطلق-مناورات-عسكرية-حول-تايوان-1099121986.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين ترد على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بشأن "غزو" تايوان
05:31 GMT 01.06.2025 (تم التحديث: 07:58 GMT 01.06.2025)
صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بأن بكين تندد بشدة بتصريحات وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، خلال منتدى "حوار شانغريلا"، واصفًا إياها بـ"الاستفزازية والمبنية على عقلية الحرب الباردة".
وأوضح المتحدث، أمس السبت، أن "هيغسيث تجاهل دعوات دول المنطقة للسلام والتنمية، وبدلًا من ذلك روّج للمواجهة وشوّه صورة الصين باتهامات باطلة"، مشيرًا إلى أن "الصين احتجت رسميا لدى أمريكا على هذه التصريحات".
وأكد أن "أمريكا وليست الصين، هي من تقوّض الاستقرار في آسيا والمحيط الهادئ، عبر نشر الأسلحة وخلق التوترات لتحقيق هيمنتها الاستراتيجية، ما جعل المنطقة برميل بارود"، على حد وصفه، وفقا لوكالة
أنباء "شينخوا" الصينية.
وشدد على أن قضية تايوان شأن داخلي صيني، محذّرًا واشنطن من استخدام القضية كورقة ضغط، ودعاها للالتزام بمبدأ "صين واحدة"، ووقف دعم القوى الانفصالية.
كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أنه "لا مشكلات تتعلق بحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، وأن الصين تعمل مع الدول المعنية لحل الخلافات عبر الحوار"، مجددًا اتهام أمريكا بإثارة الاضطرابات في المنطقة.
وفي الختام، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، واشنطن إلى "احترام جهود دول المنطقة للحفاظ على السلام، والكف عن التصعيد وزعزعة الاستقرار".
وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، زعم أمس السبت، أن "الصين تستعد جديا لاستخدام القوة لتغيير ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وفي كلمته خلال منتدى "حوار شانغريلا" الأمني في سنغافورة، وصف هيغسيث التهديد الصيني بأنه "حقيقي وربما وشيك"، مشيرا إلى أن "بكين تسعى للهيمنة في آسيا، وتواصل تعزيز قدراتها العسكرية، خاصة استعدادًا لغزو محتمل لتايوان".
وأكد على تعزيز التعاون العسكري مع حلفاء واشنطن في المنطقة، مثل اليابان والفلبين والهند، ضمن جهود لردع أي عدوان صيني.
ودعا هيغسيث، دول آسيا إلى "زيادة الإنفاق الدفاعي"، مقارنا ذلك بـ"التقدم"، الذي أحرزه حلف الناتو في أوروبا، وقال إن "الردع يتطلب جهدا واستعدادا مستمرين".
يشار إلى أن تايوان
تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها "دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال".
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.