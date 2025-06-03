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https://sarabic.ae/20250603/الصين-تعلق-على-تصريح-أمريكي-بشأن-اتصال-هاتفي-بين-ترامب-وشي-جين-بينغ-1101254693.html
الصين تعلق على تصريح أمريكي بشأن اتصال هاتفي بين ترامب وشي جين بينغ
الصين تعلق على تصريح أمريكي بشأن اتصال هاتفي بين ترامب وشي جين بينغ
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها لا تملك أي معلومات بشأن إجراء اتصال هاتفي قريبا بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T08:54+0000
2025-06-03T08:54+0000
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دونالد ترامب
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ذكرت ذلك وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الثلاثاء، وقالت إن وزارة الخارجية الصينية أكدت أنها لا تملك معلومات للتعليق على ما أعلنه البيت الأبيض، في وقت سابق، حول إمكانية إجراء محادثة بين الرئيسين الصيني والأمريكي، خلال الأسبوع الجاري.وجاء البيان الصيني، بعدما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أنه من المرجح أن يجري ترامب ونظيره الصيني اتصالا هاتفيا، خلال الأسبوع الجاري.وقالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين يوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن احتمالية الاتصال بين الجانبين، إنه من المرجح أن يجري الاتصال هذا الأسبوع.وتأتي التصريحات الأمريكية بعد اتهام ترامب، الأسبوع الماضي، للصين بانتهاك الاتفاق الخاص بخفض الرسوم الجمركية الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الطرفين.وفي 12 مايو/ أيار 2025، أقرت الولايات المتحدة الأمريكية والصين هدنة تجارية تشمل خفض واشنطن تعريفاتها الجمركية على البضائع الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفضت الصين رسومها الجمركية على البضائع الأمريكية من 125 في المئة إلى 10 في المئة، على أن تستمر تلك الهدنة لمدة 90 يوما.وأعلنت الحكومتان في بيان مشترك، التزامهما باتخاذ هذه الخطوات بحلول 14 مايو/ أيار 2025، إدراكًا لأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وسعيًا نحو إقامة علاقة طويلة الأمد ومستدامة تعود بالنفع المتبادل.وجاء الإعلان بعد مفاوضات تجارية ماراثونية في جنيف، سويسرا، بين مسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم، أشاد خلالها الجانبان بـ"تقدم ملموس".كما اتفق الطرفان الصيني والأمريكي على إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الاقتصادية والتجارية.
https://sarabic.ae/20250120/إعلام-صيني-يكشف-تفاصيل-المحادثة-الهاتفية-بين-شي-جين-بينغ-وترامب-1096973314.html
https://sarabic.ae/20250124/أقصى-قدر-من-الحذر-الصين-تكشف-مضمون-أول-اتصال-بينها-وبين-وزير-خارجية-ترامب-1097122929.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

الصين تعلق على تصريح أمريكي بشأن اتصال هاتفي بين ترامب وشي جين بينغ

08:54 GMT 03.06.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
© AP Photo
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أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها لا تملك أي معلومات بشأن إجراء اتصال هاتفي قريبا بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
ذكرت ذلك وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الثلاثاء، وقالت إن وزارة الخارجية الصينية أكدت أنها لا تملك معلومات للتعليق على ما أعلنه البيت الأبيض، في وقت سابق، حول إمكانية إجراء محادثة بين الرئيسين الصيني والأمريكي، خلال الأسبوع الجاري.
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إعلام صيني يكشف تفاصيل المحادثة الهاتفية بين شي جين بينغ وترامب
20 يناير, 13:31 GMT
وجاء البيان الصيني، بعدما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أنه من المرجح أن يجري ترامب ونظيره الصيني اتصالا هاتفيا، خلال الأسبوع الجاري.
وقالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين يوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن احتمالية الاتصال بين الجانبين، إنه من المرجح أن يجري الاتصال هذا الأسبوع.
وتأتي التصريحات الأمريكية بعد اتهام ترامب، الأسبوع الماضي، للصين بانتهاك الاتفاق الخاص بخفض الرسوم الجمركية الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الطرفين.
وفي 12 مايو/ أيار 2025، أقرت الولايات المتحدة الأمريكية والصين هدنة تجارية تشمل خفض واشنطن تعريفاتها الجمركية على البضائع الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفضت الصين رسومها الجمركية على البضائع الأمريكية من 125 في المئة إلى 10 في المئة، على أن تستمر تلك الهدنة لمدة 90 يوما.
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"أقصى قدر من الحذر".. الصين تكشف مضمون أول اتصال بينها وبين وزير خارجية ترامب
24 يناير, 18:52 GMT
وأعلنت الحكومتان في بيان مشترك، التزامهما باتخاذ هذه الخطوات بحلول 14 مايو/ أيار 2025، إدراكًا لأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وسعيًا نحو إقامة علاقة طويلة الأمد ومستدامة تعود بالنفع المتبادل.
وجاء الإعلان بعد مفاوضات تجارية ماراثونية في جنيف، سويسرا، بين مسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم، أشاد خلالها الجانبان بـ"تقدم ملموس".
كما اتفق الطرفان الصيني والأمريكي على إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الاقتصادية والتجارية.
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